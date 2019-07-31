Политика
Трамп захотел заключить сделку с Россией по контролю над вооружениямиГазета.Ru вчера в 23:11
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет добиться заключения сделки с Россией в сфере контроля над вооружениями, передает РИА "Новости". Детали сделки, которые американский лидер может предложить Москве, не приводятся.
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Трамп уверен в достижении договоренности с РФ по контролю над вооружениями
Московский Комсомолецвчера в 23:21
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