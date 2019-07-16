Политика

Трамп запретил продавать Турции истребители F-35 из-за С-400Газета.Ru 06:53

Президент США Дональд Трамп заявил, что Турция больше не сможет рассчитывать на покупку американских истребителей F-35 из-за приобретения Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
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Трамп прокомментировал ситуацию с закупкой Турцией F-35

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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 08:16, Вашингтон
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Происшествия

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В разгар выступления Ротару спустилась со сцены и направилась в зал.
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Дочь Юрия Кузнецова опровергла сообщения о госпитализации актера

Обновлено в 07:52
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Бард Новиков заявил, что дело против него прекращено

Бард Александр Новиков, который значился фигурантом дела о мошенничестве с деньгами пайщиков строительного кооператива, заявил, что уголовное преследование в отношении него прекращено, СК утверждает, что расследование пока продолжается.
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Эстонские ополченцы разгромили морской спецназ Британии

"Более многочисленные эстонские войска сплотились и провели успешные блокирующие действия для отражения наступающих морских пехотинцев", - сообщает пресс-служба британского флота.
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Модель решила устроить матери Тимати сюрприз, нагрянув в гости неожиданно.
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Турецкие отели снизили цены для российских туроператоров

Турецкие отельеры понизили цены для российских туроператоров из-за сокращения загрузки отелей.
Обновлено вчера в 13:48
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Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского, по предварительным данным, лидирует среди партий, принимающих участие в выборах в Верховную раду.
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Суд Амстердама отложил решение по делу о «скифском золоте»

Суд Амстердама отложил вынесение решения по делу о «скифском золоте» на шесть-девять месяцев.
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Илон Маск показал чип для чтения мыслей

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Политика

Семьи погибших в катастрофе МН17 обратились к России

Родственники жертв катастрофы МН17 написали письмо России в связи с пятой годовщиной трагедии. Его текст опубликовала «Новая газета».
Обновлено в 03:59
Политика

На выборы в Мосгордуму зарегистрированы 233 кандидата

Окружные избирательные комиссии одобрили регистрацию кандидатами в депутаты Мосгордумы 233 претендентам, отказано в регистрации 57.
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Глава Белоруссии Лукашенко прибыл в Петербург

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СК возбудил дело после массового отравления детей в Крыму

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Эксперимент по имитации полета на Луну завершился в Москве

Международный проект SIRIUS по имитации полета на Луну завершился в среду в Москве, сообщили в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, где проходил эксперимент.
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После нового видео пыток в ярославской колонии начали проверку

Обновлено в 06:40
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В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление

Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
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Помимо каталонцев, бразилец рассматривает варианты с «Ювентусом» или мюнхенской «Баварии», а также мадридским «Реалом».
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Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
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Президент Украины Владимир Зеленский и директор аэропорта в Николаеве Федор Барна поскандалили в среду во время визита главы государства на Николаевщину.
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МИД Португалии приостановил выдачу виз гражданам Ирана в связи с проведением строительных работ в португальском консульстве в Тегеране.
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Умер экс-тренер сборной Бельгии по футболу Робер Васеж

Бывший главный тренер сборной Бельгии по футболу Робер Васеж умер в возрасте 79 лет, сообщается на официальном сайте Королевской бельгийской футбольной ассоциации (KBVB).
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