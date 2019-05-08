Политика

Трамп взял ипотеку на сумму более $5 млнРБК 19:59

Президент США Дональд Трамп в 2018 году взял ипотечный кредит на сумму, превышающую $5 млн. Это следует из финансовой выписки главы государства, которую опубликовало Управление правительственной этики. В ней имеется графа «ипотечный кредит», в которой значится сумма от $5 млн до $25 млн.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Трамп взял ипотеку на сумму более $5 млн

РБК19:59

Трамп заработал в 2018 году более $479 млн

ТАСС15:44

У Дональда Трампа нашли 14 непогашенных кредитов

Российская газета16:14

Трамп взял ипотечный кредит

РИА Новости15:59

Трамп заработал почти полмиллиарда за 2018 год

Газета.Ru15:52

В 2018 году Дональд Трамп взял ипотечный кредит более чем на 5 миллионов долларов

Вести.Ru16:48

Трамп взял ипотеку

Известия16:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 23:36, Ашберн
Технологии

В Германии прошло испытание пятиместного летающего такси

Обновлено в 06:34
Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено в 13:40
Политика

«Народный фронт» задумался над выходом из парламентской коалиции

По итогам парламентских выборов в ноябре 2014 года в Верховной Раде сформировалась коалиция «Европейская Украина», в которую вошли фракции «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт», «Радикальная партия», «Батькивщина» и «Самопомощь».
Обновлено в 08:43
Общество

В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей

Росрыболовство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы для любительской рыбалки, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.
Обновлено в 09:24
Политика

Мадуро впервые встретился с представителями контактной группы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро впервые встретился с представителями Международной контактной группы, обсудил с ними санкции США, следует из записи и видео в Twitter главы государства.
Обновлено в 20:55
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 22:00
Музыка

Лазарев пробился в финал Евровидения-2019

Обновлено в 18:10
Гаджеты

Представлен флагманский смартфон ASUS Zenfone 6 с поворотной камерой

Обновлено в 15:38
Хоккей

«Бостон» стал первым финалистом Кубка Стэнли

"Бостон" победил "Каролину" в серии до четырех побед со счетом 4:0. Другой финалист турнира определится в противостоянии между "Сан-Хосе Шаркс" и "Сент-Луис Блюз".
Обновлено в 22:44
Наука

Полноценное питание может вызвать болезнь кишечника

Переизбыток питательных веществ может вызвать болезнь кишечника по причине нарушения его микрофлоры.
Обновлено в 23:11
Политика

Россия ответит на новые санкции США

Россия примет соответствующие меры в ответ на новые санкции США по закону Магнитского, говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне.
Обновлено в 20:09
Общество

К протестующим в сквере в Екатеринбурге приехали краповые береты

Одетые в военный камуфляж люди приехали к скверу у театра Драмы в Екатеринбурге, где четвертый день подряд идут акции протеста, сообщает 16 мая корреспондент ИА Красная Весна.
Обновлено в 11:47
Хоккей

Чехия одержала победу над Латвией на чемпионате мира

Обновлено в 16:51
Театры

Худруком театра имени Ленсовета стала жена Боярского

Жена актера Михаила Боярского, народная артистка России Лариса Луппиан стала художественным руководителем театра имени Ленсовета в Петербурге, сообщает канал "78".
Обновлено в 12:04
Происшествия

В Шереметьево самолет из Казахстана совершил аварийную посадку

Обновлено в 15:52
Политика

Порошенко довел до слез главу Еврокомиссии

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер расплакался во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко, срок полномочий которого истекает.
Обновлено в 19:15
ЖКХ

Плата за отопление изменится в России

Россияне станут платить за отопление по-новому, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 10:46
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю

В течение прошедшей недели разведку возле российских границ осуществлял 21 иностранный летательный аппарат, следует из инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
Обновлено в 21:33
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено в 05:59
Общество

Россияне получат дополнительный день отпуска

Речь идет об изменении законодательства о предоставлении дополнительного оплачиваемого отпуска каждый год.
Обновлено в 01:10
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Общество

Алтайским учителям изменят систему оплаты труда

Совершенствование системы оплаты труда педагогов обсудили накануне в региональном министерстве образования и науки Алтайские учителя будут получать зарплату по-новому.
Обновлено в 22:13
Общество

Кинолог рассказал, как правильно выбрать щенка

Обновлено в 20:29
Политика

Песков рассказал о приглашении Путина на инаугурацию Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала из Киева приглашений на инаугурацию Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:35
Экономика

Большинство российских семей оказались без сбережений

Эксперты отмечают, что главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — это низкий уровень доходов.
Обновлено в 01:24
Общество

Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке

Власти города объяснили, что часть комплекса была перенесена в другие места.
Обновлено в 16:08
Религия

Ургант спел песню о «верующих и скверующих» у Храма-на-Драме в Екатеринбурге

Телеведущий Иван Ургант в своем шоу на Первом канале 16 мая вновь поднял тепу протестов вокруг Храма-на-Драме в Екатеринбурге и спел об этом песню.
Обновлено в 23:19
Происшествия

Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП

Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.
Обновлено в 15:16
Авто

Составлен рейтинг самых надежных автомобилей

Обновлено вчера в 00:46
Происшествия

В британской школе выходец из Латвии получил 17 ударов по голове

Пургайлис, 12-летний выходец из Латвии, был избит во время обеда в столовой.
Обновлено в 22:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное