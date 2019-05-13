Политика
Трамп захотел встретиться с ПутинымГазета.Ru 11:57
Вашингтон неожиданно запросил у России встречу на высшем уровне. Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться уже летом на полях саммита G20, который пройдет в Японии. Последний раз президенты России и США встречались летом 2018 года в Хельсинки, но тогда переговоры успехов не принесли.
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В прошлом мы видели, как американская сторона сама перечеркивала ранее достигнутые договоренности и меняла свои планы. Поэтому я бы сейчас не предвосхищал никаких обсуждений того или иного вопроса, но гипотетически такая перспектива существует.
— Сергей Рябков, российский дипломатФонтанка.Ру 09:12
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