Трамп захотел встретиться с ПутинымГазета.Ru 11:57

В прошлом мы видели, как американская сторона сама перечеркивала ранее достигнутые договоренности и меняла свои планы. Поэтому я бы сейчас не предвосхищал никаких обсуждений того или иного вопроса, но гипотетически такая перспектива существует.

Вашингтон неожиданно запросил у России встречу на высшем уровне. Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться уже летом на полях саммита G20, который пройдет в Японии. Последний раз президенты России и США встречались летом 2018 года в Хельсинки, но тогда переговоры успехов не принесли.

Политика Минюст США рассматривает запрос о возвращении Ярошенко в Россию Минюст США получил и рассматривает российский запрос о возвращении осужденного россиянина Константина Ярошенко на родину.

Шоу-бизнес Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой Российский фигурист Андрей Лазукин, являющийся молодым человеком Елизаветы Туктамышевой, опубликовал в своём Instagram её откровенное фото с отдыха на Кипре.

Общество Аман Тулеев заявил о «пустоте вокруг» после своей отставки Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, который возглавлял регион более 20 лет до весны прошлого года, дал интервью накануне своего 70-летнего юбилея и рассказал о своей жизни после ухода с поста главы Кузбасса.

Общество В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.

Армия и оружие Украинский генерал заявил об операции катеров у российского порта Осенью 2018 года бронированные катера ВМС Украины смогли тайно подойти к российскому порту в Ейске на полторы мили.

Авто Ford Territory опередил по продажам кроссовер Hyundai Creta За первый квартал автомобиль разошелся тиражом более 10 тысяч экземпляров, опередив Hyundai Creta (8,6 ед.).

Футбол Джеррард: «Расизм портит российский футбол» Экс-капитан «Ливерпуля», главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард в шоу Евгения Савина «КраСава» рассказал, что ему нравится и не нравится в России.

Шоу-бизнес Дмитрий Назаров проигнорировал похороны матери Марии Порошиной Похороны матери Марии Порошиной прошли 4 мая, и на панихиде присутствовали многие коллеги Наталии Красноярской.

Армия и оружие США готовятся к применению ядерного оружия в Европе Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков сообщил, что размещение американского ядерного оружия в Европе – по сути, подготовка его применения.

Политика Евросоюз потребовал от Зеленского выплаты долгов Украины Еврокомиссар по расширению Йоханнес Хан назвал две основные проблемы, с которыми предстоит столкнуться выбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Общество В России усложнят процедуру развода Депутат считает, что такая тенденция сложилась в том числе и из-за того, что в России существует простая процедура развода.

Происшествия Число терактов в России в 2018 году снизилось на 16% Число терактов в России в 2018 году снизилось на 16%, ложных сообщений о минировании на 50%, говорится в отчете МВД России о состоянии преступности за 2018 год.

Авто Новый кроссовер FAW Bestune T99 рассекретили на фотографиях Недавно в Сети появились фотографии нового кроссовера, получившего название FAW Bestune T99.

Экономика Минфин разработал закон об отмене налога с прощенных долгов Законопроект об отмене налога на доходы физлиц (НДФЛ) на списанные долги опубликован на портале раскрытия проектов нормативно-правовых актов.

Авто Флагманский кроссовер Nissan Murano стал дешевле в РФ В линейку агрегатов входят 3,5-литровый мотор потенциалом 249 л. с. при 325 Нм крутящего момента и гибридная силовая установка с 2,5-литровым ДВС и электрическим мотором мощностью 254 л. с. «Люксовый» вариант автомобиля SUV-сегмента Nissan Murano имеет трансмиссию модели X-Tronic.

Происшествия На Аляске потерпели крушение два самолета Два гидросамолета потерпели крушение в американском штате Аляска, десять человек получили ранения, шесть числятся пропавшими без вести, сообщает местная радиостанция Ketchikan KRBD со ссылкой на береговую охрану США.

Политика Трамп включил в бюджет дополнительные $1,6 млрд на нужды НАСА Президент США Дональд Трамп добавил $1,6 млрд к бюджетному запросу НАСА, об этом он заявил в твиттере.

Политика Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.

Музыка Сергей Лазарев хотел бы провести «Евровидение-2020» в Сочи Певец Сергей Лазарев рассказал, что хотел бы провести следующее «Евровидение» в Сочи По словам артиста, он надеется выиграть конкурс и привезти его в Россию.

Музыка В Израиле официально началось «Евровидение-2019» В Израиле официально начался песенный конкурс «Евровидение-2019». Открытие прошло в Тель-Авиве, сообщает The Jerusalem Post.

Происшествия В самолет Ангелы Меркель врезался автомобиль В аэропорту Дортмунда в самолет Bombardier Global 5000, на котором обычно летает канцлер Германии Ангела Меркель, врезался автомобиль.

Политика В США сенаторы подготовили законопроект против «Северного потока — 2» Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Общество Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона Что предлагает Минсельхоз Минсельхоз подготовил поправки в закон "О ветеринарии", которые расширяют полномочия Россельхознадзора по контролю за ввозом импортных продуктов животноводства, в том числе для личного потребления гражданами.