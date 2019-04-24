Экономика

Трамп заставляет мировых лидеров определиться в отношении ИранаREGNUM 02:59

США объявили об окончании после 1 мая действия исключений, принятых в отношении пяти стран, импортирующих иранскую нефть. После этой даты США не станут предоставлять странам — покупателям иранской нефти дополнительных отсрочек.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Американский запрет на иранскую нефть станет большим подарком для России

Новостной фронт13:47

Трамп заставляет мировых лидеров определиться в отношении Ирана

REGNUM02:59

Подарок от Трампа: сколько плюсов для России от санкций США против Ирана

Ruposters.ru10:56

Куда двинутся цены на нефть?

SeaNews05:37

США укрепили экономику России введением нефтяных санкций против Ирана

Экономика сегодня04:52

Призрак эмбарго: ждут ли российскую нефть санкции по иранскому образцу

РБК03:32

Санкции США против Ирана сделали неминуемым предательство России Индией

ПолитРоссия11:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
Политика

Штаб Зеленского призвал усилить санкции против России

В команде победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского заявили, что необходимо ввести санкции из-за того, что лидер России Владимир Путин упростил получение российских паспортов для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает ТАСС.
Обновлено в 11:52
Происшествия

В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком

В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Происшествия

На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки

Первомайский районный суд Краснодара обязал краевое управление МВД выплатить 4 миллиона рублей матери девочки, которую изнасиловал, а затем убил инспектор по делам несовершеннолетних из Горячего Ключа Иван Сорокоумов.
Обновлено в 10:57
Футбол

Главный врач «Зенита» осматривает Кокорина в СИЗО

Главный врач футбольного клуба "Зенит" в настоящее время осматривает игрока этого клуба Александра Кокорина в СИЗО "Бутырка", где он находится по обвинению в участии в серии драк в Москве, рассказал РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 03:52
Хоккей

«Локо» обыграл «Авто» в финале плей-офф МХЛ и завоевал Кубок Харламова

Хоккеисты ярославского "Локо" победили екатеринбургский "Авто" в седьмом матче финальной серии плей-офф МХЛ и в третий раз завоевали Кубок Харламова.
Обновлено в 11:41
Экономика

Россияне стали массово продавать свои дачи

Обновлено вчера в 03:17
Шоу-бизнес

Продюсер МакSим рассказала о «непростом состоянии» певицы после ДТП

Певица Марина Максимова, известная как МакSим, находится в «непростом состоянии» после автомобильной аварии, участницей которой она стала, заявила продюсер исполнительницы Маргарита Соколова.
Обновлено в 09:06
Общество

Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты

Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Авто

Появились первые фото «Русского Прадо» от УАЗ

Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Кино

В Каннах представят работы 20 российских режиссеров

Всего 20 отечественных режиссеров в разных программах представят свои новые проекты: кто-то на стадии производства, а кто-то – готовые картины.
Обновлено в 12:30
Происшествия

Первый вице-мэр Сочи отправится в колонию-поселение

Суд приговорил Мугдина Чермита к наказанию в виде двух лет и трех месяцев лишения свободы в колонии-поселении.
Обновлено в 09:45
Наука

Две нейросети преобразовали сигналы мозга в человеческую речь

Дальше в дело вступали две нейросети: первая преобразовывала эти электрические сигналы в кинематические, то есть в сигналы о том, как должны двигаться язык, губы и гортань.
Обновлено в 13:00
Кино

Кейт Бекинсейл сыграет главную роль в первом женском экшене от создателей «Неудержимых»

Продюсерская компания Millenium Media, ответственная за «Неудержимых», поставит остросюжетный фильм Jolt с Кейт Бекинсейл в главной роли.
Обновлено в 10:07
Здоровье

Итоги эпидемии: корь в Екатеринбург завезли из-за рубежа

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области подвело итоги эпидемии кори в Екатеринбурге, заявила на пресс-конференции представитель ведомства Светлана Скрябина.
Обновлено в 08:02
Политика

Путин в Петербурге встретится с Советом законодателей РФ

Президент России Владимир Путин проведет в среду в Санкт-Петербурге встречу с членами Совета законодателей РФ.
Обновлено вчера в 17:03
Армия и оружие

Атомную подлодку «Белгород» спустили на воду

Подводная лодку специального назначения «Белгород» торжественно спущена на воду в Северодвинске на заводе «Севмаш».
Обновлено в 01:25
Хоккей

Панарин готовится к серии с «Бостоном» в компании собаки

Российский хоккеист «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин показал, как он проводит подготовку к серии плей-офф четвертьфинала Кубка Стэнли против «Бостон Брюинс».
Обновлено в 13:40
Футбол

Зидан предложил посчитать титулы «Барселоны» и «Реала» в Ла Лиге

На пресс-конференции Зидан заявил журналистам: «Реал» завоевал 33 титула чемпиона.
Обновлено в 09:29
Происшествия

В Краснодаре из-за пожара эвакуируют посетителей ТРЦ «Парк Европа»

Установлено, что пожар начался в подсобном помещении на третьем этаже здания. Площадь возгорания оценена в 10 квадратных метров.
Обновлено в 13:02
Футбол

Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Шахтером» в матче чемпионата Украины

Футболисты киевского "Динамо" на своем поле разошлись миром с донецким "Шахтером" в 25-м туре чемпионата Украины.
Обновлено в 13:39
Политика

Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским расследование крушения MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провёл телефонный разговор с победителем второго тура голосования на выборах президента Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили ситуацию с расследованием крушения малайзийского Boeing летом 2014 года.
Обновлено в 12:51
Общество

Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля

Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес

Стало известно, когда Меган Маркл выйдет из декретного отпуска

Меган Маркл, похоже, поставила перед собой цель во всем отличаться от герцогини Кембриджской.
Обновлено в 06:30
Музыка

Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх» на песню «Она меня целует», видео опубликовано на YouTube-канале группы.
Обновлено в 06:12
Экономика

Boeing оценил убытки от запретов на полеты самолетов 737 Max в $1 млрд

За последние семь месяцев разбились два лайнера Boeing 737 Max: первый – в Индонезии в октябре прошлого года, второй – в Эфиопии в начале марта.
Обновлено в 12:06
Происшествия

В Москве задержали репетитора музыки за избиение ученицы

Обновлено в 07:19
Политика

Соловьев отреагировал на слухи о своей зарплате в 67 млн рублей

Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на распространяющиеся в Сети слухи о его зарплате.
Обновлено в 11:47
Футбол

Ростов — Локомотив 1:2

Московский "Локомотив" переиграл "Ростов" в матче 25-го тура чемпионата России, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:54
Музыка

Алла Пугачева приехала в «Гоголь-центр» на концерт «Наша Алла»

Народная артистка СССР Алла Пугачева приехала в "Гоголь-центр" на концерт "Наша Алла", задуманный режиссером и художественным руководителем театра Кириллом Серебренниковым в ее честь, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 13:24
Религия

Православные готовятся к Пасхе

Обновлено вчера в 04:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное