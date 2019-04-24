Трамп заставляет мировых лидеров определиться в отношении ИранаREGNUM 02:59

США объявили об окончании после 1 мая действия исключений, принятых в отношении пяти стран, импортирующих иранскую нефть. После этой даты США не станут предоставлять странам — покупателям иранской нефти дополнительных отсрочек.

Политика Штаб Зеленского призвал усилить санкции против России В команде победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского заявили, что необходимо ввести санкции из-за того, что лидер России Владимир Путин упростил получение российских паспортов для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает ТАСС.

Происшествия В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".

Происшествия На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки Первомайский районный суд Краснодара обязал краевое управление МВД выплатить 4 миллиона рублей матери девочки, которую изнасиловал, а затем убил инспектор по делам несовершеннолетних из Горячего Ключа Иван Сорокоумов.

Футбол Главный врач «Зенита» осматривает Кокорина в СИЗО Главный врач футбольного клуба "Зенит" в настоящее время осматривает игрока этого клуба Александра Кокорина в СИЗО "Бутырка", где он находится по обвинению в участии в серии драк в Москве, рассказал РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.

Хоккей «Локо» обыграл «Авто» в финале плей-офф МХЛ и завоевал Кубок Харламова Хоккеисты ярославского "Локо" победили екатеринбургский "Авто" в седьмом матче финальной серии плей-офф МХЛ и в третий раз завоевали Кубок Харламова.

Шоу-бизнес Продюсер МакSим рассказала о «непростом состоянии» певицы после ДТП Певица Марина Максимова, известная как МакSим, находится в «непростом состоянии» после автомобильной аварии, участницей которой она стала, заявила продюсер исполнительницы Маргарита Соколова.

Общество Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.

Авто Появились первые фото «Русского Прадо» от УАЗ Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».

Кино В Каннах представят работы 20 российских режиссеров Всего 20 отечественных режиссеров в разных программах представят свои новые проекты: кто-то на стадии производства, а кто-то – готовые картины.

Происшествия Первый вице-мэр Сочи отправится в колонию-поселение Суд приговорил Мугдина Чермита к наказанию в виде двух лет и трех месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

Наука Две нейросети преобразовали сигналы мозга в человеческую речь Дальше в дело вступали две нейросети: первая преобразовывала эти электрические сигналы в кинематические, то есть в сигналы о том, как должны двигаться язык, губы и гортань.

Кино Кейт Бекинсейл сыграет главную роль в первом женском экшене от создателей «Неудержимых» Продюсерская компания Millenium Media, ответственная за «Неудержимых», поставит остросюжетный фильм Jolt с Кейт Бекинсейл в главной роли.

Здоровье Итоги эпидемии: корь в Екатеринбург завезли из-за рубежа Управление Роспотребнадзора по Свердловской области подвело итоги эпидемии кори в Екатеринбурге, заявила на пресс-конференции представитель ведомства Светлана Скрябина.

Политика Путин в Петербурге встретится с Советом законодателей РФ Президент России Владимир Путин проведет в среду в Санкт-Петербурге встречу с членами Совета законодателей РФ.

Армия и оружие Атомную подлодку «Белгород» спустили на воду Подводная лодку специального назначения «Белгород» торжественно спущена на воду в Северодвинске на заводе «Севмаш».

Хоккей Панарин готовится к серии с «Бостоном» в компании собаки Российский хоккеист «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин показал, как он проводит подготовку к серии плей-офф четвертьфинала Кубка Стэнли против «Бостон Брюинс».

Происшествия В Краснодаре из-за пожара эвакуируют посетителей ТРЦ «Парк Европа» Установлено, что пожар начался в подсобном помещении на третьем этаже здания. Площадь возгорания оценена в 10 квадратных метров.

Футбол Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Шахтером» в матче чемпионата Украины Футболисты киевского "Динамо" на своем поле разошлись миром с донецким "Шахтером" в 25-м туре чемпионата Украины.

Политика Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским расследование крушения MH17 Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провёл телефонный разговор с победителем второго тура голосования на выборах президента Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили ситуацию с расследованием крушения малайзийского Boeing летом 2014 года.

Музыка Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх» Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх» на песню «Она меня целует», видео опубликовано на YouTube-канале группы.

Экономика Boeing оценил убытки от запретов на полеты самолетов 737 Max в $1 млрд За последние семь месяцев разбились два лайнера Boeing 737 Max: первый – в Индонезии в октябре прошлого года, второй – в Эфиопии в начале марта.

Политика Соловьев отреагировал на слухи о своей зарплате в 67 млн рублей Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на распространяющиеся в Сети слухи о его зарплате.

Футбол Ростов — Локомотив 1:2 Московский "Локомотив" переиграл "Ростов" в матче 25-го тура чемпионата России, передает "Советский спорт".