Политика
Трамп забыл, кто такой ЗеленскийГазета.Ru 18:56
Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Владимир Зеленский. Видео инцидента разместил РЕН ТВ. Отмечается, что один из журналистов поинтересовался, когда Трамп пригласит в Белый дом Зеленского.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:42, Вашингтон
Общество
Парфенов призвал всех выйти на митинг в Москве 10 августа
Ведущий Леонид Парфенов призвал всех выйти на согласованный протестный митинг в Москве, который пройдет 10 августа на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено в 08:59
Общество
К берегам России впервые приплыл сельдяной король
В Россию впервые приплыл сельдяной король.
Обновлено вчера в 09:38
Политика
Против России могли применить климатическое оружие, заявили в Госдуме
Депутат Государственной Думы Алексей Журавлев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" заявил, что непогоду в России могло вызвать применение климатического оружия.
Обновлено в 18:13
Космос
Ученые нашли самые похожие на Землю планеты
Обновлено в 16:00
Политика
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено в 08:32
Экономика
Fitch повысило суверенный рейтинг России
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный.
Обновлено в 16:21
Общество
Пронос еды в кинотеатры хотят запретить
В кинотеатры могут запретить приносить свою еду.
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес
Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве
Прощание началось в 09:00 и продлится до полудня. После этого траурная церемония продолжится на Калитниковском кладбище.
Обновлено в 03:17
Политика
Франция оценила возможность присоединения США к «нормандскому формату»
Представитель ведомства добавил, что Франция и Германия поддерживают регулярный диалог и тесные консультации со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.
Обновлено в 15:55
Кино
В первый день проката в России новый фильм Тарантино установил рекорд
По словам представителя компании-прокатчика Sony Pictures Releasing Russia, это рекордный стартовый результат среди фильмов режиссера.
Обновлено в 15:37
Футбол
Озил и Колашинац пропустят матч с «Ньюкаслом»
Игроки лондонского «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац пропустят матч 1-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом».
Обновлено в 14:18
Культура
Александр Шувалов экстренно госпитализирован
Актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован в Москве из-за осложнений после операции.
Обновлено в 16:09
Авто
«Калашников» создал электромобиль для такси и каршеринга
Концерн "Калашников" создал электромобиль для такси и каршеринга, сообщили в госкорпорации "Ростех", в которую входит концерн.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Walmart уберет рекламу жестоких видеоигр после стрельбы в США
Через несколько дней после двух случаев массовой стрельбы в США сотрудники американской торговой компании Walmart получили рассылку с требованием удалить "любые надписи или изображения, содержащие сцены насилия или агрессивного поведения".
Обновлено в 08:56
Армия и оружие
Южная Корея заявила о запуске КНДР двух ракет в сторону Японского моря
Обновлено в 18:18
Политика
Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.
Обновлено в 11:41
Гаджеты
Три сестры: в Linux реализована поддержка AMD Navi 12, Navi 14 и Arcturus
Поддержка графического процессора Navi 12 недавно была реализована в Linux, и с некоторых пор принято считать, что именно он расположится на ступень выше нынешнего Navi 10, который лежит в основе видеокарт серии Radeon RX 5700.
Обновлено вчера в 03:24
Общество
Отключения электричества затронули большую часть Великобритании
Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Великобритании, 9 августа передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 14:05
Происшествия
Генпрокуратура проверит «Кресты» после сообщений о пытках
Генпрокуратура России проверит СИЗО-1 Санкт-Петербурга, также известное как "Кресты-2", после сообщений о пытках, говорится в пятницу в сообщении на сайте надзорного ведомства.
Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес
Промоутер рассказал о причинах разрыва Наргиз и Фадеева
Промоутер Сергей Лавров рассказал газете "Комсомольская правда", почему с певицей Наргиз Закировой сложно работать.
Обновлено в 06:24
Здоровье
Врачи назвали 7 продуктов, помогающих выводить шлаки из организма
Тоже отличный помощник в выведении шлаков и токсинов, но только если вы готовите ее не в микроволновке.
Обновлено в 04:02
Футбол
Кассано: «„Интер“ выиграет Серию А в этом сезоне»
В преддверии старта нового сезона высшего эшелона чемпионата Италии бывший лидер национальной команды Антонио Кассано выразил уверенность, что в новом сезоне скудетто достанется миланскому "Интеру", за которой форвард выступал в сезоне-2012/13.
Обновлено в 18:13
Экономика
«Русал» пригрозил уходом из США
Госпожа Бурико имеет в виду заявления сенатора от штата Орегон Рона Уайдена, по мнению которого Минфин США должен оценить потенциальную угрозу национальной безопасности страны в результате реализации проекта "Русала" и Braidy Industries Inc. Завод в Ашленде может стать одним из крупнейших предприятий по холодному прокату, которое строится в США за последние 30 лет.
Обновлено в 13:10
Футбол
Болельщик «Ренна» подал в суд на Неймара за удар по лицу
Фанат по имени Эдуар решил обратиться в правоохранительные органы. Как пишет L'Equipe, болельщик подал на бразильца в суд.
Обновлено в 14:37
Кино
Премьера нового сезона «Острых козырьков» состоится 25 августа
Обновлено в 04:33