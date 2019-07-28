Политика

Трамп захотел приравнять антифашистов к террористамLenta.ru 17:54

Движение антифа могут признать в США террористической организацией. Об этом в своем Twitter написал президент Дональд Трамп.
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