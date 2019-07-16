Политика
Трамп запретил продавать Турции истребители F-35 из-за С-400Газета.Ru 06:53
Президент США Дональд Трамп заявил, что Турция больше не сможет рассчитывать на покупку американских истребителей F-35 из-за приобретения Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
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Трамп подтвердил, что США не продадут F-35 Турции из-за российских систем С-400
Интерфаксвчера в 14:18
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 08:16, Вашингтон
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Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.
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В разгар выступления Ротару спустилась со сцены и направилась в зал.
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Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туроператоров
Турецкие отельеры понизили цены для российских туроператоров из-за сокращения загрузки отелей.
Обновлено вчера в 13:48
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Опрос показал лидерство партии Зеленского на выборах в Раду
Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского, по предварительным данным, лидирует среди партий, принимающих участие в выборах в Верховную раду.
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Космос
Ракета «Протон-М» улетела в космос с заклеенной трещиной
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Суд Амстердама отложил решение по делу о «скифском золоте»
Суд Амстердама отложил вынесение решения по делу о «скифском золоте» на шесть-девять месяцев.
Обновлено вчера в 05:25
Наука
Илон Маск показал чип для чтения мыслей
Обновлено в 07:11
Политика
Семьи погибших в катастрофе МН17 обратились к России
Родственники жертв катастрофы МН17 написали письмо России в связи с пятой годовщиной трагедии. Его текст опубликовала «Новая газета».
Обновлено в 03:59
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На выборы в Мосгордуму зарегистрированы 233 кандидата
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Политика
Глава Белоруссии Лукашенко прибыл в Петербург
После переговоров на Валааме президенты вернутся обратно в Петербург: там состоится пленарное заседание VI Форума регионов Беларуси и России, в котором Лукашенко и Путин также примут участие.
Обновлено в 07:21
Космос
Эксперимент по имитации полета на Луну завершился в Москве
Международный проект SIRIUS по имитации полета на Луну завершился в среду в Москве, сообщили в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, где проходил эксперимент.
Обновлено в 07:27
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В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление
Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
Обновлено в 01:18
Футбол
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Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Политика
Зеленский устроил скандал в аэропорту Николаева
Президент Украины Владимир Зеленский и директор аэропорта в Николаеве Федор Барна поскандалили в среду во время визита главы государства на Николаевщину.
Обновлено в 05:50
Общество
В Благовещенске ливнями подтопило около 120 домовладений
Около 120 частных домов и подворий подтопило в Благовещенске в результате ливней, сообщает мэрия.
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Здоровье
Волгоградский врач рассказал, что такое варикоз и как с ним бороться
Если болезнь была у родителей, очень велика вероятность, что варикоз разовьется и у детей.
Обновлено вчера в 22:39
Политика
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МИД Португалии приостановил выдачу виз гражданам Ирана в связи с проведением строительных работ в португальском консульстве в Тегеране.
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Футбол
Умер экс-тренер сборной Бельгии по футболу Робер Васеж
Бывший главный тренер сборной Бельгии по футболу Робер Васеж умер в возрасте 79 лет, сообщается на официальном сайте Королевской бельгийской футбольной ассоциации (KBVB).
Обновлено в 07:27