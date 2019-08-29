с чего всё началось

Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Происшествия Автомобиль въехал в толпу в Москве 36-летний мужчина въехал в толпу на автомобиле в районе Чертаново в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".

Транспорт В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.

Экономика «Коммерсантъ»: россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков Министерство экономического развития разработало законопроект, согласно которому граждане смогут выкупить у банков и микрофинансовых организаций свои просроченные долги до передачи их коллекторам.

Футбол Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы Жеребьевка группового этапа Лиги Европы прошла в Монако 30 августа. Первые матчи турнира пройдут 19 сентября 2019.

Политика Между Украиной и Россией начался обмен пленными Как пишет у себя в ФБ генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, моряки, задержанные в Керченском проливе, а также Олег Сенцов, Николай Карпюк, Владимир Балух, Павел Гриб летят домой.

Политика Памфилова выступила за обновление правил выборов в Мосгордуму Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова в интервью AP заявила, что правила регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму нужно обновить.

Общество Российский ретейлер впервые привлек модель в хиджабе для рекламы Одна из крупнейших в России сетей по продаже одежды — «Глория Джинс» — первой из российских массовых ретейлеров привлекла в рекламную кампанию для своей марки модель в хиджабе (хиджаб — в широком понимании традиционный исламский женский головной платок, но также и длинное скрывающее фигуру платье).

Технологии Левин назвал срок внесения в Госдуму антипиратского законопроекта 29 августа участники антипиратского меморандума договорились, что действие документа будет продлено до конца текущего года при условии, что законопроект, закрепляющий положения меморандума, будет внесён на рассмотрение Государственной Думы до 30 сентября, сообщал журналистам представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Общество Торги по продаже отеля «Пекин» состоятся в начале сентября Ранее сообщалось, что в отеле "Пекин" начались работы по восстановлению башенной части фасада с декоративными элементами, статуями и пинаклями.

Происшествия Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Спорт Чемпион мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее Николай Петшак, рекордсмен мира по плаванию в холодной воде, умер во время тренировочного заплыва по Енисею в Красноярске, сообщает министерство спорта региона.

Шоу-бизнес Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум работает официанткой в США Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум Елизавета длительное время самостоятельное живет в США.

Футбол Матчи чемпионата Испании начнутся с минуты молчания Королевская федерация футбола Испании призывает начать все официальные матчи ближайшего тура в каждом из дивизионов страны с минуты молчания.

Общество Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето Метеорологи прогнозируют бабье лето в центре европейской части России, сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции.

Политика Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

Политика Зеленский выругался матом на первом заседании новой Рады На Украине начал работу новый состав Верховной рады. Народные избранники не расходились до 2:00 ночи — настолько жаркими были дебаты.

Политика Новый глава МИД Украины озвучил условия амнистии в Донбассе Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поставил задачу за полгода продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе, сообщает РИА "Новости".

Гаджеты Google обнаружил сайты, несколько лет взламывавшие iPhone Как пишут специализированные издания, специалисты Google своими силами обнаружили сайты, через которые хакеры заражали пользователей девайсов Apple вредоносным программным обеспечением.

Армия и оружие В Идлибе вводится новый режим прекращения огня В сирийском Идлибе с 31 августа вводится новый режим прекращения огня. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон.

Шоу-бизнес Ксения Бородина опровергла слухи о разводе с Курбаном Омаровым Телеведущая Ксения Бородина опровергла слухи о разводе с Курбаном Омаровым, которые активно появляются в СМИ.

Музыка Определен город проведения «Евровидения-2020» Организаторы песенного конкурса «Евровидение» утвердили место проведения события в 2020 году.

Политика Польша, США и Украина подпишут соглашение о безопасности поставок газа Отмечается, что соглашение касается сотрудничества в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского СПГ, а также газовых соединений в регионе.

Политика Вышинскому после освобождения не вернули паспорта Паспорта у Вышинского изъяли при задержании и должны были вернуть после освобождения, однако пока этого не произошло.

Политика Facebook заблокировал страницу Рабиновича после публикаций об обмене Как сообщил на своей странице в Facebook помощник парламентария, журналист Владимир Кацман, соцсеть заблокировала страницу нардепа "без объяснений на 30 дней".