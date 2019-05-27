Политика

Трамп задумался о разрыве военного соглашения с ЯпониейИнтерфакс 04:28

Президент США Дональд Трамп обсуждал со своим окружением выход из договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности с Японией, который был подписан в 1951 году, сообщает во вторник агентство Bloomberg.
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Bloomberg: Трамп размышляет о выходе из договора с Японией о гарантиях безопасности

ТАССвчера в 23:48

США, по некоторым данным, могут выйти из договора с Японией о гарантиях безопасности

Эхо Москвы05:30

Трамп не разорвет договор с Японией, считает эксперт

РИА Новости04:01

Трамп задумался о выходе из военного договора с Японией

РБК01:37

Bloomberg: США могут выйти из договора с Японией о гарантиях безопасности

Коммерсантъ00:59

Bloomberg: Трамп думает о выходе из договора с Японией о гарантиях безопасности

RT на русском00:57

Трамп задумался о выходе из военного договора с Японией

Газета.Ru05:50
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Происшествия

DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море

Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.
Обновлено в 03:56
Интернет

Mail.ru откажется от паролей в почте

Вместо пароля, от которого компания планирует полностью отказаться в будущем, пользователям будут присылать push-уведомление или одноразовый код по sms, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Mail.ru.
Обновлено в 06:18
Политика

Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено вчера в 17:49
Культура

Аглая Шиловская попадет в «Ловушку для королевы» на «России»

Премьерный показ сериала "Ловушка для королевы" стартует на телеканале "Россия" 1 июля 2019 года в рубрике "Русская серия".
Обновлено в 05:11
Политика

Евкуров сказал, кто должен возглавить Ингушетию

«Думаю, что республику после меня возглавит представитель ингушского народа, благородного ингушского тейпа, знающий регион», – сказал Евкуров на встрече с членами совета тейпов, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу руководителя региона.
Обновлено в 06:14
Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Политика

Зеленский разочарован решением ПАСЕ о возвращении России в организацию

Президент Украины Владимир Зеленский выразил во вторник разочарование решением Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая минувшей ночью утвердила полномочия делегации РФ на летней сессии.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе

Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой

В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:01
Общество

Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки

В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на зарубежные командировки чиновников около 19,3 миллиона рублей.
Обновлено в 05:43
Авто

BMW представила 600-сильный гибрид BMW Vision M Next

В движение концепт-кар приводится 600-сильной гибридной силовой установкой на базе новейшей 2,0-литровой «турбочетверки» и двух электромоторов, расположенных на передней и задней осях.
Обновлено в 04:59
Авто

Почему на новой KIA Rio стоит заглушка вместо решетки радиатора

Полюбилась российским автомобилистам и новая модификация KIA Rio.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Убивший пациентку воронежского онкодиспансера аппарат использовали без регистрации 14 лет

Аппарат, который 22 мая раздавил 51-летнюю пациентку во время лучевой терапии, в Воронежском областном клиническом онкологическом диспансере использовали на протяжении 14 лет без необходимой регистрации.
Обновлено в 06:03
Происшествия

На Камчатке произошло сильное землетрясение

Обновлено в 05:45
Спорт

Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг

Российские биатлонисты Александр Печенкин, а Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Баскетбол

Яннис Адетокунбо стал MVP сезона в НБА

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо признан самым ценным игроком (MVP) по итогам регулярного сезона НБА-2018/19.
Обновлено вчера в 23:21
Здоровье

В кузбасской больнице использовали просроченные препараты

В клинико-диагностической лаборатории на столах и в холодильниках специалисты обнаружили просроченные препараты, которые применяли в качестве реагентов для проведения анализов.
Обновлено в 01:54
Общество

Тульский школьник набрал 400 баллов на ЕГЭ

Обновлено вчера в 15:40
Кино

Сэмюэлу Л. Джексону не понравилась ошибка на постере «Человека-паука»

Обновлено вчера в 11:42
Шоу-бизнес

Родители Началовой выступят с заявлением на Первом канале

Обновлено в 05:30
Политика

Вопрос украинских моряков вне юрисдикции трибунала ООН, заявили в Кремле

Вопрос о судьбе задержанных в Керченском проливе украинских моряков находится за пределами юрисдикции Международного трибунала ООН по морскому праву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:14
Авто

Раскрыты все характеристики нового кроссовера Kia Seltos

Напомним, в США и Южной Корее продажи KIA Seltos начнутся до конца 2019 года. До России конкурент «Креты» доберется только в 2020 году.
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия

Гендиректор «Аэрофлота» впервые прокомментировал катастрофу SSJ 100

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев на годовом собрании акционеров компании, которое проходит сегодня, 25 июня, впервые публично высказался о крушении пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) и расследовании катастрофы.
Обновлено в 05:07
Общество

Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета

Обновлено в 01:45
Армия и оружие

Столтенберг пригрозил ответить России из-за ситуации вокруг ДРСМД

НАТО придется ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес

Аршавин в день развода был замечен с девушкой в ресторане

В понедельник, 24 июня, прошло судебное заседание по бракоразводному процессу известного футболиста Андрея Аршавина и его супруги Алисы.
Обновлено в 04:32
Политика

Российская делегация выдвинула Слуцкого на пост вице-спикера ПАСЕ

Российская делегация выдвинула председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого на пост вице-спикера Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.
Обновлено в 04:52
Политика

Госдума упростила получение гражданства РФ иностранным специалистам

Госдума в третьем чтении приняла закон, сокращающий срок осуществления трудовой деятельности, необходимого для обращения с заявлением о приеме в гражданство РФ иностранных граждан и лиц без гражданства — квалифицированных специалистов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено в 06:09
Экономика

На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен

Нацбанк Украины (НБУ) с 25 октября 2019 года вводит в оборот банкноту номиналом 1000 гривен. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Обновлено в 06:00
Культура

В Эрмитаже начала работу выставка из коллекции графа Павла Строганова

Государственный Эрмитаж собрал в едином выставочном пространстве произведения из коллекции графа Павла Строганова.
Обновлено в 06:11
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