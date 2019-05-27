США могут выйти из договора с Японией о гарантиях безопасностиREGNUM 01:16

с чего всё началось

Американская сторона может покинуть Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности с Японией, подписанный в 1960 году. Такой шаг допускает президент США Дональд Трамп, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

США могут выйти из договора с Японией о гарантиях безопасности

Политика В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.

Политика Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку С просьбой о досрочном сложении полномочий главы Ингушетии намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину Юнус-бек Евкуров.

Политика Гройсман прокомментировал возвращение России в ПАСЕ Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Баскетбол Адетокунбо признан MVP регулярного сезона НБА На торжественном вечере закрытия сезона НБА-2018/19 был назван самый ценный игрок регулярного чемпионата.

Здоровье Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.

Здоровье Учёные нашли способ есть жирное и сладкое без вреда для здоровья Исследователи из Университета Франш-Конте во Франции обнаружили, что растительный экстракт с содержанием полифенолов снижает негативные эффекты употребления в пищу жиров и углеводов.

Происшествия В Москве задержали отравившего более 20 человек газировкой мужчину По данным полиции, задержанный предлагал прохожим в центре столицы угоститься отравленной газировкой.

Политика Трамп встретится с Путиным на саммите G20 Ранее Дональд Трамп подтвердил, что встретится с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20.

Экономика Чиновникам изменят систему оплаты труда и ужесточат требования найма Указ президента РФ "Об основных направлениях развития госслужбы" требует от правительства в 2020—2021 годах поменять структуру зарплат чиновников, сообщает "Коммерсантъ".

Экономика Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.

Происшествия В Ницце самолет врезался в здание аэропорта Самолет кувейтской авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание международного аэропорта Ниццы во Франции после приземления, пострадавших нет, говорится в заявлении авиакомпании.

Экономика Минэкономразвития назвало 11 самых проблемных российских моногородов Минэкономразвития отнесло к самым проблемным российским моногородам 11 — Бакал и Верхний Уфалей (Челябинская область), поселки Новопавловка, Первомайский и Вершино-Дарасунский (Забайкальский край), село Туим и поселок Вершина Теи (Хакасия), городские поселения Надвоицы и Лахденпохья (Карелия), поселки Бытошь и Белая Березка (Брянская область).

Армия и оружие В РФ приступили к проектированию перспективного военного транспортника Проектирование перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ВТА) начал Авиационный комплекс имени Ильюшина (ПАО «Ил»).

Общество Число стобалльников ЕГЭ по русскому языку уменьшилось на треть Число выпускников, набравших 100 баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по русскому языку, уменьшилось почти на 30% по сравнению с 2018 годом.

Происшествия Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия.

Интернет Mail.ru переведет ящики электронной почты на вход по паролю из СМС Компания Mail.Ru Group объявила о введении нового способа идентификации владельцев ящиков электронной почты Mail.ru — через одноразовые пароли, рассылаемые через СМС и push-уведомления.

Происшествия Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.

Политика Замгубернатора Мурманска уволили после «прямой линии» Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил свою заместительницу Инну Погребняк после "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Политика ЦИК Украины отказалась регистрировать блогера Шария на выборы в Раду Ранее ЦИК Украины отказала в регистрации на выборы в Раду кандидатам от партии «Движение новых сил» экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Политика В ПАСЕ проголосовали против обсуждения темы взносов России Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала против обсуждения на сессии темы о взносах России в Совет Европы.

Энергетика Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо Кабмин не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на топливо, сообщает ТАСС со ссылкой на несколько источников в нефтяных компаниях и участвующих в переговорах министерствах.