Политика

Трамп заявил Эрдогану о своем беспокойстве из-за закупки Турцией С-400REGNUM 01:32

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках саммита «Большой двадцатки» в японском городе Осака, выразил турецкому лидеру беспокойство в связи с закупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
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