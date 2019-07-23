Политика

Трамп заявил, что Евросоюз в торговых вопросах хуже КитаяКоммерсантъ вчера в 20:53

Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции во вторник, 23 июля, что западные страны в торговых вопросах поступают с США хуже, чем КНР.
Читать в источнике
Обсудить1

Подробнее о событии

Трамп заявил об «обдирании» США Евросоюзом

РБКвчера в 18:03

«Обдирают хуже Китая»: Трамп пожаловался на торговлю с Евросоюзом

РИА Новостивчера в 14:11

Трамп заявил, что ЕС «обдирает» США в торговле

RT на русскомвчера в 16:39

Евросоюз «обдирает» США хуже Китая — Трамп

REGNUMвчера в 14:33

Трамп пожаловался на «обдирание» США со стороны ЕС

Известиявчера в 14:33

Трамп высказал недовольство торговой политикой ЕС

РЕН ТВвчера в 14:25

Трамп заявил, что ЕС поступает с США в сфере торговли еще хуже, чем Китай

ТАССвчера в 17:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 03:27, Вашингтон
Армия и оружие

Пекин объяснил появление самолетов РФ и Китая над Японским морем

Обновлено в 02:19
Происшествия

Власти уточнили возможную причину пожара в хабаровском лагере

Обновлено в 02:06
Происшествия

В Москве во время отпевания в церкви «ожила» женщина

Обновлено вчера в 06:28
Здоровье

У 37-летней петербурженки родилась четверня

Обновлено в 01:40
Политика

МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия

Раскрыт способ массовой казни в Чечне

Вышеописанным образом, по данным газеты, был казнен Адам Дасаев, которого «Новая» в июле 2017-го включила в список жертв внесудебных расправ в Чечне.
Обновлено вчера в 12:02
Экономика

Прожиточный минимум в России составил 10 753 рубля

Минтруд определил прожиточный минимум на душу населения за первый квартал 2019 года на уровне 10 753 руб.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия

Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Анталье

Портал IHA.com сообщает, что пострадавших 20 человек, из них один получил тяжелые травмы.
Обновлено в 03:07
Происшествия

Северная Корея задержала российское судно

Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия

Житель Кубани держал 10-летнего сына на цепи в сарае

Обновлено 22 июля в 15:18
Единоборства

Российский боксер Максим Дадашев умер в США

Обновлено вчера в 10:57
Политика

Кортеж экс-президента Киргизии пересек границу российской авиабазы

Обновлено в 02:57
Политика

Евросоюз пригрозил США ответными пошлинами на 35 млрд евро

Евросоюз приготовил документ, который предусматривает ответные меры против США в случае ввода Вашингтоном пошлин на автомобили, произведенные в ЕС.
Обновлено вчера в 21:00
Общество

В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России

Экологическая катастрофа, сравнимая по масштабам с Чернобылем, может произойти в Иркутской области на химическом предприятии "Усольехимпром" - об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Обновлено в 03:06
Политика

Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму

Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено вчера в 08:53
Происшествия

Суд арестовал имущество оператора свалки «Ядрово»

В июне следственный отдел по Волоколамску ГСУ СКР по Московской области возбудил уголовное дело по признакам преступления по ч. 2 ст. 247 УК (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов) в отношении неустановленных должностных лиц ООО «Ядрово», оператора свалки в подмосковном Волоколамске.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

Эвакуировать раненых и заправить технику: учения «в условиях боя» прошли под Оренбургом

Обновлено вчера в 22:40
Политика

От президента Грузии потребовали публичных извинений перед Россией

Отношения между Россией и Грузией обострились в июне на фоне массовых акций протеста в Тбилиси.
Обновлено вчера в 15:37
Экономика

Минфин предложил повысить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа

Минфин предложил со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования, следует из текста проекта постановления правительства.
Обновлено в 03:10
Политика

Джонсона назначили премьер-министром Великобритании

Бориса Джонсона назначили новым британским премьер-министром. Уже в среду, 24 июля, политик вступит в должность.
Обновлено вчера в 07:12
Происшествия

В Москве задержали Алексея Навального

Обновлено в 02:59
Театры

Акрам Хан завершает карьеру танцовщика

Обновлено в 02:47
Политика

Марк Эспер официально стал новым министром обороны США

Обновлено в 01:41
Политика

В команде Зеленского рассказали о размене Крыма на Донбасс

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что новая власть может признать Крым российским в обмен на разрешение ситуации в Донецке и Луганске.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Мошенники похитили 1,5 млн рублей у пенсионерки в Москве

Пенсионерку в столице обокрали на 1,5 миллиона рублей.
Обновлено в 01:32
Космос

Робот «Федор» задержится на МКС

Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес

Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»

Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 04:51
Хоккей

«Вегас» обменял Кларксона, пропустившего три года, в «Торонто»

В обратном направлении проследует Дэвид Кларксон. Также «Мэйпл Лифс» получат право выбора в четвертом раунде драфта НХЛ 2020 года.
Обновлено в 02:04
Общество

Курилки в аэропортах предложили сделать платными

Депутаты Госдумы предложили включить в законопроект о возвращении курилок в аэропорты пункт о платном входе.
Обновлено в 02:53
Политика

В команде Зеленского рассказали о кандидатах на пост премьер-министра

Офис президента Украины Владимира Зеленского обсуждает гораздо большее число кандидатов на пост премьер-министра, чем известно широкой публике.
Обновлено в 02:46
ещё по теме
Главное