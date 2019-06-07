Политика
Трамп захотел ввести новое чрезвычайное положениеLenta.ru 02:31
Президент США Дональд Трамп планирует объявить новый режим чрезвычайного положения в стране. Об этом пишет The Hill, в распоряжении которого оказался проект соответствующего документа. Такое решение глава государства намерен принять ради введения пошлин в отношении мексиканских товаров.
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Армия и оружие
Соловьев высмеял слова Ковтуна о непричастности ВСУ к обстрелу мечети
Владимир Ковтун заявил, что украинские военные не имеют отношения к обстрелу мечети в Донецке Телеведущий Владимир Соловьев уличил украинского политолога Вячеслава Ковтуна в обмане.
Обновлено вчера в 21:38
Экономика
На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроекты
Глава "Сбербанка" Герман Греф предложил проголосовать - помогут ли нацпроекты обеспечить темпы роста выше средних мировых.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие
Российский корабль чуть не столкнулся с американским крейсером
В Восточно-Китайском море ракетный крейсер США Chancellorsville пересек курс российскому кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено в 03:56
Происшествия
Новосибирца с инсультом вынесли из трамвая и бросили на асфальте
На кадрах видно, как из остановившегося на остановке "Бугринская роща" трамвая №15 двое мужчин по просьбе вагоновожатой выносят пассажира и оставляют его на асфальте, после этого один из них возвращается в салон, а второй уходит.
Обновлено в 04:41
Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Политика
Зеленский ответил на петицию с требованием о своей отставке
Ранее сообщалось, что петиция об отставке Зеленского, зарегистрированная на сайте президента Украины, набрала более 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения главой государства.
Обновлено вчера в 10:15
Здоровье
В Роскачестве назвали пять опасных напитков
Лидером перечня вредных напитков стал обыкновенный чай в пакетиках.
Обновлено вчера в 07:52
Общество
В Сургуте чиновников перевели на питание для школьников
Местный комбинат школьного питания возьмет на себя приготовление обедов для чиновников Сургута.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес
Федосеевой-Шукшиной стало плохо из-за отравления Алибасова
Обновлено вчера в 23:41
Экономика
Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Футбол
Черчесов: стеснительные в футбол не играют
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к домашним отборочным матчам Евро-2020 с командами Сан-Марино и Кипра.
Обновлено в 04:23
Экономика
В России начнут продавать продукты в рассрочку
В России появится специальная карта для покупки продуктов в рассрочку. Ее будут оформлять прямо в супермакетах «в течение трёх минут».
Обновлено вчера в 07:47
Общество
Бари Алибасов составил новое завещание
Обновлено вчера в 07:20
Игры
Sniper Ghost Warrior Contracts – Первый тизер-трейлер
Обновлено вчера в 17:46
Экономика
Материнский капитал будет увеличен с 2020 года
Материнский капитал в 2020 году будет проиндексирован и превысит 470 тысяч рублей. Размер выплаты будет повышен на уровень инфляции.
Обновлено вчера в 08:16
Общество
В Пермской опере не знают об отъезде Теодора Курентзиса в Петербург
Пермское издание "Местное время" со ссылкой на собственный источник сегодня заявило о том, что худрук Пермской оперы Курентзис покидает город и уезжает работать в Санкт-Петербург.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Корреспондент «Медузы» задержан в Москве
Полиция задержала корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова в Москве.
Обновлено в 03:44
Экономика
«Росатом» и Mail.ru Group займутся развитием цифровой экономики России
Госкорпорация "Росатом" и Mail.ru Group займутся развитием цифровой экономики России, сообщили в пресс-службе Mail.ru Group.
Обновлено в 04:40
Наука
ДНК первых народов Восточно-Сибирской Арктики расшифровали генетики
Исследователями расшифровали ДНК древних народов Сибири и в результате обнаружили общего предка современных чукчей и индейцев.
Обновлено в 00:05
Наука
Названы семь простых способов предотвратить болезни сердца
Американская кардиологическая ассоциация разработала список из семи правил, придерживаясь которых, согласно последним данным, можно снизить вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний почти на 80%.
Обновлено вчера в 23:15
Экономика
В США подсчитали доход от «российской пропаганды» на YouTube
С января 2017 года по декабрь 2018 года 26 каналов, якобы поддерживаемых российскими властями и вводящих зрителей в заблуждение, собрали на YouTube 9 млрд просмотров.
Обновлено в 04:48
Здоровье
В Волгоградской области от ботулизма скончались двое человек
На территории Волгоградской области чаще всего регистрируются заболевания ботулизмом, связанные с употреблением вяленой рыбы домашнего приготовления, сообщает МТВ.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие
В ДНР сообщили о попытке ВСУ прорваться на территорию республики
Украинские силовики предприняли в четверг попытку прорыва на горловском направлении, она отбита ополчением, сообщил в пятницу представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС США
В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания.
Обновлено вчера в 21:43
Политика
Песков оценил возможность расширения нормандского формата
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность увеличения числа участников нормандского формата.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
Актриса Марина Александрова рассказала о пополнении в своей семье
Известная актриса Марина Александрова не часто делится рассказами о своих родных в социальных сетях.
Обновлено в 04:05
Общество
Ученые рассказали о влиянии глобального потепления на климат Сибири
Елена Парфенова из Института леса СО РАН в Красноярске рассказала, что январские температуры в Сибири вырастут на девять градусов Цельсия, а июльские — на 5,7 градуса, если выбросы парниковых газов не будут остановлены.
Обновлено в 02:19
Культура
«Болотную тварь» закрыли после премьеры первого эпизода
Кинокомпания DC закрыла собственный сериал «Болотная тварь» после выхода первой серии.
Обновлено в 01:08
Происшествия
Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами
После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55