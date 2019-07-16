Политика

Трамп запретил продавать Турции истребители F-35Вести.Ru вчера в 17:45

Первые военно-транспортные самолеты с деталями ЗРК прибыли в Турцию 12 июля. Договор на поставку четырех дивизионов С-400 за 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году.
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Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции

РИА Новостивчера в 19:36

Трамп заявил об отказе продавать F-35 Турции

Газета.Ruвчера в 20:20

Трамп подтвердил, что США не продадут F-35 Турции из-за российских систем С-400

Интерфаксвчера в 14:18

Трамп прокомментировал ситуацию с закупкой Турцией F-35

RT на русскомвчера в 15:52

Трамп заявил, что отказ США от продажи Турции F-35 несправедлив

ТАССвчера в 14:24

Трамп рассказал о прекращении поставок Турции истребителей F-35

РЕН ТВвчера в 18:55

«США считают проблемой получение Турцией С-400»

Московский Комсомолец Турциявчера в 03:08
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 00:36, Вашингтон
Происшествия

Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон

Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено вчера в 11:18
Политика

Лавров оценил перспективы отношений РФ и США

В ближайшем будущем российско-американские отношения вряд ли улучшатся, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 18:42
Религия

Крестным ходом в Екатеринбурге прошли 60 тысяч участников

В Екатеринбурге порядка 60 000 человек прошли крестным ходом от Храма-на-крови к монастырю на Ганиной Яме.
Обновлено вчера в 23:46
Экономика

Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза

С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено вчера в 17:45
Политика

Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Армия и оружие

В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост

Обновлено 15 июля в 13:34
Армия и оружие

Министр обороны Литвы призвал разместить в Прибалтике ПВО США

Обновлено в 00:05
Экономика

Ледокол «Виктор Черномырдин» пойдёт на ледовые испытания в 2020 году

Строящийся на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» пойдёт на ледовые испытания в 2020 году, пишет газета «Известия».
Обновлено 15 июля в 19:01
Политика

В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров

Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено вчера в 05:37
Музыка

София Ротару оттолкнула фаната во время концерта

Обновлено вчера в 23:52
Политика

Конгресс США принял резолюцию против «расистских высказываний» Трампа

"Палата представителей решительно осуждает расистские высказывания президента Дональда Трампа, которые узаконили и укрепили боязнь и ненависть по отношению к новым американцам и людям с цветной кожей", - сказано в резолюции.
Обновлено вчера в 19:47
Футбол

«РБ Лейпциг» согласовал с «Эвертоном» трансфер Лукмана

«РБ Лейпциг» и «Эвертон» согласовали трансфер полузащитника мерсисайдского клуба Адемолы Лукмана, сообщает Sky Sports.
Обновлено вчера в 13:58
Финансы

Крупные банки начали заменять рубли на бонусы при кешбэке

Почта Банк, наоборот, добавил к бонусам начисление рублей: в начале 2019 года он выпустил карту «Вездедоход» с рублевым кешбэком, ранее банк начислял только баллы.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Российский город попал в сотню самых безопасных в мире

Нижний Новгород стал единственным городом России, попавшим в первую сотню списка. Ему присвоили почти 73 балла (53 место).
Обновлено вчера в 23:13
Футбол

Руни: «Ошибка Клоппа в том, что он работает в „Ливерпуле“»

Английский нападающий Уэйн Руни, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», а ныне представляющий американский «Ди Си Юнайтед», высказал мнение о работе Юргена Клоппа.
Обновлено вчера в 13:50
Политика

Кто ответит за крушение «Боинга» над Донбассом

Обновлено вчера в 23:30
Музыка

В Чечне власти запретили артистам несогласованные выступления

Как уточняется, по мнению местных властей, артисты, которые распространяют свое творчество через YouTube, Instagram, «ВКонтакте» и другие соцсети, портят имидж народа республики.
Обновлено вчера в 12:13
Общество

ФНС прокомментировала сбой в едином реестре ЗАГСов

Ранее 16 июля стало известно, что из-за сбоя в электронной системе по всей России остановилась выдача свидетельств о смерти, браке и рождении.
Обновлено вчера в 16:43
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Политика

Суд Амстердама изменит тактику по вопросу скифского золота

Скифское золото, около двух тысяч артефактов старины, было вывезено из музеев Крыма на выставку до проведения референдума о присоединении Крыма к России.
Обновлено вчера в 09:01
Политика

Василия Голубева признали одним из лучших губернаторов ЮФО

Василия Голубева признали одним из лучших губернаторов Южного федерального округа.
Обновлено вчера в 08:42
Происшествия

В красноярском зоопарке ягуар вырвался из вольера

Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

На пропавшем малайзийском «Боинге» нашли неизвестный груз

Французские следователи нашли данные о неизвестном грузе на борту малайзийского «Боинга», пропавшего в 2014 году, сообщает Le Parisien.
Обновлено вчера в 10:15
Общество

Сегодня ночью туляки смогут увидеть «пепельную» луну

В ночь с 16 на 17 июля многие россияне смогут наблюдать необычное лунное затмение, называемое астрологами «пепельной» луной.
Обновлено вчера в 08:45
Политика

У Зеленского рассказали о подготовке обмена пленными

Президент Зеленский говорил о 10 на 10, 15 на 15. В принципе, мы не замыкаемся вокруг количества людей.
Обновлено вчера в 06:48
Политика

Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму

Обновлено вчера в 12:56
Происшествия

На Украине найден мёртвым кандидат в депутаты Рады

Кандидата в депутаты Верховной рады от "Оппозиционного блока" Василия Мосякина нашли мёртвым в Первомайске Николаевской области Украины, сообщил один из лидеров этой политической партии — Александр Вилкул — в прямом эфире телеканала ICTV.
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия

Начальник новгородского управления ГИБДД задержан по делу о взятке

В Новгородской области задержан начальник регионального управления ГИБДД Владимир Лонский, подозреваемый в получении взятки в крупном размере.
Обновлено вчера в 13:53
Политика

Названы возможные сроки снятия украинской блокады с Крыма и Донбасса

Блокаду с Крыма и Донбасса могут снять после выборов в Верховную раду, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Обновлено 15 июля в 06:08
Политика

Небензя призвал ООН отреагировать на украинский закон о языке

Постпред России при ООН Василий Небензя предложил СБ ООН беспристрастно оценить украинский закон о государственном языке, нарушающий минские соглашения.
Обновлено вчера в 11:44
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