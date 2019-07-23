Страны Евросоюза «обдирают США в торговле больше, чем Китай», заявил американский президент Дональд Трамп на конференции старшеклассников Turning Point USA в Вашингтоне.

Трамп заявил, что ЕС «обдирает» США в торговле

Футбол «Зенит» объявил о возвращении вратаря Александра Васютина Голкипер норвежского "Сарпсборга" Александр Васютин вернулся в "Зенит". Об этом сообщает официальный сайт питерского клуба.

Армия и оружие СМИ сообщили об авиаударе Израиля в провинции Дераа Государственное телевидение Сирии сообщило в среду об атаке Израиля с воздуха по сирийской территории на юге страны.

Политика МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.

Авто Volkswagen выпустил миллионный Touareg С конвейера завода Volkswagen в Братиславе сошел миллионный Touareg; по этому случаю производитель представил специальную версию модели — One million.

Политика Жириновский допустил вхождение Украины в состав России Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.

Игры В Origin распродают шутеры со скидками до 85% Многопользовательский шутер с открытым миром Anthem распродают со скидкой 60% за 1199 рублей (вместо тех же 2999).

Технологии В Москве сегодня протестировали систему электронного голосования Эксперимент по электронному голосованию будет проведен на выборах в Мосгордуму 8-го сентября в трех избирательных округах.

Музыка Metallica исполнила песню «Группа крови» Metallica во время своего концерта в российской столице исполнила песню "Группа крови", передает корреспондент The Moscow Post.

Политика Небензя оценил палестино-израильское урегулирование Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва не приемлет монополизации усилий по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Авто Kia представила глобальный кроссовер Seltos Корейская компания Kia выпустила новый кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.

Армия и оружие Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.

Политика Минюст США начал антимонопольное расследование против онлайн-платформ В конце мая газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Минюст США готовит антимонопольное расследование против компании Google.

Шоу-бизнес Волочкова представила в Москве балетно-цирковое шоу Балерина Анастасия Волочкова представила в столице свой новый балетно-цирковой проект «Балерина в зазеркалье цирка».

Шоу-бизнес Ксения Собчак не скрывает своих чувств к Константину Богомолову Ксения Собчак поделилась с подписчиками своей странички в Instagram романтичным видео с Константином Богомоловым, которому 23 июля исполнилось 44 года.

Шоу-бизнес Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.

Происшествия Медведев раскритиковал хабаровского губернатора за слова о лагере Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который заявил о том, что никто не знал о существовании палаточного лагеря.

Хоккей Яромир Ягр весит 121 килограмм и не ходит на фитнес-тесты Тренер хоккейного клуба «Кладно» Давид Чермак поделился мнением о 47-летнем нападающем Яромире Ягре, который хочет продолжить играть за команду.

Общество Полиция призвала не ходить 27 июля на акцию оппозиции у мэрии Москвы «Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие незаконно, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем»,— говорится на сайте столичного управления МВД.

Политика Украина установила комплексы ядерного контроля на границе с Россией Госпогранслужба Украины установила на пропускных пунктах новые автоматизированные комплексы для контроля за контрабандой радиоактивных веществ и ядерных материалов.

Политика У президента Грузии потребовали публичных извинений в адрес России Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили и руководство страны принести публичные извинения в адрес России за высказывания об агрессии и оккупации грузинских территорий.

Политика Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил журналистам, что крайне недоволен тем, что глава МВД Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале, сообщает Kas jauns.

Происшествия Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 86 Количество отравившихся едой из автоматов в Москве достигло 86 человек. Об этом сообщило московское управление Роспотребнадзора.

Здоровье В России захотели устранить главную проблему скорой помощи Морозов напомнил, что в настоящий момент врачи скорой не могут оказывать помощь людям без сознания и детям без согласия родителей и законных представителей.

Происшествия Россиянин посадил ребенка на цепь в сарае В Следственном комитете рассказали, что подозреваемый отвел своего 10-летнего сына в сарай во дворе дома, где обмотал вокруг его шеи металлическую цепь.