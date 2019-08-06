Политика
Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в СШАRT на русском вчера в 21:26
Американский президент Дональд Трамп подписал указ, предполагающий блокировку собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Читать в источнике
Оценить28
с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях против Венесуэлы, подразумевающих блокировку активов правительства страны, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома.РБКвчера в 21:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 02:58, Ашберн
Экономика
В МВФ оценили влияние санкций и нефтяных цен на экономику России
Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) сравнили влияние санкций и нефтяных цен на российскую экономику с 2014 по 2018 год, соответствующий доклад опубликован на сайте организации.
Обновлено в 02:11
Политика
Китайским компаниям запретили покупать сельхозпродукцию из США
По данным издания, китайские агропромышленные компании уже выполнили поручение и ожидают развязки торговых переговоров между США и КНР.
Обновлено вчера в 07:13
Общество
ФСИН предупредила о дефиците мест в исправительных центрах
По словам Балана, сегодня в 61 субъекте России создано 14 исправительных центров и 54 участка с общим лимитом наполнения 4509 мест.
Обновлено в 02:14
Политика
Трамп распорядился ввести смертную казнь за массовые убийства
Президент США Дональд Трамп дал указание министерству юстиции страны разработать меры по введению в стране смертной казни за массовые убийства.
Обновлено вчера в 19:02
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Рязанской области погибли семь человек
В результате ДТП с микроавтобусом в Сасовском районе Рязанской области погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:55
Общество
Из-за нарушений закрыли детский палаточный лагерь на Байкале
Обновлено в 00:27
Политика
Роухани заявил, что война с Ираном была бы «матерью всех войн»
Война с Ираном была бы "матерью всех войн", заявил президент Ирана Хасан Роухани, чье выступление на встрече с руководством министерства иностранных дел страны транслировало государственное телевидение.
Обновлено в 02:53
Транспорт
В двух районах Магаданской области действует режим ЧС из-за паводка
В Тенькинском и Сусуманском районах действует режим ЧС в связи с размытием в нескольких местах дорог и высоким подъёмом воды в реках.
Обновлено вчера в 20:34
Космос
Евросоюз раньше России показал свое «Государево око»
В январе глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил создать систему спутников дистанционного зондирования Земли «Государево око», которая позволила бы видеть динамику изменения любых процессов на планете.
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия
Мужчину в ТиНАО ограбили в такси на 427 тысяч рублей
"Угрожая мужчине ножом, неизвестные заставили его с помощью мобильного приложения перевести им 427 тысяч рублей", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы МВД.
Обновлено в 02:02
Общество
Построившая «Титаник» компания не справилась с долгами
Судостроительная компания Северной Ирландии Harland and Wolff из-за накопившихся долгов переходит под внешнее управление, а в числе возможных управляющих называются британская компания MJM Group и американская Flacks Group.
Обновлено вчера в 11:36
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки.
Обновлено вчера в 12:50
Армия и оружие
Минобороны заказало модернизированные «Супер Сухие»
Отмечается, что ведомство уже сделало заказтна первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1.
Обновлено в 00:50
Технологии
Россиян предупреждают об опасных фейковых видео с лицами знаменитостей
Речь идет о специально созданных фейковых видеороликах, в которых используется наложение голосов и лиц знаменитых личностей, в чем мошенникам помогают алгоритмы нейронных сетей.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Экс-глава аэропорта Якутска приговорён к девяти годам колонии
Якутский городской суд во вторник, 6 августа, приговорил бывшего генерального директора международного аэропорта Якутск Николая Местникова к девяти годам колонии строгого режима за полученные им взятки на сумму 27 млн рублей.
Обновлено в 02:39
Экономика
Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть
Обновлено вчера в 11:55
Экономика
«Ведомости» узнали о планах Сбербанка запустить стриминговый сервис
Сбербанк планирует запустить музыкальный стриминговый сервис с существующим игроком, пишут во вторник "Ведомости".
Обновлено вчера в 22:57
Здоровье
Минздрав назвал регионы с минимальным количеством онкологов
Как регионы и Минздрав пытаются компенсировать нехватку специалистов РБК направил запросы в девять регионов с минимальным количеством онкологов с просьбой прокомментировать ситуацию с врачами-онкологами.
Обновлено в 02:00
Путешествия
Екатеринбуржцы стали больше любить черноморские курорты
Обновлено в 02:49
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может приобрести Эриксена
Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен может перейти в "Манчестер Юнайтед" до закрытия трансферного окна в Англии, до 8 августа, сообщает Daily Mail.
Обновлено вчера в 22:05
Космос
Как выглядит марсианский ровер будущего: ядерная батарея и роборука
MMRTG сможет поддерживать теплоход в таких тяжелых условиях, потому что это суть ядерная батарея.
Обновлено в 01:17
Политика
В Грузии «российскую пропаганду» обвинили в помехах евроинтеграции
«Деятельность СМИ в государствах ЕС могла бы послужить хорошим примером для средств массовой информации Грузии, особенно сейчас, когда она медленно сближается с Евросоюзом и столкнулась со множеством внутренних проблем, в частности, с ростом правых настроений, подпитываемых российской пропагандой», – передает RT текст доклада.
Обновлено в 02:05
Футбол
Ахмат — Оренбург 2:1
«Ахмат» принимает «Оренбург» в рамках 4-го тура РПЛ (2:1, второй тайм).
Обновлено вчера в 14:38
Экономика
Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы
В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 19:00
Политика
Китай заявил об ответных мерах в случае размещения ракет США в Азии
МИД Китая заявил, что примет ответные меры, если США разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено в 01:56
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Тиля
Обновлено вчера в 13:46
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору красного вина
По данным Роскачества, в категории до 500 рублей уже есть большой выбор качественных российских вин.
Обновлено в 01:00
Политика
Болтон предупредил Россию и Китай насчет Мадуро
По словам Болтона, демократически избранное правительство в Венесуэле может рассматривать Россию и Китай как враждебные державы в силу их длительной поддержки так называемого «преступного режима» Мадуро, и может отказаться от выплаты им долгов суммой в миллиарды долларов.
Обновлено вчера в 23:47
Армия и оружие
В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина
Сегодня исполняется пять лет со дня гибели Андрея Стенина.
Обновлено в 02:35