Экономика
Трамп взял ипотеку на сумму более $5 млнРБК вчера в 19:59
Президент США Дональд Трамп в 2018 году взял ипотечный кредит на сумму, превышающую $5 млн. Это следует из финансовой выписки главы государства, которую опубликовало Управление правительственной этики. В ней имеется графа «ипотечный кредит», в которой значится сумма от $5 млн до $25 млн.
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В 2018 году Дональд Трамп взял ипотечный кредит более чем на 5 миллионов долларов
Вести.Ruвчера в 16:48
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