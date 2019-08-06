Политика
Трамп заблокировал собственность Венесуэлы в СШАГазета.Ru вчера в 21:47
"Под властями Венесуэлы понимаются государство и правительство Венесуэлы, любое политическое подразделение, ведомство или их структуры", - говорится в заявлении. Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна обращается в Совбез ООН из-за заявления президента США Дональда Трампа.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях против Венесуэлы, подразумевающих блокировку активов правительства этой страны, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома.РБКвчера в 21:24
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