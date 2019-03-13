Политика

Трамп запретил все полеты Boeing 737 Max 8 и Max 9Газета.Ru 16:53

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился остановить использование самолетов Boeing 737 Max 8 и Max 9. "Вводится запрет на полеты всех Boeing 737 Max 8 и Max 9 в США", — заявил президент во время брифинга для журналистов в Белом доме в среду 13 марта.
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Дональд Трамп
Полеты будут прекращены до особого распоряжения. Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX, которые сейчас в воздухе, будет прекращена после их приземления в пункте назначения.
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