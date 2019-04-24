Экономика
Трамп заставляет мировых лидеров определиться в отношении ИранаREGNUM 02:59
США объявили об окончании после 1 мая действия исключений, принятых в отношении пяти стран, импортирующих иранскую нефть. После этой даты США не станут предоставлять странам — покупателям иранской нефти дополнительных отсрочек.
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Политика
Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса
Обновлено в 21:26 Владимир Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса.
Обновлено в 11:44
Авто
Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300
По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Путин пообещал повысить выплаты гражданским пенсионерам-фронтовикам
Президент России Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» повысить выплаты гражданским пенсионерам-фронтовикам на 27,7%. С соответствующей просьбой к главе государства обраитлась замсекретаря Севастопольского регионального отделения партии Екатерина Алтабаева.
Обновлено в 14:14
Экономика
АЛРОСА выплатит рекордные в истории компании дивиденды
Набсовет АЛРОСА рекомендовал выплатить дивиденды за II полугодие 2018 года в размере 30,3 млрд рублей.
Обновлено в 11:02
Общество
Москвичам пообещали похолодание на Пасху
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в день светлого праздника Пасхи в Москве ожидается похолодание.
Обновлено в 06:48
Армия и оружие
Террористы провели новую провокацию с химическим оружием в Сирии
Террористы при поддержке представителей западных СМИ в районе населенного пункта Мурек (провинция Хама) провели постановочные съемки «химической атаки».
Обновлено в 15:35
Происшествия
На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки
Первомайский районный суд Краснодара обязал краевое управление МВД выплатить 4 миллиона рублей матери девочки, которую изнасиловал, а затем убил инспектор по делам несовершеннолетних из Горячего Ключа Иван Сорокоумов.
Обновлено в 10:57
Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Общество
Росреестр сообщил, какие теплицы на участках не облагаются налогом
Глава Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова уточнила, что теплицы, построенные для коммерческих целей и имеющие площадь более 50 кв. метров должны облагаться налогом в обязательном порядке.
Обновлено в 03:24
Футбол
Зидан предложил посчитать титулы «Барселоны» и «Реала» в Ла Лиге
На пресс-конференции Зидан заявил журналистам: «Реал» завоевал 33 титула чемпиона.
Обновлено в 09:29
Наука
Сибирские ученые знают, как обезопасить горняков от обрушений
Обновлено в 01:43
Политика
Производство самолетов и вертолетов в России сократилось на 42%
Производство в России самолетов и вертолетов в первом квартале 2019 года сократилось на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на информацию Росстата.
Обновлено в 10:35
Здоровье
В Волгоградской области увеличат количество вертолётов санавиации
В 2024 году планируется увеличить вдвое количество вылетов воздушной скорой. Для этого необходимо нарастить парк медицинских вертолетов.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие
Пожалеете. МИД РФ ответил Хантсману, грозившему России авианосцами США
Если «мегафонная дипломатия» США обернётся «мегатонной дипломатией», американские диппредставители пожалеют, что не нашли конструктивных вариантов диалога, заявил 24 апреля заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя слова посла США в Москве Джона Хантсмана, грозившего авианосцами.
Обновлено в 12:00
Футбол
Гончаренко: выиграли скромно, но со вкусом
Сегодня выиграли скромно, но со вкусом.
Обновлено в 15:08
Политика
Путин отметил темпы развития Ленобласти
Обновлено в 09:30
Политика
Симоньян: Путин готовит еще один указ по Донбассу
Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке».
Обновлено в 14:52
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Общество
В Янтарном в лодку к ныряльщикам забрался тюлень
В море вблизи Янтарного молодой тюлень забрался в лодку к ныряльщикам.
Обновлено в 00:18
Политика
Bloomberg рассказал о планах Путина после 2024 года
По данным собеседников Bloomberg, Владимир Путин может иметь планы возглавить объединенное государство, чтобы "обойти конституционный запрет и остаться президентом после 2024 года".
Обновлено в 10:02
Происшествия
В «Матросской тишине» трое заключенных отравились наркотиками
Трое заключённых в столичном следственном изоляторе "Матросская тишина" отравились психотропным веществом, один из них скончался, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.
Обновлено в 12:38
Энергетика
Цены на нефть снижаются на данных о росте запасов в США
Сегодня цены на нефть снижаются на данных о повышении запасов в США.
Обновлено в 01:07
Гаджеты
Названа причина поломок Samsung Galaxy Fold
Обновлено в 12:26
Общество
Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти
Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
Обновлено в 02:36
Гаджеты
Apple выпустит наушники AirPods 3 до конца этого года
В Сети появилась информация о том, что компания Apple представит новую версию беспроводных наушников AirPods до конца этого года.
Обновлено в 10:29
Кино
Семья Толкина выступила против фильма о жизни писателя
Обновлено в 08:20
Политика
Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий
О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00