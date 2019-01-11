Экономика

Трамп заработал $35 млн на продаже недвижимости в 2018 году
Известия
14:04

Президент США Дональд Трамп за прошедший год заработал около $35 млн на продаже части имеющейся у него недвижимости. Об этом 11 января пишет издание Forbes, проанализировав данные в имущественных архивах и открытых источниках.
Известия14:04

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Forbes узнал о продаже Трампом недвижимости на $35 млн в 2018 году

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Трамп заработал в прошлом году почти $35 млн на продаже недвижимости

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СМИ: Трамп продал в прошлом году недвижимость на $35 млн

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Трамп заработал $35 млн на продаже недвижимости в 2018 году

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Дональд Трамп в прошлом году продал Недвижимости на 35 млн долларов

Эхо Москвы14:31

Forbes подсчитал доходы Трампа от продажи недвижимости

Газета.Ru13:46

Forbes назвал доходы Трампа от продажи недвижимости в 2018 году

РИА Новости13:27
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 15:55, Ашберн
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Трамп заработал $35 млн на продаже недвижимости в 2018 году

Президент США Дональд Трамп за прошедший год заработал около $35 млн на продаже части имеющейся у него недвижимости.
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