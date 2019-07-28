Политика

Трамп захотел приравнять антифашистов к террористамLenta.ru 17:54

Движение антифа могут признать в США террористической организацией. Об этом в своем Twitter написал президент Дональд Трамп.
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Трамп собрался объявить американских антифашистов террористической организацией

Взгляд.ру18:06

Трамп планирует объявить антифашистов США террористической организацией

Вести.Ru20:09

Трамп захотел приравнять антифашистов к террористам

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В США могут внести движения антифашистов в список террористических организаций

Эхо Москвы19:09

Трамп может объявить антифашистов США террористической организацией

Life.ru17:45

Трамп может объявить американских антифашистов террористической организацией

Московский Комсомолец17:09

Трамп думает объявить американских антифашистов террористической организацией

ТАСС16:56
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 21:34, Вашингтон
Футбол

Клопп может пригласить Рибери в «Ливерпуль»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп думал о приглашении в команду бывшего полузащитника "Баварии" Франка Рибери, сообщает L’Equipe.
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«Газпром» продал почти 3% акций одному покупателю

Заявка была поставлена на весь размер продаваемого пакета по принципу "все или ничего" Пакет акций "Газпрома" в 2,93% продан в рамках одной заявки, пишет ТАСС со ссылкой на зампредседателя правления холдинга Фамиля Садыгова.
Обновлено вчера в 08:18
Наука

Найдена еще одна причина старения клеток

Обычно человеческие эпителиальные клетки начинают стареть, как только прекращается деление клетки – этот процесс известен как репликативное старение.
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Здоровье

Жительница Балашихи родила четверняшек

Жительница подмосковной Балашихи родила четверняшек в Московском областном перинатальном центре, сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
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Происшествия

В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии

В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.
Обновлено в 12:09
Политика

Призрак Майдана витает над Кремлем, считает Николай Сванидзе

Сванидзе заметил, что «призрак Майдана витает над Кремлем, как тень отца Гамлета над замком Эльсинор».
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Политика

Ведущий MSNBC назвал лидера республиканцев в сенате «московский Митч»

Ведущий телеканала MSNBC Джо Скарборо назвал лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла «московский Митч».
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В Дагестане трое детей погибли в Каспийском море

Обновлено в 07:27
Армия и оружие

В Ливии уничтожили два украинских Ил-76

В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено в 20:08
Общество

Девушка станцевала на шесте у крыльца мэрии

В города Березники Пермского края девушка станцевала на шесте на крыльце мэрии. Соответствующее видео появилось в "ВКонтакте".
Обновлено в 19:37
Общество

Умерла актриса, озвучившая подружку Микки Мауса

Скончалась американская актриса Расси Тейлор, чьим голосом разговаривала персонаж мультфильмов про Микки Мауса.
Обновлено в 20:19
Шоу-бизнес

Навка рассказала об изменениях в жизни после замужества

Известная российская фигуристка Татьяна Навка рассказала, как изменилась ее жизнь после того, как она вышла замуж за пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, передает "АиФ".
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Происшествия

Полиция сообщила о 3,5 тыс. участников митинга в Москве

«В несогласованном мероприятии в центре Москвы участвуют порядка 3,5 тыс. человек, из которых около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии в освещении акции», — говорится в сообщении.
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Сегодня в 01.01 мск ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Обновлено 25 июля в 18:46
Армия и оружие

Военные из Китая и Венесуэлы прибыли на конкурс «Морской десант»

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Обновлено в 08:46
Происшествия

Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве

В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.
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Гаджеты

Раскрыты возможные названия гибкого смартфона LG

Есть вероятность, что, как и другие участники рынка, LG проектирует гибкий смартфон-книжку с экраном, складывающимся вовнутрь или наружу.
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Космос

Астрономы нашли умирающего двойника Солнца

Группа астрономов наблюдают за гибелью престарелой звезды в созвездии Малой Медведицы.
Обновлено 25 июля в 12:45
Происшествия

Почти 90 жителей затопленного села в Приамурье отказались от эвакуации

Почти 90 жителей затопленного дождевым паводком села Норск Селемджинского района отказались эвакуироваться и живут вместе с поросятами, собаками и домашней птицей на чердаках домов и на крыше местной школы, вместе с ними находятся спасатели, сообщается на сайте правительства Приамурья.
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Происшествия

В Киеве пьяный прокурор прятался от правоохранителей в кустах

В Киеве нетрезвый прокурор Ярослав Леляк пытался спрятаться от патрульных полицейских в кустах, когда они остановили его автомобиль.
Обновлено в 19:41
Происшествия

Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье

Легкомоторный самолет разбился в районе Серпухова Московской области. Об этом 27 июля сообщается на сайте регионального главка МЧС.
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Культура

Эксперт: российская анимация становится успешной в формате экспорта

Российские анимационные фильмы становятся успешными на международном рынке, сообщила в субботу исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова на форуме молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0".
Обновлено в 05:57
Армия и оружие

Американские самолеты вторглись в воздушное пространство Венесуэлы

Американские самолеты-разведчики в очередной раз вторглись в воздушное пространство Венесуэлы, сообщается в Twitter стратегического командования Вооруженных сил республики.
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Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели

Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
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Российские ученые удостоены премии в США за открытие

Открытие ученых из России было причиной их награждения престижной премией на американском конкурсе промышленных инноваций.
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Максим Галкин поделился романтическим снимком с Пугачевой из Юрмалы

Знаменитый российский шоумен Максим Галкин порадовал поклонников личной фотографией со своей любимой супругой Аллой Пугачевой из отпуска в Юрмале.
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Общество

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Общество

В храме объяснили помощь митингующим на Тверской

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Шоу-бизнес

На одного принца меньше: внук Грейс Келли женился

У молодоженов было две церемонии: гражданская — во дворце принца Монако, которая прошла в пятницу и религиозная — в Кафедральном соборе, где в 1956 году венчались актриса Грейс Келли и принц Монако Ренье II (бабушка и дедушка жениха, - Прим.ред.).
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