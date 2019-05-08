Дональд Трамп заработал более $430 млн в 2018 годуКоммерсантъ 00:27

Белый дом США обнародовал отчет (.pdf) о доходах президента Дональда Трампа по итогам 2018 года. За прошлый год господин Трамп заработал как минимум $434 млн, сообщает CNN.

Дональд Трамп заработал более $430 млн в 2018 году

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