Экономика

Трамп заработал $35 млн на продаже недвижимости в 2018 году
Известия
вчера в 14:04

Президент США Дональд Трамп за прошедший год заработал около $35 млн на продаже части имеющейся у него недвижимости. Об этом 11 января пишет издание Forbes, проанализировав данные в имущественных архивах и открытых источниках.
Известиявчера в 14:04

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Дональд Трамп продал в прошлом году недвижимости на $35 млн

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Forbes узнал о продаже Трампом недвижимости на $35 млн в 2018 году

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СМИ: Трамп продал в прошлом году недвижимость на $35 млн

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Газета.Ruвчера в 13:46

Forbes назвал доходы Трампа от продажи недвижимости в 2018 году

РИА Новостивчера в 13:27
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В Варшаве граждан Польши и Китая арестовали по подозрению в шпионаже

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Экономика

Трамп заработал $35 млн на продаже недвижимости в 2018 году

Президент США Дональд Трамп за прошедший год заработал около $35 млн на продаже части имеющейся у него недвижимости.
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