Политика

Трамп захотел заключить сделку с Россией по контролю над вооружениямиГазета.Ru вчера в 23:11

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет добиться заключения сделки с Россией в сфере контроля над вооружениями, передает РИА "Новости". Детали сделки, которые американский лидер может предложить Москве, не приводятся.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Трамп озвучил планы заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями

РИА Новостивчера в 23:15

Трамп уверен, что договоренность с Москвой по контролю над вооружениями будет достигнута

ТАССвчера в 23:45

Трамп выразил желание заключить с РФ сделку по контролю над вооружениями

Известиявчера в 23:37

Трамп уверен в достижении договоренности с РФ по контролю над вооружениями

Московский Комсомолецвчера в 23:21

Трамп заявил, что США и Россия придут к соглашению по вооружениям

RT на русском00:05

Трамп захотел заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями

Газета.Ruвчера в 23:11

Трамп рассчитывает на достижение договоренностей с РФ по вооружению

РЕН ТВвчера в 23:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 00:24, Ашберн
Экономика

«Восточный» подал иск к Evison Holdings и Калви на 9,8 млрд рублей

Банк «Восточный» потребовал взыскать более 9,8 млрд руб. убытков с миноритарного акционера Evison Holdings и старшего партнера инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено вчера в 12:12
Музыка

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых диджеев мира

Самыми высокооплачиваемыми диджеями 2019 года по версии Forbes стали Эндрю Таггарт и Алекс Полл — дуэт The Chainsmokers, который заработал 46 млн долларов.
Обновлено вчера в 11:56
Происшествия

Собянин прокомментировал субботнюю акцию оппозиции в Москве

Мэр напомнил, организаторы митинга проводили несанкционированные акции на Трубной, но полиция вообще на это не реагировала.
Обновлено вчера в 07:31
Интернет

В России представили альтернативу зарубежным приложениям

Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено вчера в 13:17
Политика

Порошенко может уже не вернуться на Украину, заявил киевский политолог

Покинувший страну экс-президент Украины Петр Порошенко может не вернуться назад, заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:54
Наука

Алгоритм российских ученых поможет роботам безопасно передвигаться

Российские ученые совместно с коллегами из Израиля разработали и протестировали новый алгоритм, который находит оптимальные траектории для перемещения роботов.
Обновлено вчера в 11:41
Футбол

Александр Самедов завершил карьеру футболиста

Экс-хавбек сборной России Александр Самедов завершил игровую карьеру, сообщает "СЭ". Информация об этом появилась в инстаграме футболиста.
Обновлено вчера в 05:21
Политика

На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие на Донбассе

Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал к жестким методам решения конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:25
Политика

Путин упростил получение автомобильных номеров

Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Политика

Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено вчера в 14:56
Политика

Болтон подтвердил выход США из ДРСМД и усомнился в продлении СНВ-3

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что второго августа Соединенные Штаты выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 21:36
Политика

Bloomberg констатировал поражение США в «битве за Арктику»

Обновлено вчера в 13:40
Культура

«Русские сезоны» в Германии посетили более 1 млн человек

Количество посетителей мероприятий «Русских сезонов» в Германии превысило 1 млн человек.
Обновлено вчера в 10:31
Армия и оружие

Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности обвинил организацию в замалчивании данных о числе жертв террористов в Сирии.
Обновлено вчера в 14:45
Шоу-бизнес

Молодой возлюбленный Ани Лорак поделился романтичным фото с певицей

В мае этого года появились слухи о том, что 40-летняя Ани Лорак после развода с мужем Муратом Налчаджиоглу закрутила новый роман.
Обновлено вчера в 14:00
Экономика

В России вступил в силу закон об «ипотечных каникулах»

В России 31 июля вступил в силу закон об "ипотечных каникулах" для оказавшихся в трудной жизненной ситуации заемщиков.
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие

Южная Корея: КНДР запустила баллистические ракеты нового типа

Обновлено вчера в 21:17
Путешествия

«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено вчера в 14:30
Авто

Самым популярным автомобилем с пробегом в РФ стал Ford Focus

Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей с пробегом в России.
Обновлено вчера в 02:30
Происшествия

Задержан ректор Дагестанского госуниверситета

Сотрудники ФСБ проводят во вторник обыски в Дагестанском государственном университете, его ректор Муртзали Рабаданов задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено вчера в 07:31
Финансы

Украинская гривна укрепилась до трехлетнего максимума

Украинская гривна во вторник подорожала к американскому доллару до максимальных за три года отметок.
Обновлено вчера в 20:52
Экономика

Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 08:42
Здоровье

Жительнице Новокузнецка удалили опухоль весом 4 кг

В Новокузнецке хирурги удалили местной жительнице 4-килограммовую опухоль.
Обновлено вчера в 06:45
Шоу-бизнес

Володина рассказала, каким будет август для разных знаков Зодиака

Известный астролог Василиса Володина составила астрологический прогноз на август для знаков Зодиака.
Обновлено вчера в 22:45
Армия и оружие

На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве

Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан, ветеран внешней разведки, призвал начать производство ракет средней дальности, "которые будут способны поражать цели на территории России".
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия

В Петербурге клиент напал на брокеров с топором

Обновлено вчера в 10:35
Происшествия

В США решили эксгумировать останки гангстера Джона Диллинджера

Разрешение на эксгумацию останков известного в США гангстера Джона Диллинджера выдали власти штата Индиана, пишет Indianapolis Star.
Обновлено вчера в 20:43
Политика

Военный парад в Киеве заменили на шествие Зеленского

Вместо военного парада в День независимости в Киеве состоится «шествие достоинства», с участием президента Украины Владимира Зеленского, сообщил во вторник глава офиса президента Андрей Богдан.
Обновлено вчера в 06:24
Общество

Чтобы меньше топило город: смотрим, как работает машина, которая по-хитрому снимает асфальт

Вечером во вторник в центре Екатеринбурга работала машина, которая по-новому фрезерует асфальт.
Обновлено вчера в 13:30
Экономика

ВЦИОМ выяснил, что 68% россиян ориентированы на сбережения

Порядка 68% россиян предпочитают не тратить сбережения и откладывать деньги на будущее, при этом 24% опрошенных готовы делать крупные покупки.
Обновлено вчера в 04:19
Выход США из договора о РСМДБольше новостей по теме
Главное