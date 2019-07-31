Политика
Трамп захотел заключить сделку с Россией по контролю над вооружениямиГазета.Ru вчера в 23:11
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет добиться заключения сделки с Россией в сфере контроля над вооружениями, передает РИА "Новости". Детали сделки, которые американский лидер может предложить Москве, не приводятся.
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Трамп заявил, что хочет заключить с Россией сделку в сфере контроля над вооружениями
Телеканал 360°вчера в 23:30
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Президент США Дональд Трамп утверждает, что ему бы «не пришлось писать в Twitter», если бы американские СМИ «честно освещали» его деятельность на посту.
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Зазевавшийся водитель BMW X6 стал виновником массовой аварии в центре Санкт-Петербурга, а сам внушительный кроссовер завалился на правый бок.
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Две трети россиян (67%) считают, что Военно-морской флот России является самым сильным в мире, при этом большинство граждан (89%) уверены, что он способен защитить морские границы РФ в случае реальной угрозы, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
ЦБ выпустит новые памятные монеты в честь Вооруженных сил России
С 1 августа 2019 года Банк России начнет выпускать в обращение три памятные монеты номиналом 1 рубль серии «Вооруженные силы Российской Федерации».
Обновлено в 05:59
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Лесные пожары в Красноярском крае начала тушить авиация МЧС
В Красноярском крае авиация МЧС приступила к тушению лесных пожаров, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка ведомства.
Обновлено в 03:19
Политика
Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено вчера в 14:56
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В смартфонах Samsung появится криптокошелек Pundi X
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По данным Госавтоинспекции Свердловской области, за помощью к врачам обратились восемь человек.
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Обновлено в 04:00
Политика
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Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.
Обновлено в 05:58
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