Энергетика

Трамп заставляет мировых лидеров определиться в отношении ИранаREGNUM 02:59

США объявили об окончании после 1 мая действия исключений, принятых в отношении пяти стран, импортирующих иранскую нефть. После этой даты США не станут предоставлять странам — покупателям иранской нефти дополнительных отсрочек.
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Призрак эмбарго: ждут ли российскую нефть санкции по иранскому образцу

РБК03:32

Нефть подорожала до 74 долларов за баррель из-за санкций США против Ирана

Политика Сегоднявчера в 06:26

Трамп заставляет мировых лидеров определиться в отношении Ирана

REGNUM02:59

США запретили покупать иранскую нефть. Как страны смогут обойти санкции с помощью России?

Телеканал 360°вчера в 17:01

Персидский прилив

Известия01:00

США запретили покупать нефть у Ирана. Что теперь будет с ценами и какая выгода для России?

Регионы Россиивчера в 05:16

США больше не будут делать исключения для импортеров иранской нефти

Finam.Ru22 апреля в 10:46
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 09:42, Ашберн
Энергетика

Россия начала прокачку чистой нефти по трубопроводу «Дружба»

Российская нефть, которая соответствует технологическим стандартам, начала поступать по северной ветке нефтепровода «Дружба» на ОАО «Нафтан».
Обновлено в 08:17
Политика

Путин упростил получение гражданства России жителями ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено в 08:06
Происшествия

В Подмосковье полицейские убили отца двукратного чемпиона мира по ММА

Неизвестные избили 46-летнего мужчину - отца двукратного чемпиона мира по ММА Магомеда Юнусилау - прямо на улице, информирует Mash в известном мессенджере.
Обновлено в 07:42
Общество

В чем Севастополь и Крым стали полностью автономны от РФ

Севастополь и Республика Крым могут жить автономно от энергетической системы России.
Обновлено в 08:13
Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия

СК попросил арестовать трех силовиков из КЧР по делу Арашуковых

Следствие попросило заключить в СИЗО трех высокопоставленных силовиков из Карачаево-Черкесии, задержанных по делу отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и его родственников, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес

58-летняя Елена Яковлева рассказала о пластических операциях

Героиней нового выпуска YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» Вячеслава Манучарова стала 58-летняя Елена Яковлева.
Обновлено в 06:21
Политика

Вера Баширова ушла с должности вице-губернатора Оренбуржья

Сегодня официально стало известно о том, что Вера Баширова уходит из правительства Оренбургской области, пишет сайт 1743.ru.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие

Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море

В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.
Обновлено в 05:15
Авто

Renault представила обновлённый пикап Alaskan

Компания Renault провела презентацию своего несколько обновлённого пикапа Alaskan.
Обновлено в 03:43
Футбол

В Башкирии именем футбольного судьи Москалева назвали мусорный полигон

Сельсовет Урман-Бишкадакского поселения Ишимбайского района Башкирии принял решение назвать вновь образованный мусорный полигон именем футбольного арбитра Владимира Москалева.
Обновлено в 07:42
Происшествия

Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП

Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес

88-летний Краско вернулся к экс-супруге

Актер Иван Краско, которому уже 88 лет, вновь сошелся с бывшей супругой Натальей Вяль.
Обновлено в 08:35
Происшествия

В Москве задержали репетитора музыки за избиение ученицы

Обновлено в 07:19
Политика

Глава ФАС рассказал об отмене роуминга в Крыму

Национальный роуминг в Крыму будет отменен после 1 июня 2019 года. Об этом заявил глава ФАС Игорь Артемьев, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о причинах распада «Уральских пельменей»

Причиной распада коллектива Михалкова называет отсутствие продюсера, который руководил бы всем процессом.
Обновлено в 09:25
Происшествия

В Новокузнецке застрелили подростка

Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Происшествия

В Подмосковье осудили участкового, проглядевшего убийство ребенка

В Подмосковье на десять месяцев исправительных работ осужден бывший участковый, отказавшийся возбуждать уголовное дело против мужчины, который вскоре после этого, как считает следствие, изнасиловал и убил пятилетнюю девочку.
Обновлено в 06:01
Энергетика

Гройсман посоветовал «Нафтогазу» искать дешевый газ «по всему миру»

Премьер предложил компании увеличивать добычу украинского газа и заодно искать «дешевый газ по всему миру», чтобы граждане страны могли получить его по низкой цене.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия

Рабочие нарушали запрет на курение в Нотр-Даме, сообщили СМИ

"Действительно, есть сотрудники, которые время от времени нарушали этот запрет, и мы об этом сожалеем", - заявил агентству представитель компании Марк Эскенази.
Обновлено в 07:33
Авто

Renault Kaptur обновился, но не подорожал

Компания Renault расширила гамму комплектаций кроссовера Kaptur 2019 модельного года.
Обновлено в 05:52
Экономика

Матвиенко предлагает дать льготы на ипотеку семьям с детьми-инвалидами

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить льготы по ипотечному кредиту для многодетных семей и на семьи с детьми-инвалидами.
Обновлено в 09:17
Путешествия

Крупные туроператоры приостановили продажи путевок на Шри-Ланку

В свою очередь, Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продвижение и реализацию туров в страну.
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес

Ксения Бородина довела до слез бросившего своего ребенка Илью Яббарова

Ксения Бородина, вышедшая из себя из-за поступка экс-участника шоу «Дом-2», бросившего своего ребенка, довела Илью Яббарова до слез.
Обновлено в 05:11
Политика

Путин дал старт новому СПГ-заводу

Обновлено в 09:20
Общество

Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян

Обновлено в 05:55
Футбол

Футбольный клуб «Енисей» может сыграть в форме с портретом Бузовой

Обновлено в 02:53
Общество

Бывшая жена отсудила у Грудинина две трети совместного имущества

Обновлено вчера в 11:28
Гаджеты

В iFixit объяснили причину поломок экранов Samsung Galaxy Fold

Обновлено в 09:23
Культура

Скончался автор клипов для Киркорова Сергей Дубровский

Обновлено в 04:08
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