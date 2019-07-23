Политика
Трамп заявил, что Евросоюз в торговых вопросах хуже КитаяКоммерсантъ вчера в 20:53
Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции во вторник, 23 июля, что западные страны в торговых вопросах поступают с США хуже, чем КНР.
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Происшествия
В Москве во время отпевания в церкви «ожила» женщина
Обновлено вчера в 06:28
Здоровье
У 37-летней петербурженки родилась четверня
Обновлено в 01:40
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
Раскрыт способ массовой казни в Чечне
Вышеописанным образом, по данным газеты, был казнен Адам Дасаев, которого «Новая» в июле 2017-го включила в список жертв внесудебных расправ в Чечне.
Обновлено вчера в 12:02
Экономика
Прожиточный минимум в России составил 10 753 рубля
Минтруд определил прожиточный минимум на душу населения за первый квартал 2019 года на уровне 10 753 руб.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Анталье
Портал IHA.com сообщает, что пострадавших 20 человек, из них один получил тяжелые травмы.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Северная Корея задержала российское судно
Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия
Житель Кубани держал 10-летнего сына на цепи в сарае
Обновлено 22 июля в 15:18
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер в США
Обновлено вчера в 10:57
Политика
Евросоюз пригрозил США ответными пошлинами на 35 млрд евро
Евросоюз приготовил документ, который предусматривает ответные меры против США в случае ввода Вашингтоном пошлин на автомобили, произведенные в ЕС.
Обновлено вчера в 21:00
Общество
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России
Экологическая катастрофа, сравнимая по масштабам с Чернобылем, может произойти в Иркутской области на химическом предприятии "Усольехимпром" - об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Обновлено в 03:06
Политика
Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму
Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено вчера в 08:53
Происшествия
Суд арестовал имущество оператора свалки «Ядрово»
В июне следственный отдел по Волоколамску ГСУ СКР по Московской области возбудил уголовное дело по признакам преступления по ч. 2 ст. 247 УК (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов) в отношении неустановленных должностных лиц ООО «Ядрово», оператора свалки в подмосковном Волоколамске.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Эвакуировать раненых и заправить технику: учения «в условиях боя» прошли под Оренбургом
Обновлено вчера в 22:40
Политика
От президента Грузии потребовали публичных извинений перед Россией
Отношения между Россией и Грузией обострились в июне на фоне массовых акций протеста в Тбилиси.
Обновлено вчера в 15:37
Экономика
Минфин предложил повысить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа
Минфин предложил со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования, следует из текста проекта постановления правительства.
Обновлено в 03:10
Политика
Джонсона назначили премьер-министром Великобритании
Бориса Джонсона назначили новым британским премьер-министром. Уже в среду, 24 июля, политик вступит в должность.
Обновлено вчера в 07:12
Происшествия
В Москве задержали Алексея Навального
Обновлено в 02:59
Театры
Акрам Хан завершает карьеру танцовщика
Обновлено в 02:47
Политика
Марк Эспер официально стал новым министром обороны США
Обновлено в 01:41
Политика
В команде Зеленского рассказали о размене Крыма на Донбасс
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что новая власть может признать Крым российским в обмен на разрешение ситуации в Донецке и Луганске.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Мошенники похитили 1,5 млн рублей у пенсионерки в Москве
Пенсионерку в столице обокрали на 1,5 миллиона рублей.
Обновлено в 01:32
Космос
Робот «Федор» задержится на МКС
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 04:51
Хоккей
«Вегас» обменял Кларксона, пропустившего три года, в «Торонто»
В обратном направлении проследует Дэвид Кларксон. Также «Мэйпл Лифс» получат право выбора в четвертом раунде драфта НХЛ 2020 года.
Обновлено в 02:04
Общество
Курилки в аэропортах предложили сделать платными
Депутаты Госдумы предложили включить в законопроект о возвращении курилок в аэропорты пункт о платном входе.
Обновлено в 02:53
Политика
В команде Зеленского рассказали о кандидатах на пост премьер-министра
Офис президента Украины Владимира Зеленского обсуждает гораздо большее число кандидатов на пост премьер-министра, чем известно широкой публике.
Обновлено в 02:46