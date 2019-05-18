Трамп выступил за расследование связей Байдена с КитаемРИА Новости 00:46

Президент США Дональд Трамп поддержал идею провести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена. Об этом он заявил в интервью каналу Fox News, фрагмент которого опубликован в Twitter программы The Next Revolution.

Трамп выступил за расследование связей Байдена с Китаем

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