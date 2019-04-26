Трамп захотел заключить ядерное соглашение с Россией и КитаемREGNUM 22:14

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен разработать проект соглашения по сокращению ядерного вооружение, в котором могли бы принять участие Россия и Китай, передает телеканал CNN со ссылкой на представителей Белого дома США.

Трамп захотел заключить ядерное соглашение с Россией и Китаем

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