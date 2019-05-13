Политика
Трамп захотел встретиться с ПутинымLenta.ru 07:37
США запросили у России переговоры на высшем уровне. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Госдепартаменту. Собеседник издания отметил, что вероятность проведения переговоров президентов двух стран Дональда Трампа и Владимира Путина оценивается как высокая.
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В прошлом мы видели, как американская сторона сама перечеркивала ранее достигнутые договоренности и меняла свои планы. Поэтому я бы сейчас не предвосхищал никаких обсуждений того или иного вопроса, но гипотетически такая перспектива существует.
— Сергей Рябков, российский дипломатФонтанка.Ру 09:12
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Политика
ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе
Европейский союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
Украинский генерал заявил об операции катеров у российского порта
Осенью 2018 года бронированные катера ВМС Украины смогли тайно подойти к российскому порту в Ейске на полторы мили.
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Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма
Избранный президент Украины Владимир Зеленский после нескольких встреч с лидерами различных конфессий опубликовал на странице в Facebook видеоролик, в котором они делают совместное заявление с "посланием мира" к живущим в Крыму и на Донбассе.
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Общество
Минсельхоз разработал правила ввоза импортного хамона в багаже
В Минсельхозе пояснили, что законопроект не вводит никаких ограничений и запретов на ввоз товаров из-за рубежа в ручной клади и багаже, так как фактически эти нормы уже действуют в ЕАЭС с 2010 года.
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Хоккей
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Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 06:10
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СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Издание DOM2LIFE со ссылкой, как утверждается, на очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева не просто стала мамой, а родила двойню.
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Армия и оружие
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Обновлено в 09:08
Политика
Кремль выявил регионы, где жители хотят поменять губернаторов
В некоторых российских регионах закрытые исследования, проведенные в марте для администрации президента, показали высокий запрос на смену губернаторов.
Обновлено в 00:58
Шоу-бизнес
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Яна воспитывает двоих детей Батурина – Андрея и Николая, причем, если Николай является ее сыном, то Андрей – ребенок от второй жены бизнесмена, на которого Рудковская оформила опекунство.
Обновлено в 06:41
Политика
Порошенко заинтересован в скорейшей инаугурации Зеленского
Действующий лидер Украины Пётр Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшем вступлении Владимира Зеленского в должность президента страны.
Обновлено в 11:59
Авто
Новый агрессивный Kia Cerato поступил к дилерам
Официальные продажи нового седана KIA Cerato (K3) с альтернативным дизайном начнутся в Китае 16 мая, однако первые «товарные» экземпляры уже поступили к дилерам.
Обновлено вчера в 22:20
Гаджеты
Дешёвый флагман Xiaomi Redmi получит самую свежую ОС
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Обновлено 11 мая в 10:59
Происшествия
В Ярославле огласят приговор за жестокое избиение в учреждении ФСИН
Напомним, инспекторы отдела режима СИЗО-1 Ярославля Спартак Любовских и Александр Бурцев стали фигурантами дел о превышении должностных полномочий, и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Рестлер Серебряный Король умер во время боя в Лондоне
Обновлено вчера в 14:29
Авто
УАЗ пообещал, что новый «Патриот» «будет только лучше»
Первой моделью, которая получила торпедо в современном представлении, был УАЗ-3160, известный сейчас как "Патриот".
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Происшествия
В Дагестане при возгорании пассажирской «Газели» погибли три человека
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Названы самые востребованные автомобили в России по итогам апреля
Эксперты аналитического агентство «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых востребованных автомобилей в России.
Обновлено в 08:45
Кино
Умерла голливудская актриса и певица Дорис Дэй
В понедельник, 13 мая, не стало американской актрисы и певицы Дорис Дэй.
Обновлено в 10:34
Экономика
Подходы к Крымскому мосту подорожают почти на 3,5 млрд руб
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес
Александра Головина заметили с новой пассией на Крайнем Севере
Оказалось, молодые люди снимаются вместе в новом фильме «Буран» Свердловской киностудии.
Обновлено вчера в 22:55
Политика
МИД: Россия не закупала на Мальте слезоточивый газ для Венесуэлы
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В Липецке эвакуируют торговые центры и вокзалы
Эвакуируют и другие торговые центры города, а также 2 автовокзала и железнодорожный вокзал.
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История с до изжоги мемогеничным стаканчиком из четвертого эпизода финального сезона ИП, установившего в рамках сериала прискорбный и постыдный антирекорд, немало, конечно, подпортила всем нам крови.
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