Первые военно-транспортные самолеты с деталями ЗРК прибыли в Турцию 12 июля. Договор на поставку четырех дивизионов С-400 за 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году.

Происшествия Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».

Политика Лавров оценил перспективы отношений РФ и США В ближайшем будущем российско-американские отношения вряд ли улучшатся, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

Религия Крестным ходом в Екатеринбурге прошли 60 тысяч участников В Екатеринбурге порядка 60 000 человек прошли крестным ходом от Храма-на-крови к монастырю на Ганиной Яме.

Экономика Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.

Политика Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.

Экономика Ледокол «Виктор Черномырдин» пойдёт на ледовые испытания в 2020 году Строящийся на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» пойдёт на ледовые испытания в 2020 году, пишет газета «Известия».

Политика В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.

Политика Конгресс США принял резолюцию против «расистских высказываний» Трампа "Палата представителей решительно осуждает расистские высказывания президента Дональда Трампа, которые узаконили и укрепили боязнь и ненависть по отношению к новым американцам и людям с цветной кожей", - сказано в резолюции.

Финансы Крупные банки начали заменять рубли на бонусы при кешбэке Почта Банк, наоборот, добавил к бонусам начисление рублей: в начале 2019 года он выпустил карту «Вездедоход» с рублевым кешбэком, ранее банк начислял только баллы.

Общество Российский город попал в сотню самых безопасных в мире Нижний Новгород стал единственным городом России, попавшим в первую сотню списка. Ему присвоили почти 73 балла (53 место).

Футбол Руни: «Ошибка Клоппа в том, что он работает в „Ливерпуле“» Английский нападающий Уэйн Руни, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», а ныне представляющий американский «Ди Си Юнайтед», высказал мнение о работе Юргена Клоппа.

Музыка В Чечне власти запретили артистам несогласованные выступления Как уточняется, по мнению местных властей, артисты, которые распространяют свое творчество через YouTube, Instagram, «ВКонтакте» и другие соцсети, портят имидж народа республики.

Общество ФНС прокомментировала сбой в едином реестре ЗАГСов Ранее 16 июля стало известно, что из-за сбоя в электронной системе по всей России остановилась выдача свидетельств о смерти, браке и рождении.

Политика Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.

Политика Суд Амстердама изменит тактику по вопросу скифского золота Скифское золото, около двух тысяч артефактов старины, было вывезено из музеев Крыма на выставку до проведения референдума о присоединении Крыма к России.

Политика Василия Голубева признали одним из лучших губернаторов ЮФО Василия Голубева признали одним из лучших губернаторов Южного федерального округа.

Происшествия На пропавшем малайзийском «Боинге» нашли неизвестный груз Французские следователи нашли данные о неизвестном грузе на борту малайзийского «Боинга», пропавшего в 2014 году, сообщает Le Parisien.

Общество Сегодня ночью туляки смогут увидеть «пепельную» луну В ночь с 16 на 17 июля многие россияне смогут наблюдать необычное лунное затмение, называемое астрологами «пепельной» луной.

Политика У Зеленского рассказали о подготовке обмена пленными Президент Зеленский говорил о 10 на 10, 15 на 15. В принципе, мы не замыкаемся вокруг количества людей.

Происшествия На Украине найден мёртвым кандидат в депутаты Рады Кандидата в депутаты Верховной рады от "Оппозиционного блока" Василия Мосякина нашли мёртвым в Первомайске Николаевской области Украины, сообщил один из лидеров этой политической партии — Александр Вилкул — в прямом эфире телеканала ICTV.

Происшествия Начальник новгородского управления ГИБДД задержан по делу о взятке В Новгородской области задержан начальник регионального управления ГИБДД Владимир Лонский, подозреваемый в получении взятки в крупном размере.

Политика Названы возможные сроки снятия украинской блокады с Крыма и Донбасса Блокаду с Крыма и Донбасса могут снять после выборов в Верховную раду, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.