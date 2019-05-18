Политика

Трамп выступил за расследование связей Байдена с КитаемРИА Новости 00:46

Президент США Дональд Трамп поддержал идею провести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена. Об этом он заявил в интервью каналу Fox News, фрагмент которого опубликован в Twitter программы The Next Revolution.
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Трамп выступил за расследование возможных связей Байдена с Китаем

RT на русском02:05

Трамп потребовал уголовного расследования в отношении Байдена

Известиявчера в 21:11

Трамп заявил о необходимости провести расследование связей Байдена с Китаем

Московский Комсомолец00:59

Трамп выступил за расследование связей Байдена с Китаем

РИА Новости00:46

Трамп согласился с необходимостью расследовать связи Байдена с Китаем

РБКвчера в 23:48

Трамп потребовал расследования связей Байдена с Китаем

Телеканал 360°01:32

Трамп требует уголовного расследования Байдена

Газета.Ruвчера в 19:52
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Хоккей

Сборная России победила Латвию на ЧМ по хоккею

Сборная России одержала пятую подряд победу на чемпионате мира по хоккею в Словакии.
Обновлено в 09:02
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

Обновлено в 07:44
Экономика

Nord Stream 2 AG: «Северный поток-2» точно еще можно достроить вовремя

Nord Stream 2 AG в материалах по третьей заявке для Дании на строительство "Северного потока-2" отметила, что в случае реализации проекта в соответствии с этой заявкой и ее согласовании Данией ближе к концу года, завершение строительства газопровода может сдвинуться на вторую половину 2020 года.
Обновлено вчера в 07:31
Музыка

Лазарев вышел из лидеров Евровидения у букмекеров

Российский певец Сергей Лазарев уступил место в тройке лидеров международного музыкального конкурса Евровидение, спустившись на седьмую строчку.
Обновлено в 05:49
Политика

Суд освободил бывшего президента Армении Кочаряна

Суд общей юрисдикции Еревана в субботу, 18 мая, освободил из-под ареста бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.
Обновлено в 08:37
Политика

Уральцы хотят засудить Соловьёва за слова о городе

Жители Екатеринбурга могут подать иск в суд на российского журналиста Владимира Соловьева, назвавшего их город «городом бесов», сообщает URA.RU.
Обновлено в 08:09
Экономика

Минтруд изменит расчет прожиточного минимума пенсионеров

«Утверждение единого порядка определения величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации в целях установления социальной доплаты к пенсии позволит исключить необоснованное занижение либо завышение величины прожиточного минимума пенсионера, обеспечить надлежащий уровень социальной поддержки малоимущих пенсионеров», — говорится в пояснительной записке к документу.
Обновлено вчера в 00:45
Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым Украине

Обновлено в 07:01
Политика

Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой

Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.
Обновлено в 06:48
Общество

Мэр Екатеринбурга согласился на референдум о храме в центре города

В результате мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал передать информацию о результатах обсуждения в городскую думу и обратиться к депутатам с предложением провести референдум.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес

Жену Диброва осудили за жалобы на роскошную жизнь

О своей нелегкой жизни Полина рассказала в Instagram. По словам девушки, впервые за 10 лет она осталась дома без посторонних людей.
Обновлено в 05:29
Происшествия

В США семь человек пострадали при стрельбе на вечеринке

Неизвестный устроил стрельбу на домашней вечеринке недалеко от кампуса исследовательского университета Ball State University в городе Манси (штат Индиана) в ночь на субботу, семь человек получили ранения, сообщает телеканал WTHR со ссылкой на полицию.
Обновлено в 08:26
Экономика

Bloomberg: Венесуэла в мае продала золото на сумму $570 млн

С начала мая Каракас смог продать 13,7 тонн золота на $570 млн, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 07:20
Авто

Уникальный пикап РАФ выставлен на продажу за бесценок

Пикап РАФ-2909 выставлен на продажу за 350 тысяч рублей.
Обновлено в 08:14
Футбол

Уфа - Оренбург. Российская Премьер-лига. 29 тур

Прямая трансляция матча - 18 мая.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес

Газманову дорого обойдутся откровения на НТВ, заявила его жена

Обновлено в 03:19
Происшествия

177 спортсменов стали жертвами сексуальных извращений врача в Огайо

Врач из университета в Огайо, скончавшийся в 200 5 году, на протяжении долгих лет занимался непристойными вещами насильственного характера по меньшей мере с 177 студентами спортсменами, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:11
Музыка

Ержан Максим: «На Первом все продано»

Ранее мать Ержана высказалась об отмене результатов конкурса.
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес

«А как они вкалывают уколы!»: Лолита оригинально поздравила медсестер с праздником

Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес

Имя Егора Крида за 250 миллионов продал Тимати

По данным StarHit исполнителю помог Борис Ротенберг. Бизнесмен выкупил права на псевдоним за 250 млн рублей.
Обновлено в 05:56
Музыка

Сергей Лазарев сделал откровенное селфи перед финалом Евровидения

Обновлено в 03:08
Происшествия

В Башкирии инвалида без обеих ног оштрафовали за нескошенную траву

Как сообщает телеграм-канал Mash, сельсовет деревни Казанка оштрафовал 65-летнего Виктора Ананьева на 500 рублей за то, что трава в его огороде слишком высокая и создаёт пожароопасную ситуацию.
Обновлено вчера в 02:09
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублей

В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
Обновлено вчера в 17:54
Космос

НСА планирует реализовать совместно с ЮФУ три проекта в сфере агрострахования и страховой грамотности

Еще один проект, который НСА планирует реализовать совместно с Южным федеральным университетом, по словам Биждова, связан с разработкой методики дистанционной диагностики и мониторинга земной поверхности (гиперскан).
Обновлено вчера в 07:51
Кино

Шэрон Стоун и Мэрилин Мэнсон снимутся в продолжении «Молодого папы»

Во втором сезоне снимутся голливудская актриса Шэрон Стоун и рок-певец Мэрилин Мэнсон.
Обновлено в 09:01
Футбол

«Оренбург» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Тренерские штабы футбольных клубов «Оренбург» и «Уфа» определились со стартовыми составами на матч 29-го тура Российской Премьер-лиги с участием их команд.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

Олеся Судзиловская поделилась способом похудения

Известная актриса, телеведущая и мама двоих детей Олеся Судзиловская поделилась с подписчиками в Instagram секретами своей молодости и сохранения стройной фигуры.
Обновлено в 01:46
Политика

Порошенко дал несколько советов Зеленскому

Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие ЕС, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Задержана мать брошенной девочки в поликлинике Москвы

Обновлено вчера в 16:09
Футбол

Интервью с Алексеем Миранчуком про Головина, Лигу чемпионов и Кубок России

Перед нашим интервью Алексей с ходу, смеясь, сказал: «Парни, готовьтесь — говорить буду то же самое, что и всегда».
Обновлено в 06:00
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Джо Байден
Американский политик
Американский политик, член Демократической партии, 47-й Вице-президент США. Вступил в должность одновременно с Бараком Обамой 20 января 2009 года. До избрания вице-президентом был сенатором США от штата Делавэр.
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