Политика

Трамп захотел купить Гренландию, сообщили СМИГазета.Ru 19:37

Американский лидер Дональд Трамп рассматривает идею покупки острова Гренландия, который принадлежит Дании. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
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