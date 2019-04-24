Экономика
Трамп заставляет мировых лидеров определиться в отношении ИранаREGNUM 02:59
США объявили об окончании после 1 мая действия исключений, принятых в отношении пяти стран, импортирующих иранскую нефть. После этой даты США не станут предоставлять странам — покупателям иранской нефти дополнительных отсрочек.
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Политика
Штаб Зеленского призвал усилить санкции против России
В команде победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского заявили, что необходимо ввести санкции из-за того, что лидер России Владимир Путин упростил получение российских паспортов для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает ТАСС.
Обновлено в 11:52
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Происшествия
На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки
Первомайский районный суд Краснодара обязал краевое управление МВД выплатить 4 миллиона рублей матери девочки, которую изнасиловал, а затем убил инспектор по делам несовершеннолетних из Горячего Ключа Иван Сорокоумов.
Обновлено в 10:57
Футбол
Главный врач «Зенита» осматривает Кокорина в СИЗО
Главный врач футбольного клуба "Зенит" в настоящее время осматривает игрока этого клуба Александра Кокорина в СИЗО "Бутырка", где он находится по обвинению в участии в серии драк в Москве, рассказал РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 03:52
Хоккей
«Локо» обыграл «Авто» в финале плей-офф МХЛ и завоевал Кубок Харламова
Хоккеисты ярославского "Локо" победили екатеринбургский "Авто" в седьмом матче финальной серии плей-офф МХЛ и в третий раз завоевали Кубок Харламова.
Обновлено в 11:41
Экономика
Россияне стали массово продавать свои дачи
Обновлено вчера в 03:17
Шоу-бизнес
Продюсер МакSим рассказала о «непростом состоянии» певицы после ДТП
Певица Марина Максимова, известная как МакSим, находится в «непростом состоянии» после автомобильной аварии, участницей которой она стала, заявила продюсер исполнительницы Маргарита Соколова.
Обновлено в 09:06
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Авто
Появились первые фото «Русского Прадо» от УАЗ
Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Кино
В Каннах представят работы 20 российских режиссеров
Всего 20 отечественных режиссеров в разных программах представят свои новые проекты: кто-то на стадии производства, а кто-то – готовые картины.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Первый вице-мэр Сочи отправится в колонию-поселение
Суд приговорил Мугдина Чермита к наказанию в виде двух лет и трех месяцев лишения свободы в колонии-поселении.
Обновлено в 09:45
Наука
Две нейросети преобразовали сигналы мозга в человеческую речь
Дальше в дело вступали две нейросети: первая преобразовывала эти электрические сигналы в кинематические, то есть в сигналы о том, как должны двигаться язык, губы и гортань.
Обновлено в 13:00
Кино
Кейт Бекинсейл сыграет главную роль в первом женском экшене от создателей «Неудержимых»
Продюсерская компания Millenium Media, ответственная за «Неудержимых», поставит остросюжетный фильм Jolt с Кейт Бекинсейл в главной роли.
Обновлено в 10:07
Здоровье
Итоги эпидемии: корь в Екатеринбург завезли из-за рубежа
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области подвело итоги эпидемии кори в Екатеринбурге, заявила на пресс-конференции представитель ведомства Светлана Скрябина.
Обновлено в 08:02
Политика
Путин в Петербурге встретится с Советом законодателей РФ
Президент России Владимир Путин проведет в среду в Санкт-Петербурге встречу с членами Совета законодателей РФ.
Обновлено вчера в 17:03
Армия и оружие
Атомную подлодку «Белгород» спустили на воду
Подводная лодку специального назначения «Белгород» торжественно спущена на воду в Северодвинске на заводе «Севмаш».
Обновлено в 01:25
Хоккей
Панарин готовится к серии с «Бостоном» в компании собаки
Российский хоккеист «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин показал, как он проводит подготовку к серии плей-офф четвертьфинала Кубка Стэнли против «Бостон Брюинс».
Обновлено в 13:40
Футбол
Зидан предложил посчитать титулы «Барселоны» и «Реала» в Ла Лиге
На пресс-конференции Зидан заявил журналистам: «Реал» завоевал 33 титула чемпиона.
Обновлено в 09:29
Происшествия
В Краснодаре из-за пожара эвакуируют посетителей ТРЦ «Парк Европа»
Установлено, что пожар начался в подсобном помещении на третьем этаже здания. Площадь возгорания оценена в 10 квадратных метров.
Обновлено в 13:02
Футбол
Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Шахтером» в матче чемпионата Украины
Футболисты киевского "Динамо" на своем поле разошлись миром с донецким "Шахтером" в 25-м туре чемпионата Украины.
Обновлено в 13:39
Политика
Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским расследование крушения MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провёл телефонный разговор с победителем второго тура голосования на выборах президента Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили ситуацию с расследованием крушения малайзийского Boeing летом 2014 года.
Обновлено в 12:51
Общество
Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес
Стало известно, когда Меган Маркл выйдет из декретного отпуска
Меган Маркл, похоже, поставила перед собой цель во всем отличаться от герцогини Кембриджской.
Обновлено в 06:30
Музыка
Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх»
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх» на песню «Она меня целует», видео опубликовано на YouTube-канале группы.
Обновлено в 06:12
Экономика
Boeing оценил убытки от запретов на полеты самолетов 737 Max в $1 млрд
За последние семь месяцев разбились два лайнера Boeing 737 Max: первый – в Индонезии в октябре прошлого года, второй – в Эфиопии в начале марта.
Обновлено в 12:06
Происшествия
В Москве задержали репетитора музыки за избиение ученицы
Обновлено в 07:19
Политика
Соловьев отреагировал на слухи о своей зарплате в 67 млн рублей
Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на распространяющиеся в Сети слухи о его зарплате.
Обновлено в 11:47
Футбол
Ростов — Локомотив 1:2
Московский "Локомотив" переиграл "Ростов" в матче 25-го тура чемпионата России, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:54
Музыка
Алла Пугачева приехала в «Гоголь-центр» на концерт «Наша Алла»
Народная артистка СССР Алла Пугачева приехала в "Гоголь-центр" на концерт "Наша Алла", задуманный режиссером и художественным руководителем театра Кириллом Серебренниковым в ее честь, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 13:24
Религия
Православные готовятся к Пасхе
Обновлено вчера в 04:24