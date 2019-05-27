Политика

США могут выйти из договора с Японией о гарантиях безопасностиREGNUM 01:16

Американская сторона может покинуть Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности с Японией, подписанный в 1960 году. Такой шаг допускает президент США Дональд Трамп, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.
Читать в источнике
с чего всё началось
Источники Bloomberg
, пожелавшие остаться анонимными, заявили, что хотя Трамп еще и не предпринял никаких шагов для выхода из соглашения, но такой шаг весьма возможен.
Daily Storm01:19

Подробнее о событии

Трамп задумался о выходе из военного договора с Японией

РБК01:37

Трамп решил разорвать договор с Японией

Газета.Ruвчера в 23:55

Bloomberg: Трамп думает о выходе из договора с Японией о гарантиях безопасности

RT на русском00:57

Трамп допустил выход из договора о сотрудничестве и безопасности с Японией

Известия00:44

СМИ: США могут выйти из договора с Японией о сотрудничестве и безопасности

РИА Новости00:34

Bloomberg: США могут выйти из договора с Японией о гарантиях безопасности

Коммерсантъ00:59

Bloomberg: Трамп размышляет о выходе из договора с Японией о гарантиях безопасности

ТАССвчера в 23:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 03:23, Вашингтон
Политика

В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана

Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.
Обновлено в 00:00
Космос

Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты

Обновлено в 00:32
Политика

Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку

С просьбой о досрочном сложении полномочий главы Ингушетии намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину Юнус-бек Евкуров.
Обновлено вчера в 12:15
Политика

Гройсман прокомментировал возвращение России в ПАСЕ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 01:18
Авто

В Новосибирске продают губернаторскую «Волгу» с мотором от Toyota

В Новосибирске выставили на продажу «губернаторскую» ГАЗ-3111 «Волга» с 2,7-литровым мотором Toyota.
Обновлено вчера в 12:42
Баскетбол

Адетокунбо признан MVP регулярного сезона НБА

На торжественном вечере закрытия сезона НБА-2018/19 был назван самый ценный игрок регулярного чемпионата.
Обновлено вчера в 23:21
Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Здоровье

Учёные нашли способ есть жирное и сладкое без вреда для здоровья

Исследователи из Университета Франш-Конте во Франции обнаружили, что растительный экстракт с содержанием полифенолов снижает негативные эффекты употребления в пищу жиров и углеводов.
Обновлено вчера в 11:20
Армия и оружие

Узбекистан закупил российские бронеавтомобили «Тигр»

Обновлено в 03:18
Происшествия

В Москве задержали отравившего более 20 человек газировкой мужчину

По данным полиции, задержанный предлагал прохожим в центре столицы угоститься отравленной газировкой.
Обновлено в 02:18
Политика

Трамп встретится с Путиным на саммите G20

Ранее Дональд Трамп подтвердил, что встретится с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20.
Обновлено вчера в 22:12
Экономика

Чиновникам изменят систему оплаты труда и ужесточат требования найма

Указ президента РФ "Об основных направлениях развития госслужбы" требует от правительства в 2020—2021 годах поменять структуру зарплат чиновников, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 02:53
Экономика

Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые

Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Происшествия

В Ницце самолет врезался в здание аэропорта

Самолет кувейтской авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание международного аэропорта Ниццы во Франции после приземления, пострадавших нет, говорится в заявлении авиакомпании.
Обновлено в 02:03
Происшествия

В Башкирии от удара молнии погибла женщина

Обновлено в 02:27
Экономика

Минэкономразвития назвало 11 самых проблемных российских моногородов

Минэкономразвития отнесло к самым проблемным российским моногородам 11 — Бакал и Верхний Уфалей (Челябинская область), поселки Новопавловка, Первомайский и Вершино-Дарасунский (Забайкальский край), село Туим и поселок Вершина Теи (Хакасия), городские поселения Надвоицы и Лахденпохья (Карелия), поселки Бытошь и Белая Березка (Брянская область).
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

В РФ приступили к проектированию перспективного военного транспортника

Проектирование перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ВТА) начал Авиационный комплекс имени Ильюшина (ПАО «Ил»).
Обновлено вчера в 22:14
Общество

Число стобалльников ЕГЭ по русскому языку уменьшилось на треть

Число выпускников, набравших 100 баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по русскому языку, уменьшилось почти на 30% по сравнению с 2018 годом.
Обновлено в 01:39
Кино

Москвичам бесплатно покажут фильмы с участием Панкратова-Черного

Обновлено в 02:18
Общество

Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета

Обновлено вчера в 20:15
Происшествия

Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео

В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия.
Обновлено вчера в 15:09
Интернет

Mail.ru переведет ящики электронной почты на вход по паролю из СМС

Компания Mail.Ru Group объявила о введении нового способа идентификации владельцев ящиков электронной почты Mail.ru — через одноразовые пароли, рассылаемые через СМС и push-уведомления.
Обновлено в 02:02
Здоровье

В Петербурге не нашли ни одного пригодного для купания водоёма

Обновлено в 02:47
Происшествия

Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе

Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Политика

Замгубернатора Мурманска уволили после «прямой линии»

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил свою заместительницу Инну Погребняк после "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 06:19
Политика

ЦИК Украины отказалась регистрировать блогера Шария на выборы в Раду

Ранее ЦИК Украины отказала в регистрации на выборы в Раду кандидатам от партии «Движение новых сил» экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.
Обновлено вчера в 17:57
Политика

В ПАСЕ проголосовали против обсуждения темы взносов России

Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала против обсуждения на сессии темы о взносах России в Совет Европы.
Обновлено вчера в 12:27
Энергетика

Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо

Кабмин не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на топливо, сообщает ТАСС со ссылкой на несколько источников в нефтяных компаниях и участвующих в переговорах министерствах.
Обновлено в 02:27
Армия и оружие

ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР

Обновлено вчера в 15:59
Происшествия

Под Самарой задержали ОПГ с десятью килограммами героина

В Самарской области задержали лидера ОПГ и ее активных участников, у которых изъяли более десяти килограмм героина.
Обновлено в 02:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное