Политика
Трамп захотел приравнять антифашистов к террористамLenta.ru 17:54
Движение антифа могут признать в США террористической организацией. Об этом в своем Twitter написал президент Дональд Трамп.
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Трамп может объявить американских антифашистов террористической организацией
Московский Комсомолец17:09
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 19:56, Вашингтон
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