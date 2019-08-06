с чего всё началось

Американский президент Дональд Трамп подписал указ, предполагающий блокировку собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в США

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