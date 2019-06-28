Политика
Эрдоган заявил об отказе США от санкций за покупку Турцией С-400Известия 04:58
Контракт на поставку российских систем РФ и Турция заключили в 2017 году. Против соглашения неоднократно выступали Соединенные Штаты. Вашингтон неоднократно угрожал Анкаре санкциями и прекращением поставок уже оплаченных ею истребителей F-35 в случае покупки С-400.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:19, Вашингтон
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