Трамп выступил за расследование возможных связей Байдена с КитаемRT на русском 02:05

Американский лидер Дональд Трамп во время интервью телеканалу Fox News выступил за расследование возможных связей бывшего вице-президента США Джо Байдена с Китаем. Фрагмент интервью опубликован на странице программы The Next Revolution в Twitter.

Трамп выступил за расследование возможных связей Байдена с Китаем

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