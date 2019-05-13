Политика

Трамп захотел встретиться с ПутинымLenta.ru 07:37

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости допустил, что вопрос будущей встречи Путина и Трампа может обсуждаться в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи.
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Сергей Рябков
В прошлом мы видели, как американская сторона сама перечеркивала ранее достигнутые договоренности и меняла свои планы. Поэтому я бы сейчас не предвосхищал никаких обсуждений того или иного вопроса, но гипотетически такая перспектива существует.
— Сергей Рябков, российский дипломатФонтанка.Ру 09:12

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В ходе предстоящего визита в Сочи госсекретаря США может быть затронут вопрос о встрече Путина и Трампа в июне

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