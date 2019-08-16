Политика
Трамп захотел купить Гренландию, сообщили СМИГазета.Ru 19:37
Американский лидер Дональд Трамп рассматривает идею покупки острова Гренландия, который принадлежит Дании. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 20:50, Ашберн
Политика
Трамп призвал строить в США больше психбольниц
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США нужно больше специальных учреждений для психически больных на фоне массовых стрельб.
Обновлено в 19:14
Происшествия
Росприроднадзор подтвердил наличие свалки у аэропорта Жуковский
«В связи с повышенным вниманием к несанкционированной свалке в районе аэропорта Жуковский Федеральная служба по надзору в сфере экологии сообщает: в районе не более двух километров от взлетно-посадочной полосы размещены следующие объекты по обращению с отходами: мусороперегрузочная станция ООО „Экосерсвис“ и несанкционированная свалка отходов» - цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.
Обновлено в 15:03
Армия и оружие
На Тихоокеанском флоте ввели штормовую готовность из-за тайфуна «Кроса»
Режим повышенной штормовой готовности ввели в местах дислокации сил Тихоокеанского флота из-за тайфуна "Кроса", сообщает пресс-служба ТОФ.
Обновлено в 20:41
Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Происшествия
Скотленд-Ярд сообщил о четвертой жертве инцидента в Солсбери
Скотленд-Ярд выявил четвертую жертву инцидента в Солсбери, которой стал полицейский, прибывший на место ЧП после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 09:18
Спорт
Италию могут отстранить от Олимпиады-2020 и лишить права на Игры-2026
Италию могут отстранить от участия в Олимпиаде-2020 в Токио и лишить права проведения Олимпийских игр 2026 года из-за принятого местным парламентом закона о спорте и внутриполитического кризиса.
Обновлено в 12:24
Гаджеты
Разработчики нашли дату осенней презентации Apple в iOS 13
Разработчики нашли дату осенней презентации Apple в седьмой бета-версии мобильной операционной системы iOS 13.
Обновлено в 16:43
Политика
СМИ сообщили о планах «новой церкви» Украины сменить главу
Предстоятеля "новой церкви Украины" Епифания планируют заменить на митрополита Луцкого, сообщило "СТРАНА.ua" со ссылкой на источник.
Обновлено в 16:52
Футбол
Футболист Караваев высказался о возможном переходе в «Зенит»
Российский защитник голландского клуба «Витесс» Вячеслав Караваев прокомментировал свой возможный уход в санкт-петербургский «Зенит».
Обновлено в 19:48
Общество
Реки Приморского края начали выходить из берегов после ночных ливней
Реки южных и западных районов Приморского края начали выходить из берегов после сильных дождей, которые за прошедшие сутки принес в край тайфун "Кроса" и активный атмосферный фронт, сообщили ТАСС в пятницу Приморском гидрометцентре.
Обновлено в 19:17
Общество
В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией
Обновлено в 10:30
Происшествия
Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем
Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем.
Обновлено в 15:04
Космос
Зачем радиоастрономам дробовик? Отрывок из книги «Гонка за Нобелем»
В книге "Гонка за Нобелем: История о космологии, амбициях и высшей научной награде" Китинг рассказывает, как вместе с коллегами был близок к прорыву, но поторопился и сел в лужу.
Обновлено в 01:00
Общество
Минприроды предложило урезать права губернаторов после пожаров
Ведомство рассчитывает, что после пересмотра границ зон контроля их площади сократятся.
Обновлено в 18:59
Энергетика
Минск поднимает тарифы на транспортировку российской нефти
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии решило увеличить на 3,7% тарифы на транспортировку нефти по трубам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» с 1 сентября 2019 года, сообщает ведомство на своем сайте.
Обновлено в 04:22
Политика
Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблей
«В ходе встречи в Москве главы военных ведомств подписали соглашение о визитах боевых кораблей в порты обоих государств», — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:14
Здоровье
В Минздраве предложили провести «пилот» по введению четырёхдневки
Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян в беседе с News.ru предложил провести пилотный проект по переходу на четырёхдневную рабочую неделю.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
КНДР отказывается от дальнейших переговоров с Южной Кореей
Руководство КНДР не намерено продолжать какие-либо переговоры с южнокорейской стороной, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Обновлено в 20:10
Политика
Песков назвал главных гостей юбилейного ВЭФ-2019
В 2019 году Восточный экономический форум будет проходить 4−6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного Федерального университета и станет юбилейным, пятым.
Обновлено в 07:21
Кино
Дочь Брюса Ли посоветовала Тарантино «заткнуться»
Дочь гонконгского и американского актера Брюса Ли Шеннон резко высказалась в адрес голливудского режиссера Квентина Тарантино, посоветовав ему «заткнуться».
Обновлено в 05:32
Общество
В США умер нобелевский лауреат Кэри Муллис
Обновлено в 16:11
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день
Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.
Обновлено в 14:30