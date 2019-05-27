Политика
США могут выйти из договора с Японией о гарантиях безопасностиREGNUM 01:16
Американская сторона может покинуть Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности с Японией, подписанный в 1960 году. Такой шаг допускает президент США Дональд Трамп, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.
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с чего всё началось
Источники Bloomberg, пожелавшие остаться анонимными, заявили, что хотя Трамп еще и не предпринял никаких шагов для выхода из соглашения, но такой шаг весьма возможен.Daily Storm01:19
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Политика
В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана
Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.
Обновлено в 00:00
Космос
Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты
Обновлено в 00:32
Политика
Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку
С просьбой о досрочном сложении полномочий главы Ингушетии намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину Юнус-бек Евкуров.
Обновлено вчера в 12:15
Политика
Гройсман прокомментировал возвращение России в ПАСЕ
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 01:18
Авто
В Новосибирске продают губернаторскую «Волгу» с мотором от Toyota
В Новосибирске выставили на продажу «губернаторскую» ГАЗ-3111 «Волга» с 2,7-литровым мотором Toyota.
Обновлено вчера в 12:42
Баскетбол
Адетокунбо признан MVP регулярного сезона НБА
На торжественном вечере закрытия сезона НБА-2018/19 был назван самый ценный игрок регулярного чемпионата.
Обновлено вчера в 23:21
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Здоровье
Учёные нашли способ есть жирное и сладкое без вреда для здоровья
Исследователи из Университета Франш-Конте во Франции обнаружили, что растительный экстракт с содержанием полифенолов снижает негативные эффекты употребления в пищу жиров и углеводов.
Обновлено вчера в 11:20
Армия и оружие
Узбекистан закупил российские бронеавтомобили «Тигр»
Обновлено в 03:18
Происшествия
В Москве задержали отравившего более 20 человек газировкой мужчину
По данным полиции, задержанный предлагал прохожим в центре столицы угоститься отравленной газировкой.
Обновлено в 02:18
Политика
Трамп встретится с Путиным на саммите G20
Ранее Дональд Трамп подтвердил, что встретится с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20.
Обновлено вчера в 22:12
Экономика
Чиновникам изменят систему оплаты труда и ужесточат требования найма
Указ президента РФ "Об основных направлениях развития госслужбы" требует от правительства в 2020—2021 годах поменять структуру зарплат чиновников, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 02:53
Экономика
Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые
Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Происшествия
В Ницце самолет врезался в здание аэропорта
Самолет кувейтской авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание международного аэропорта Ниццы во Франции после приземления, пострадавших нет, говорится в заявлении авиакомпании.
Обновлено в 02:03
Происшествия
В Башкирии от удара молнии погибла женщина
Обновлено в 02:27
Экономика
Минэкономразвития назвало 11 самых проблемных российских моногородов
Минэкономразвития отнесло к самым проблемным российским моногородам 11 — Бакал и Верхний Уфалей (Челябинская область), поселки Новопавловка, Первомайский и Вершино-Дарасунский (Забайкальский край), село Туим и поселок Вершина Теи (Хакасия), городские поселения Надвоицы и Лахденпохья (Карелия), поселки Бытошь и Белая Березка (Брянская область).
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
В РФ приступили к проектированию перспективного военного транспортника
Проектирование перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ВТА) начал Авиационный комплекс имени Ильюшина (ПАО «Ил»).
Обновлено вчера в 22:14
Общество
Число стобалльников ЕГЭ по русскому языку уменьшилось на треть
Число выпускников, набравших 100 баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по русскому языку, уменьшилось почти на 30% по сравнению с 2018 годом.
Обновлено в 01:39
Кино
Москвичам бесплатно покажут фильмы с участием Панкратова-Черного
Обновлено в 02:18
Общество
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия.
Обновлено вчера в 15:09
Интернет
Mail.ru переведет ящики электронной почты на вход по паролю из СМС
Компания Mail.Ru Group объявила о введении нового способа идентификации владельцев ящиков электронной почты Mail.ru — через одноразовые пароли, рассылаемые через СМС и push-уведомления.
Обновлено в 02:02
Происшествия
Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе
Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Замгубернатора Мурманска уволили после «прямой линии»
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил свою заместительницу Инну Погребняк после "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 06:19
Политика
ЦИК Украины отказалась регистрировать блогера Шария на выборы в Раду
Ранее ЦИК Украины отказала в регистрации на выборы в Раду кандидатам от партии «Движение новых сил» экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.
Обновлено вчера в 17:57
Политика
В ПАСЕ проголосовали против обсуждения темы взносов России
Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала против обсуждения на сессии темы о взносах России в Совет Европы.
Обновлено вчера в 12:27
Энергетика
Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо
Кабмин не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на топливо, сообщает ТАСС со ссылкой на несколько источников в нефтяных компаниях и участвующих в переговорах министерствах.
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия
Под Самарой задержали ОПГ с десятью килограммами героина
В Самарской области задержали лидера ОПГ и ее активных участников, у которых изъяли более десяти килограмм героина.
Обновлено в 02:18