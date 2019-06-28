Политика

Трамп заявил Эрдогану о своем беспокойстве из-за закупки Турцией С-400REGNUM 01:32

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках саммита «Большой двадцатки» в японском городе Осака, выразил турецкому лидеру беспокойство в связи с закупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Трамп выразил Эрдогану обеспокоенность из-за С-400

Газета.Ru01:19

Эрдоган уверен, что США не введут санкции против Турции из-за С-400

News.ru04:55

Эрдоган не виноват в ситуации с покупкой С-400, заявил Трамп

РИА Новости04:23

Трамп обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии

RT на русском01:53

Эрдоган уверен, что США не будут вводить санкции из-за С-400

Коммерсантъ06:54

Эрдоган уверен, что США не введут санкции против Турции из-за С-400

ТАСС04:42

Трамп обсудит с президентом Турции сделку по С-400

Росбалтвчера в 14:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 08:13, Ашберн
Происшествия

В Москве полиция задержала собравшихся поиграть в волейбол мигрантов

В Москве полицейские задержали около 40 уроженцев Киргизии, которые собрались поиграть в волейбол, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 06:14
Политика

Трамп похвалил Путина за высказывание о либерализме

Трамп отметил, что высказывание Владимира Путина о современном европейском либерализме демонстрирует суть политики Старого Света.
Обновлено в 06:52
Интернет

«Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в открытый доступ

Одному из пользователей Reddit удалось взломать программу DeepNude, позволяющую «раздевать» девушек на снимках, заплатив до $100.
Обновлено в 05:01
Общество

Популярная летняя обувь оказалась опасной для здоровья

В апреле американские ортопеды предупредили, что сандалии на высокой платформе, вернувшиеся в моду из 1990-х годов, могут нанести серьезный вред здоровью.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие

Подлодка проекта 949А «Омск» передана флоту после модернизации

Атомная подлодка проекта 949А (шифр "Антей") передана в субботу Тихоокеанскому флоту (ТОФ) после модернизации.
Обновлено в 05:17
Общество

Жена правителя Дубая сбежала с $40 млн

Обновлено в 03:11
Политика

Возвращение РФ в ПАСЕ не связано с украинскими моряками

Возвращение российской делегации в ПАСЕ не связано с украинскими моряками, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 07:35
Общество

Появилось видео косаток и белух, выпущенных из «китовой тюрьмы»

В Сети опубликовали видео поведения косаток, которых выпустили в Охотское море из "китовой тюрьмы".
Обновлено 27 июня в 23:57
Экономика

Власти возьмут под контроль расходы россиян

Как сообщила заместитель директора департамента инвестиционной политики ведомства Бэлла Панина, Минэк рассматривает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц.
Обновлено 27 июня в 11:52
Политика

Глава МИД Испании объяснил свои слова о России

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель в новом интервью изданию Реrіоdісо объяснил свою фразу, в которой назвал Россию "врагом".
Обновлено вчера в 19:20
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Политика

Пушков прокомментировал слова Порошенко о встрече Путина и Трампа

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, выразившего настороженность по поводу того, что Киев не предупредили о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита "Большой двадцатки".
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес

Рыбин и Сенчукова отменили поездку на отдых из-за рака кожи

Обновлено в 06:21
Общество

Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе

Обновлено в 08:05
Политика

Путину докладывают о ситуации в Иркутской области

Президент России Владимир Путин получает доклады об обстановке в Иркутской области, где введён режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления территории.
Обновлено в 07:39
Игры

Опубликован топ-20 самых продаваемых игр Steam за май

В Steam составили топ-20 игр, которые оказались наиболее успешными финансово на протяжении первых двух недель после релиза.
Обновлено вчера в 16:13
Политика

Путин рассказал о встрече с Трампом

Обновлено в 04:26
Политика

Меркель ответила на вопрос о своем здоровье

Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Степной пожар под Новотроицком: в округе введен режим ЧС

Сегодня сильный степной пожар начался под Новотроицком. В городском округе ввели режим ЧС.
Обновлено в 08:05
Политика

Путин ответил на возражения Элтона Джона

Президент России Владимир Путин считает, что британский певец Элтон Джон заблуждается относительно отношения к геям в РФ.
Обновлено в 04:54
Экономика

Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2»

Консорциум японских Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC) покупает долю во втором заводе НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщается на сайте российской компании.
Обновлено в 06:43
Гаджеты

Смартфон Lenovo Z6 получит 6,39-дюймовый экран

Согласно имеющейся информации, мобильное устройство получит 6,39-дюймовый AMOLED-экран при яркости 600 кд/м2.
Обновлено в 02:12
Гаджеты

Apple переводит производство Mac Pro в Китай

Стоимость одного компьютера Mac Pro составляет $6 тыс. Ранее компьютеры производились в США, на заводе Apple в Остине, штат Техас.
Обновлено вчера в 12:54
Политика

СБУ задержала за «дезертирство» освобождённого из плена в ЛДНР украинца

Сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в дом и задержали одного из четверых украинских военнопленных, освобождённых вчера руководством ЛДНР .
Обновлено в 07:37
Происшествия

В Приангарье один человек погиб и 16 пострадали при паводке

Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес

65-летняя Любовь Успенская заявила о желании родить ребенка

Известная исполнительница русского шансона 65-летняя певица Любовь Успенская шокировала подписчиков своего блога в Instagram заявлением о желании продолжать рожать детей.
Обновлено в 05:09
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 08:13
Происшествия

Хлопок газа произошёл в жилом доме в Коврове

В Коврове Владимирской области в жилом пятиэтажном доме произошёл хлопок газа. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
Обновлено вчера в 23:41
Общество

Определена самая сексуальная нация в мире

Обновлено в 05:46
Политика

Песков назвал факт встречи Путина и Мэй положительным

Сам факт встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй положителен, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 13:45
Как работают Яндекс.Новости?
Саммит G20 в ОсакеБольше новостей по теме
Главное