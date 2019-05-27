Политика
Трамп задумался о разрыве военного соглашения с ЯпониейИнтерфакс 04:28
Президент США Дональд Трамп обсуждал со своим окружением выход из договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности с Японией, который был подписан в 1951 году, сообщает во вторник агентство Bloomberg.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 06:29, Вашингтон
Происшествия
DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море
Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.
Обновлено в 03:56
Интернет
Mail.ru откажется от паролей в почте
Вместо пароля, от которого компания планирует полностью отказаться в будущем, пользователям будут присылать push-уведомление или одноразовый код по sms, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Mail.ru.
Обновлено в 06:18
Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено вчера в 17:49
Культура
Аглая Шиловская попадет в «Ловушку для королевы» на «России»
Премьерный показ сериала "Ловушка для королевы" стартует на телеканале "Россия" 1 июля 2019 года в рубрике "Русская серия".
Обновлено в 05:11
Политика
Евкуров сказал, кто должен возглавить Ингушетию
«Думаю, что республику после меня возглавит представитель ингушского народа, благородного ингушского тейпа, знающий регион», – сказал Евкуров на встрече с членами совета тейпов, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу руководителя региона.
Обновлено в 06:14
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Политика
Зеленский разочарован решением ПАСЕ о возвращении России в организацию
Президент Украины Владимир Зеленский выразил во вторник разочарование решением Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая минувшей ночью утвердила полномочия делегации РФ на летней сессии.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе
Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:01
Общество
Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки
В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на зарубежные командировки чиновников около 19,3 миллиона рублей.
Обновлено в 05:43
Авто
BMW представила 600-сильный гибрид BMW Vision M Next
В движение концепт-кар приводится 600-сильной гибридной силовой установкой на базе новейшей 2,0-литровой «турбочетверки» и двух электромоторов, расположенных на передней и задней осях.
Обновлено в 04:59
Авто
Почему на новой KIA Rio стоит заглушка вместо решетки радиатора
Полюбилась российским автомобилистам и новая модификация KIA Rio.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Убивший пациентку воронежского онкодиспансера аппарат использовали без регистрации 14 лет
Аппарат, который 22 мая раздавил 51-летнюю пациентку во время лучевой терапии, в Воронежском областном клиническом онкологическом диспансере использовали на протяжении 14 лет без необходимой регистрации.
Обновлено в 06:03
Происшествия
На Камчатке произошло сильное землетрясение
Обновлено в 05:45
Спорт
Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
Российские биатлонисты Александр Печенкин, а Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Баскетбол
Яннис Адетокунбо стал MVP сезона в НБА
Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо признан самым ценным игроком (MVP) по итогам регулярного сезона НБА-2018/19.
Обновлено вчера в 23:21
Здоровье
В кузбасской больнице использовали просроченные препараты
В клинико-диагностической лаборатории на столах и в холодильниках специалисты обнаружили просроченные препараты, которые применяли в качестве реагентов для проведения анализов.
Обновлено в 01:54
Общество
Тульский школьник набрал 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено вчера в 15:40
Кино
Сэмюэлу Л. Джексону не понравилась ошибка на постере «Человека-паука»
Обновлено вчера в 11:42
Шоу-бизнес
Родители Началовой выступят с заявлением на Первом канале
Обновлено в 05:30
Политика
Вопрос украинских моряков вне юрисдикции трибунала ООН, заявили в Кремле
Вопрос о судьбе задержанных в Керченском проливе украинских моряков находится за пределами юрисдикции Международного трибунала ООН по морскому праву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:14
Авто
Раскрыты все характеристики нового кроссовера Kia Seltos
Напомним, в США и Южной Корее продажи KIA Seltos начнутся до конца 2019 года. До России конкурент «Креты» доберется только в 2020 году.
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия
Гендиректор «Аэрофлота» впервые прокомментировал катастрофу SSJ 100
Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев на годовом собрании акционеров компании, которое проходит сегодня, 25 июня, впервые публично высказался о крушении пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) и расследовании катастрофы.
Обновлено в 05:07
Общество
Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
Столтенберг пригрозил ответить России из-за ситуации вокруг ДРСМД
НАТО придется ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
Аршавин в день развода был замечен с девушкой в ресторане
В понедельник, 24 июня, прошло судебное заседание по бракоразводному процессу известного футболиста Андрея Аршавина и его супруги Алисы.
Обновлено в 04:32
Политика
Российская делегация выдвинула Слуцкого на пост вице-спикера ПАСЕ
Российская делегация выдвинула председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого на пост вице-спикера Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.
Обновлено в 04:52
Политика
Госдума упростила получение гражданства РФ иностранным специалистам
Госдума в третьем чтении приняла закон, сокращающий срок осуществления трудовой деятельности, необходимого для обращения с заявлением о приеме в гражданство РФ иностранных граждан и лиц без гражданства — квалифицированных специалистов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено в 06:09
Экономика
На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен
Нацбанк Украины (НБУ) с 25 октября 2019 года вводит в оборот банкноту номиналом 1000 гривен. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Обновлено в 06:00
Культура
В Эрмитаже начала работу выставка из коллекции графа Павла Строганова
Государственный Эрмитаж собрал в едином выставочном пространстве произведения из коллекции графа Павла Строганова.
Обновлено в 06:11