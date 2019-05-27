Трамп задумался о выходе из военного договора с ЯпониейРБК 01:37

с чего всё началось

Источники агентства Bloomberg сообщили, что Трамп в последнее время выражал недовольство положениями договора с Японией, которые считает несправедливыми по отношению к США.

Трамп задумался о выходе из военного договора с Японией

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