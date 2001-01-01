Экономика
Трамп заставляет мировых лидеров определиться в отношении ИранаREGNUM 02:59
США объявили об окончании после 1 мая действия исключений, принятых в отношении пяти стран, импортирующих иранскую нефть. После этой даты США не станут предоставлять странам — покупателям иранской нефти дополнительных отсрочек.
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США запретили покупать иранскую нефть. Как страны смогут обойти санкции с помощью России?
Телеканал 360°вчера в 17:01
США запретили покупать нефть у Ирана. Что теперь будет с ценами и какая выгода для России?
Регионы Россиивчера в 05:16
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 06:37, Ашберн
Армия и оружие
Москва призывает НАТО прекратить военную активность у границ РФ
Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявлял, что Российская Федерация негативно относится к усилению активности Североатлантического Альянса в Черноморском регионе и внимательно следит за военным планированием НАТО.
Обновлено в 06:14
Политика
Кремль ответил на совет Зеленскому не встречаться с Путиным в одиночку
Ранее член команды Зеленского, бывший сотрудник украинского Минобороны Иван Апаршин посоветовал избранному президенту не встречаться с Путиным один на один, и привлекать на переговоры представителей третьих стран.
Обновлено в 06:23
Происшествия
В Саратове женщине по ошибке удалили грудь
В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 05:49
Общество
Минэкологии потребовало убрать пыль с челябинских улиц
Предостережение, подписанное и. о. главы Минэкологии Сергеем Лихачевым, вызвано жалобами горожан на загрязнение атмосферного воздуха пылью от дорог, отмечают в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:50
Футбол
Главный врач «Зенита» проводит осмотр Кокорина в СИЗО
Обновлено в 04:01
Здоровье
Россияне стали вдвое меньше пить
«Потребление алкоголя сократилось в 2018 году до 9,3 л на душу населения с 18 л в 2011 году, то есть почти в два раза», — цитирует доклад ведомства «Интерфакс».
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес
Бузова поздравила Собчак с возвращением в «Дом-2»
Ведущая телепроекта "Дом-2" Ольга Бузова опубликовала в своем инстаграме совместную фотографию с Ксенией Собчак, которая вела передачу с 2004 года по 2012 год, сделанную на "лобном месте" - специальной локации на шоу, где происходит сбор всех участников программы.
Обновлено в 06:22
Происшествия
В торговом центре Екатеринбурга травмированы семь подростков
Обновлено вчера в 23:22
Общество
Оштрафованный за оскорбление власти Картыжев обратится в ЕСПЧ
Картыжева оштрафовали на 30 тыс после появления на его странице в соцсети «Вконтакте» двух постов, где упоминается фамилия Путина.
Обновлено в 04:55
Политика
Глава полиции Одесской области Украины подал в отставку
Обновлено вчера в 23:49
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Обновлено вчера в 23:30
Космос
Ученые обнаружили новую опасность для полетов в космос
Группа американских ученых после проведения исследования сообщила об обнаружении новой опасности для полетов в космос.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Датчане пропали без вести после взрывов на Шри-Ланке
Ранее News.ru сообщал о троих гражданах Дании, погибших при взрывах на Шри-Ланке.
Обновлено в 04:12
Общество
Ливневые дожди надвигаются на Москву
Специалисты отметили, что благодаря дождям в городе станет немного свежее, передаёт центр погоды «Фобос».
Обновлено в 02:58
Происшествия
ФСБ задержала двух членов банды Басаева
Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году.
Обновлено в 03:52
Космос
На орбите вышел из строя спутник ГЛОНАСС
Один из спутников российской навигационной системы ГЛОНАСС, запущенный на орбиту в феврале 2016 года, вышел из строя.
Обновлено в 04:29
Политика
Генпрокурор Украины пообещал Януковичу конвой и наручники
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал намерение экс-президента страны Виктора Януковича вернуться на Украину.
Обновлено в 06:21
Политика
Память жертв геноцида армян почтут во Владимире
Обновлено в 01:27
Гаджеты
Названы самые популярные смартфоны в России
Смартфоны Honor и носимые устройства стали самыми популярными гаджетами.
Обновлено в 04:51
Авто
Nissan отзывает в России почти 800 кроссоверов Terrano
Японский автомобильный концерн Nissan отзывает в России 771 кроссовер Terrano по причине дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 04:25
Политика
Зеленского назвали «еврейским клоуном» в Чехии
На Украине возмутились словами чешского журналиста Яна Фингерленда, который назвал Владимира Зеленского "еврейским клоуном".
Обновлено в 04:27
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения на 772 миллиарда рублей
Счетная палата России обнаружила нарушения при поступлении и использовании бюджетных средств на 772,7 миллиарда рублей в 2018 году, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено вчера в 02:25
Футбол
На матче «Зенита» и «Динамо» ожидается до 44 тысяч зрителей
Обновлено в 05:51
Хоккей
Гусев и Зайцев вызваны в сборную России по хоккею
Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев и форвард «Вегас Голден Найтс» Никита Гусев вызваны в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира по хоккею 2019 года.
Обновлено в 02:47
Общество
Роструд назвал строительство самой опасной сферой деятельности
По итогам 2018 года самой травмоопасной сферой деятельности в России стало строительство. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Роструда.
Обновлено в 03:44
Энергетика
У Зеленского призвали требовать от МВФ снизить цены на газ
Штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского обратился к правительству и "Нафтогазу" с призывом провести переговоры с МВФ относительно цен на газ.
Обновлено в 04:09
Спорт
Олимпийская чемпионка Алена Савченко ждет ребенка
Обновлено в 03:23
Спорт
Валиева продолжит показывать «Девочку на шаре» в следующем сезоне
Российская фигуристка Камила Валиева продолжит показывать короткую программу «Девочка на шаре» в следующем сезоне.
Обновлено в 05:06
Происшествия
На Шри-Ланке полиция произвела контролируемый взрыв
На Шри-Ланке сотрудники правоохранительных органов произвели контролируемый взрыв.
Обновлено в 01:28
Политика
Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения
Соглашение о защите советских секретных изобретений было подписано в июне 1999 года в Минске, напоминает "Интерфакс".
Обновлено в 06:05