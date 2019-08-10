Политика

Трамп забыл, кто такой ЗеленскийГазета.Ru 18:56

Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Владимир Зеленский. Видео инцидента разместил РЕН ТВ. Отмечается, что один из журналистов поинтересовался, когда Трамп пригласит в Белый дом Зеленского.
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