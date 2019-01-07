Политика

Трамп выступит по телевидению с обращением к нации
Апрал
вчера в 05:46

Трамп написал, что его выступление состоится во вторник 8 января в 9 часов вечера по североамериканскому восточному времени. Трап также сообщил, что его обращение к нации будет касаться вопросов гуманитарного кризиса и проблем национальной безопасности на южной границе с Мексикой.
Апралвчера в 05:46

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Три главных телеканала США будут транслировать обращение Трампа о бюджетном кризисе

Телеканал 360°07 января в 20:41

Трамп выступит с экстренным обращением к нации

News.ru07 января в 14:09

Телеканалы США скептически отнеслись к идее предоставления эфира Трампу

Известия07 января в 14:48

Трамп: «Я выступлю с обращением к нации»

REGNUM07 января в 14:33

СМИ: Телеканалы не хотят транслировать обращение Трампа к нации

РЕН ТВ07 января в 14:27

NYT: Трамп готовит экстренное обращение к нации

Московский Комсомолец07 января в 14:15

CBS, NBC и ABC согласились показать экстренное обращение Трампа к нации

Газета.Ru07 января в 19:12
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Происшествия

Полицейского убили в подмосковном Подольске

Позже руководитель пресс-службы главка полиции по Тверской области Вадим Левшин уточнил в разговоре с ТАСС, что полицейский был убит в ходе бытового конфликта.
Обновлено в 00:37
Экономика

Глава Минтруда рассказал о росте зарплат бюджетников в 2019 году

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин анонсировал рост зарплат бюджетников в 2019 году.
Обновлено в 00:51
Политика

В сенате США заблокировали закон о санкциях против России

Представители демократической партии в сенате США заблокировали законопроект, который предусматривает введение санкций против России, Сирии и Ирана.
Обновлено вчера в 19:41
Экономика

В России вступили в силу новые тарифы на ОСАГО

9 января вступили в силу новые тарифы на ОСАГО, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:54
Армия и оружие

Россия приняла от Лаоса 30 танков Т-34

Три десятка танков Т-34 прибыли в Россию, совершив многомильное путешествие по морю из Юго-Восточной Азии.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

В МВД объяснили поездку обиженных полицейских за мандаринами

В МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу объяснили, почему сотрудникам полиции пришлось проехать 130 километров за ящиком мандаринов.
Обновлено вчера в 22:55
Экономика

Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России

Российская экономика в 2019 г. вырастет на 1,5%, говорится в обновленном прогнозе Всемирного банка (ВБ).
Обновлено вчера в 19:53
Армия и оружие

NI оценил российский танк Т-90С

Журнал The National Interest рассказал о преимуществах российского танка Т-90С.
Обновлено вчера в 20:42
Политика

Трамп выступил с обращением к нации и не стал объявлять режим ЧП

Президент США Дональд Трамп выступил с телеобращением к американцам по поводу ситуации на границе с Мексикой.
Обновлено вчера в 22:06
Политика

США грозят санкциями подрядчикам «Северного потока — 2»

Власти Соединенных Штатов в своих попытках заблокировать строительство газопровода «Северный поток — 2» рассматривают вариант введения санкций против компаний, участвующих в проекте, пишет немецкая газета Handelsblatt.
Обновлено в 01:12
Политика

Транзит газа через Литву в Калининградскую область временно остановили

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2018 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов говорил, что регион по-прежнему рассчитывает получать газ наземным способом транзитом через Литву.
Обновлено вчера в 08:27
Энергетика

В МВФ рассказали о повышении цен на газ для украинцев

Киев в очередной раз повысит цену на газ для населения на 15% с 1 мая 2019 года, а с 2020 года стоимость газа для жителей страны будет полностью соответствовать рыночной, об этом сообщается в обнародованном Меморандуме об экономической и финансовой политике по программе stand-by между Украиной и Международным валютным фондом.
Обновлено вчера в 17:04
Политика

Украинский журналист объяснил «пьяный» вид Порошенко на фото

Украинский журналист Юрий Бутусов объяснил в фейсбуке, почему президент Украины Петр Порошенко на фото с военного мероприятия в Новых Петровцах 2015 года выглядел пьяным.
Обновлено вчера в 10:23
Происшествия

В Кемеровской области при пожаре погибли шесть человек

В Кемеровской области в результате пожара в частном доме погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:41
Армия и оружие

ВМС США испытали гиперзвуковые снаряды

Испытания гиперзвуковых снарядов провели американские ВМС на эскадренном миноносце USS Dewey летом прошлого года.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия

Беспилотная Tesla сбила российского робота-консультанта в Лас-Вегасе

Обновлено в 01:10
Политика

Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира

Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира В опубликованном 8 января новом Индексе паспортов мира Россия сохранила свои позиции и 48 место в списке, ее граждане имеют возможность безвизового въезда в 119 стран и территорий мира.
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Игрок «Тампы» Кучеров набрал 70-е очко в сезоне

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В Эстонии усыпили подаренного Россией медведя

В Таллине усыпили белого медведя, подаренного Московским зоопарком, сообщает Sputnik Эстония.
Обновлено вчера в 12:40
Политика

На Украине заявили о пропаже икон из Киево-Печерской лавры

Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что из Киево-Печерской лавры пропали несколько ценных икон. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:08
Политика

Япония ждет от США поддержки в вопросе о мирном договоре с Россией

Обновлено вчера в 19:52
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В десяти консульствах в Мельбурне обнаружены подозрительные пакеты

Подозрительные пакеты были найдены по меньшей мере в десяти консульствах в австралийском Мельбурне, сообщает РИА Новости.
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В США предъявили обвинение юристу Весельницкой

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Как отмечает Bloomberg, цены на нефть растут седьмой торговый день подряд, чего не было с июля 2017 года.
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Роструд напомнил о длинных выходных в марте

Следующие длинные выходные ждут россиян с 8 по 10 марта, субботний выходной в День защитника Отечества 23 февраля перенесен на 10 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.
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Роскосмос отреагировал на информацию об отказе от диалога с NASA

Официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал информацию о возможном выходе корпорации из переговоров с NASA по созданию окололунной станции The Gateway.
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Председатели семи комитетов палаты представителей конгресса США призвали минфин страны отложить снятие санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски.
Обновлено вчера в 17:55
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Apple и Samsung подняли цены на смартфоны в России

Компании Apple и Samsung с начала 2019 года повысили цены на смартфоны в России.
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Рябков: Россия предостерегает США от военного сценария в Венесуэле

Россия предостерегает "горячие головы" в США от военного сценария в Венесуэле.
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Япония предложит России отказаться от компенсаций по Курилам

Япония предложит России в рамках заключения мирного договора по итогам Второй мировой войны отказаться от прав требовать какие-либо компенсации, связанные с Южными Курильскими островами.
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