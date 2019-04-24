Энергетика
Трамп заставляет мировых лидеров определиться в отношении ИранаREGNUM 02:59
США объявили об окончании после 1 мая действия исключений, принятых в отношении пяти стран, импортирующих иранскую нефть. После этой даты США не станут предоставлять странам — покупателям иранской нефти дополнительных отсрочек.
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