Политика

Трамп задумался о выходе из военного договора с ЯпониейРБК 01:37

Источники агентства Bloomberg сообщили, что Трамп в последнее время выражал недовольство положениями договора с Японией, которые считает несправедливыми по отношению к США.
Читать в источнике
с чего всё началось
Источники Bloomberg
, пожелавшие остаться анонимными, заявили, что хотя Трамп еще и не предпринял никаких шагов для выхода из соглашения, но такой шаг весьма возможен.
Daily Storm01:19

Подробнее о событии

Трамп допустил выход из договора о сотрудничестве и безопасности с Японией

Известия00:44

Трамп задумался о выходе из военного договора с Японией

РБК01:37

Bloomberg: США могут выйти из договора с Японией о гарантиях безопасности

Коммерсантъ00:59

Bloomberg: Трамп думает о выходе из договора с Японией о гарантиях безопасности

RT на русском00:57

Трамп не разорвет договор с Японией, считает эксперт

РИА Новости04:01

Трамп решил разорвать договор с Японией

Газета.Ruвчера в 23:55

Bloomberg: Трамп размышляет о выходе из договора с Японией о гарантиях безопасности

ТАССвчера в 23:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:56, Вашингтон
Политика

Президент Ирана назвал Белый дом умственно отсталым

Президент Ирана Хасан Роухани считает, что санкции Вашингтона против Тегерана — это акт отчаяния со стороны США.
Обновлено в 03:59
Общество

Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета

Самые жаркие дни в средней полосе России ожидаются в конце июля и начале августа.
Обновлено в 02:58
Экономика

Власти отложат запуск серийного производства спутников «Глонасс-К»

Правительство может заморозить финансирование серийного производства спутников "Глонасс-К", так как для них не хватает импортных деталей, узнал РБК.
Обновлено в 03:26
Политика

Порошенко назвал решение ПАСЕ по России ударом по Украине

Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая допускает участие российской делегации в июньской сессии является мощным вызовом для Украины и первым за последние пять лет серьезным дипломатическим ударом по стране, считает бывший президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Чемпион-дзюдоист убит в Тольятти

В Тольятти убит чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир.
Обновлено в 04:34
Авто

Британский автомеханик установил рекорд скорости на тракторе

Мартин установил новый рекорд скорости среди сельскохозяйственных тракторов, разогнав массивную машину до 167 километров в час.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия

DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море

Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.
Обновлено в 03:56
Футбол

«Спартак» отправился на сбор в Австрию

Обновлено вчера в 03:37
Происшествия

Шесть детей отравились в поезде из Анапы в Екатеринбург

Обновлено в 03:27
Общество

На Парнасе пропал бюст плачущего синими слезами Цезаря

Ранее гипсовую композицию разместил уличный художник Loketski. Он установил Цезаря, рыдающего синими слезами.
Обновлено вчера в 23:50
Армия и оружие

Российский военный самолет вновь прилетел в Венесуэлу

Самолет Военно-воздушных сил России прилетел в Венесуэлу в понедельник, 24 июня.
Обновлено вчера в 13:55
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору смеси для детского питания

В результате проведения экспертизы, специалисты Роскачества установили, что самым качественным продуктом является питание от торговой марки «Беллакт оптимум 1» из Белоруссии.
Обновлено в 01:56
Общество

В Петербурге прошёл традиционный праздник выпускников «Алые паруса»

Как подсчитали петербургские власти, в этом году за праздником «Алые паруса» наблюдали почти полтора миллиона человек, передает корреспондент ОТР Александра Коткова.
Обновлено вчера в 04:14
Общество

Депутаты предлагают отменить штрафы за тонировку автомобилей

Новая инициатива появилась от депутатов фракции ЛДПР Игоря Лебедева и Ярослава Нилова.
Обновлено вчера в 01:43
Политика

Представитель Украины в ПАСЕ прервал речь сербского депутата о Крыме

Александр Шешель заявил, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ, чтобы не быть "сожженными, как их соотечественники в Одессе" Представитель украинской делегации в ПАСЕ прервал речь сербского депутата Александра Шешеля о Крыме, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:43
Футбол

Бузова предложила работу Глушакову

Звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова отреагировала на пост уже бывшего полузащитника и капитана московского "Спартака" Дениса Глушакова в Instagram.
Обновлено в 03:07
Экономика

Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые

В пресс-службе банка сообщили, что данный функционал появится и в мобильном приложении, однако немного позднее.
Обновлено в 03:28
Технологии

МТС впервые за 13 лет поменял логотип

Обновлено в 02:31
Политика

Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом

Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено вчера в 03:55
Происшествия

Россиянка обвинила таксиста в изнасиловании и удержании в плену

Жительница Санкт-Петербурга пожаловалась в полицию на водителя такси, который сутки удерживал ее в квартире.
Обновлено в 03:57
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой

В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:01
Энергетика

Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо

Правительство не намерено продлевать с нефтяными компаниями соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 04:37
Общество

Школьник из Тулы набрал 400 баллов на ЕГЭ

Обновлено в 03:47
Армия и оружие

Госиспытания бомбы «Дрель» завершатся в 2019 году

Государственные испытания российской бомбы "Дрель" завершатся в 2019 году.
Обновлено в 03:41
Кино

Тайка Вайтити снимет анимационного «Флэша Гордона»

Обновлено в 02:28
Политика

Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено вчера в 17:49
Политика

Толстой назвал условие для уплаты Россией взноса в Совет Европы

Россия выплатит взнос в Совет Европы только после полного восстановления её полномочий, заявил заместитель председателя Государственной Думы Пётр Толстой.
Обновлено в 04:15
Кино

Стартовали съёмки девятого «Форсажа»

Звезда франшизы «Форсаж» Вин Дизель сообщил, что закончился первый съёмочный день девятого фильма серии.
Обновлено в 03:56
Общество

Роспотребнадзор напомнил права покупателя при дистанционной торговле

Продавец обязан информировать покупателя о товаре в полной и доступной форме, в том числе при дистанционной торговле.
Обновлено в 03:13
Интернет

Почтовый сервис Mail.ru откажется от паролей

Почтовый сервис Mail.ru вводит новые способы входа в почтовый ящик — через одноразовые коды, полученные по СМС или push-уведомление, в перспективе компания планирует полностью отказаться от пароля, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.
Обновлено в 02:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное