Политика

Трамп захотел заключить сделку с Россией по контролю над вооружениямиГазета.Ru вчера в 23:11

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет добиться заключения сделки с Россией в сфере контроля над вооружениями, передает РИА "Новости". Детали сделки, которые американский лидер может предложить Москве, не приводятся.
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