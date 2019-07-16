Политика
Трамп запретил продавать Турции истребители F-35Вести.Ru вчера в 17:45
Первые военно-транспортные самолеты с деталями ЗРК прибыли в Турцию 12 июля. Договор на поставку четырех дивизионов С-400 за 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году.
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Трамп подтвердил, что США не продадут F-35 Турции из-за российских систем С-400
Интерфаксвчера в 14:18
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 00:36, Вашингтон
Происшествия
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено вчера в 11:18
Политика
Лавров оценил перспективы отношений РФ и США
В ближайшем будущем российско-американские отношения вряд ли улучшатся, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 18:42
Религия
Крестным ходом в Екатеринбурге прошли 60 тысяч участников
В Екатеринбурге порядка 60 000 человек прошли крестным ходом от Храма-на-крови к монастырю на Ганиной Яме.
Обновлено вчера в 23:46
Экономика
Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза
С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Обновлено 15 июля в 13:34
Экономика
Ледокол «Виктор Черномырдин» пойдёт на ледовые испытания в 2020 году
Строящийся на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» пойдёт на ледовые испытания в 2020 году, пишет газета «Известия».
Обновлено 15 июля в 19:01
Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров
Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено вчера в 05:37
Музыка
София Ротару оттолкнула фаната во время концерта
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Конгресс США принял резолюцию против «расистских высказываний» Трампа
"Палата представителей решительно осуждает расистские высказывания президента Дональда Трампа, которые узаконили и укрепили боязнь и ненависть по отношению к новым американцам и людям с цветной кожей", - сказано в резолюции.
Обновлено вчера в 19:47
Футбол
«РБ Лейпциг» согласовал с «Эвертоном» трансфер Лукмана
«РБ Лейпциг» и «Эвертон» согласовали трансфер полузащитника мерсисайдского клуба Адемолы Лукмана, сообщает Sky Sports.
Обновлено вчера в 13:58
Финансы
Крупные банки начали заменять рубли на бонусы при кешбэке
Почта Банк, наоборот, добавил к бонусам начисление рублей: в начале 2019 года он выпустил карту «Вездедоход» с рублевым кешбэком, ранее банк начислял только баллы.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Российский город попал в сотню самых безопасных в мире
Нижний Новгород стал единственным городом России, попавшим в первую сотню списка. Ему присвоили почти 73 балла (53 место).
Обновлено вчера в 23:13
Футбол
Руни: «Ошибка Клоппа в том, что он работает в „Ливерпуле“»
Английский нападающий Уэйн Руни, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», а ныне представляющий американский «Ди Си Юнайтед», высказал мнение о работе Юргена Клоппа.
Обновлено вчера в 13:50
Политика
Кто ответит за крушение «Боинга» над Донбассом
Обновлено вчера в 23:30
Музыка
В Чечне власти запретили артистам несогласованные выступления
Как уточняется, по мнению местных властей, артисты, которые распространяют свое творчество через YouTube, Instagram, «ВКонтакте» и другие соцсети, портят имидж народа республики.
Обновлено вчера в 12:13
Общество
ФНС прокомментировала сбой в едином реестре ЗАГСов
Ранее 16 июля стало известно, что из-за сбоя в электронной системе по всей России остановилась выдача свидетельств о смерти, браке и рождении.
Обновлено вчера в 16:43
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Суд Амстердама изменит тактику по вопросу скифского золота
Скифское золото, около двух тысяч артефактов старины, было вывезено из музеев Крыма на выставку до проведения референдума о присоединении Крыма к России.
Обновлено вчера в 09:01
Политика
Василия Голубева признали одним из лучших губернаторов ЮФО
Василия Голубева признали одним из лучших губернаторов Южного федерального округа.
Обновлено вчера в 08:42
Происшествия
В красноярском зоопарке ягуар вырвался из вольера
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
На пропавшем малайзийском «Боинге» нашли неизвестный груз
Французские следователи нашли данные о неизвестном грузе на борту малайзийского «Боинга», пропавшего в 2014 году, сообщает Le Parisien.
Обновлено вчера в 10:15
Общество
Сегодня ночью туляки смогут увидеть «пепельную» луну
В ночь с 16 на 17 июля многие россияне смогут наблюдать необычное лунное затмение, называемое астрологами «пепельной» луной.
Обновлено вчера в 08:45
Политика
У Зеленского рассказали о подготовке обмена пленными
Президент Зеленский говорил о 10 на 10, 15 на 15. В принципе, мы не замыкаемся вокруг количества людей.
Обновлено вчера в 06:48
Политика
Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия
На Украине найден мёртвым кандидат в депутаты Рады
Кандидата в депутаты Верховной рады от "Оппозиционного блока" Василия Мосякина нашли мёртвым в Первомайске Николаевской области Украины, сообщил один из лидеров этой политической партии — Александр Вилкул — в прямом эфире телеканала ICTV.
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия
Начальник новгородского управления ГИБДД задержан по делу о взятке
В Новгородской области задержан начальник регионального управления ГИБДД Владимир Лонский, подозреваемый в получении взятки в крупном размере.
Обновлено вчера в 13:53
Политика
Названы возможные сроки снятия украинской блокады с Крыма и Донбасса
Блокаду с Крыма и Донбасса могут снять после выборов в Верховную раду, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Обновлено 15 июля в 06:08
Политика
Небензя призвал ООН отреагировать на украинский закон о языке
Постпред России при ООН Василий Небензя предложил СБ ООН беспристрастно оценить украинский закон о государственном языке, нарушающий минские соглашения.
Обновлено вчера в 11:44