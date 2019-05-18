Трамп выступил за расследование связей Байдена с КитаемРИА Новости 00:46

Американский лидер Дональд Трамп поддержал идею расследовать финансовые связи с Китаем бывшего вице-президента страны Джо Байдена, который намерен участвовать в следующих президентских выборах.

Трамп выступил за расследование связей Байдена с Китаем

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