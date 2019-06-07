Политика
Трамп захотел ввести новое чрезвычайное положениеLenta.ru 02:31
Президент США Дональд Трамп планирует объявить новый режим чрезвычайного положения в стране. Об этом пишет The Hill, в распоряжении которого оказался проект соответствующего документа. Такое решение глава государства намерен принять ради введения пошлин в отношении мексиканских товаров.
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Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
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Культура
Дженнифер Энистон рассказала о перезапуске «Друзей»
На что актриса заявила, что "всё может случиться", поскольку и остальные "мальчики и девочки" вроде как тоже готовы дать согласие.
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В четверг вечером, 6 июня, певицы выступила для гостей Петербургского международного экономического форума.
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Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено вчера в 18:35
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Захарова рассказала о проблеме с телефонной связью в МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook рассказала, что в настоящее время телефоны ведомства не работают из-за ЧП во время ремонтных работ.
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Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
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Названы самые популярные кроссоверы в России по итогам мая
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Месси не верит в победу Аргентины в Кубке Америки
Нападающий сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси не верит, что его национальная команда способна выиграть Кубок Америки в этом году.
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«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа
Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено вчера в 09:42
Финансы
Сбербанк за январь-май увеличил чистую прибыль по РСБУ на 12,3%
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Армия и оружие
Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС США
В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания.
Обновлено вчера в 21:43
Армия и оружие
Зеленский пообещал, что ВСУ будут «жестко отвечать» на обстрелы в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные будут "отвечать жестко и в соответствии с ситуацией" на обстрелы со стороны боевиков в Донбассе, но на дипломатическом уровне Киев будет настаивать на прекращении огня.
Обновлено в 02:59
Культура
В Вятском художественном музее открывается выставка «Наш Пушкин»
6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Пушкина и Международный день русского языка, в выставочном зале Вятского художественного музея имени Васнецовых открывается выставка "Наш Пушкин".
Обновлено вчера в 06:47
Происшествия
Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами
После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Футбол
Окружение Ригони призывает игрока покинуть «Зенит»
Обновлено в 02:57
Происшествия
Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае
В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено вчера в 14:17
Политика
Шредер надеется на конструктивный диалог с новым правительством Дании по Nord Stream 2
Оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" рассчитывает на конструктивный диалог с новым правительством Дании по разрешению на реализацию проекта в территориальных водах страны, сообщил председатель комитета акционеров Nord Stream 2 AG, экс-канцлер Германии Герхард Шредер, выступая на ПМЭФ.
Обновлено в 02:36
Игры
EA представила обложку Star Wars Jedi: Fallen Order
Послезавтра состоится мировая премьера игрового процесса Star Wars Jedi: Fallen Order, поэтому EA и Respawn начинают потихоньку подогревать интерес к демонстрации — сегодня разработчики представили обложку и основной постер сюжетного боевика.
Обновлено вчера в 11:14
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Экономика
Костин отмечает определенные признаки перегрева рынка потребкредитования
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Армия и оружие
Опубликовано видео уничтожения грузовика ВСУ в Донбассе
Обновлено вчера в 13:50
Политика
Посольство США отреагировало на отказ свердловских вузов от американских программ
Письмо министерства образования Свердловский области об отказе от обучающих программ с американским участием напоминает обстановку 30-х годов прошлого века.
Обновлено в 02:32
Политика
Александр Осипов поборется за должность губернатора Забайкалья
Врио губернатора края Александр Осипов тоже не теряет времени даром и сегодня подал заявку в краевую избирательную комиссию на участие в гонке.
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Кино
«Союзмультфильм» планирует продать новое «Простоквашино» в Китай
Обновлено вчера в 20:37
Экономика
Минфин может ужесточить налогообложение олигархов
Министерство финансов Российской Федерации продолжает искать способы вернуть в страну налоги, которые владельцы компании платят за рубежом.
Обновлено в 02:48
Здоровье
ООН кормит 770 тысяч жителей КНДР
Исполнительный директор ВПП ООН Дэвид Бизли заявил, что ООН кормит 770 тысяч жителей КНДР в 9 провинциях страны.
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Экономика
Материнский капитал будет увеличен с 2020 года
Размер материнского капитала не менялся с 2015 года, сейчас он составляет 453 026 рублей.
Обновлено вчера в 09:12
Общество
Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что последние шесть дней придерживается водного голодания и не употребляет пищу.
Обновлено вчера в 11:32
Армия и оружие
Соловьев высмеял слова Ковтуна о непричастности ВСУ к обстрелу мечети
Владимир Ковтун заявил, что украинские военные не имеют отношения к обстрелу мечети в Донецке Телеведущий Владимир Соловьев уличил украинского политолога Вячеслава Ковтуна в обмане.
Обновлено вчера в 21:38
Транспорт
В Шереметьево осталась тонна неразобранного багажа
В аэропорту Шереметьево скопилась тонна неразобранного багажа, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
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