Политика

Трамп выступил за расследование связей Байдена с КитаемРИА Новости 00:46

Президент США Дональд Трамп поддержал идею провести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена. Об этом он заявил в интервью каналу Fox News, фрагмент которого опубликован в Twitter программы The Next Revolution.
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Трамп выступил за расследование возможных связей Байдена с Китаем

RT на русском02:05

Трамп потребовал расследования связей Байдена с Китаем

Телеканал 360°01:32

Трамп выступил за расследование связей Байдена с Китаем

РИА Новости00:46

Трамп заявил о необходимости провести расследование связей Байдена с Китаем

Московский Комсомолец00:59

Трамп согласился с необходимостью расследовать связи Байдена с Китаем

РБКвчера в 23:48

Трамп потребовал уголовного расследования в отношении Байдена

Известиявчера в 21:11

Трамп требует уголовного расследования Байдена

Газета.Ruвчера в 19:52
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Общество

В СК рассказали об осмотре парка в Рязани после поручения Путина

Ранее на медиафоруме Общероссийского народного фронта Путину рассказали, что на строительство детской площадки в Рязани было выделено более 4 млн рублей, но объект существует только по документам.
Обновлено в 04:28
Хоккей

Латвия — Россия 1:3 (2-й перерыв)

В матче против Италии российские хоккеисты одержали самую крупную победу на чемпионатах мира в своей истории.
Обновлено в 05:28
Политика

Экс-спикер Рады предсказал исчезновение Украины через пять лет

Бывший спикер Рады Владимир Литвин заявил, что через пять лет Украина может исчезнуть.
Обновлено вчера в 13:11
Шоу-бизнес

Газманову дорого обойдутся откровения на НТВ, заявила его жена

Обновлено в 03:19
Происшествия

Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку

Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Политика

Движение по железнодорожной части Крымского моста откроют досрочно

Движение по железнодорожной части Крымского моста откроют досрочно, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
Обновлено в 07:10
Общество

Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Прах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко 18 мая захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 07:00
Кино

В Сети появился первый трейлер сериала «Зулейха открывает глаза»

Телеканал "Россия 1" опубликовал первый трейлер многосерийной драмы "Зулейха открывает глаза", снятой по одноименному роману казанского писателя Гузель Яхиной.
Обновлено вчера в 11:40
Политика

Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым

Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
Обновлено в 04:12
Футбол

Агентом трех братьев Азаров стал их отец

Отец трех бельгийских футболистов Эдена, Киллиана и Торгана Азаров Тьерри Азар стал футбольным агентом своих сыновей.
Обновлено в 06:07
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублей

В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия

Задержана женщина, бросившая маленькую дочь в поликлинике

Обновлено вчера в 15:28
Шоу-бизнес

Жену Диброва осудили за жалобы на роскошную жизнь

О своей нелегкой жизни Полина рассказала в Instagram. По словам девушки, впервые за 10 лет она осталась дома без посторонних людей.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Командирам выставили счет за столкновение подлодки с гражданским судном

Обновлено вчера в 18:11
Здоровье

На Алтае за неделю 1235 человек «подцепили» клещей

В Алтайском крае на присасывания клещей пожаловались 1235 человек. Данные опубликовал региональный Роспотребнадзор.
Обновлено в 06:14
Политика

Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой

Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.
Обновлено в 06:48
Общество

РАН передумала делать патриарха и Матвиенко почетными профессорами

Положение, позволяющее присваивать звания почетных профессоров РАН общественным деятелям, было включено в устав академии в 1997 году, однако в 2014 году его отменили.
Обновлено вчера в 14:30
Футбол

Уволенный Аллегри хотел избавиться от пяти игроков «Ювентуса»

По информации Tuttosport, 51-летний тренер выступал за то, чтобы летом 2019 года клуб продал пять футболистов и нашел им достойную замену.
Обновлено в 07:12
Музыка

Лазарев вошел в чарты ITunes 11 европейских стран

Обновлено в 04:34
Политика

Госдума изучит все риски при принятии решения о возвращении в ПАСЕ

Госдума изучит все возможные риски принятия решения о возвращении российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), но сначала нужно дождаться реакции самой ПАСЕ на заявление Комитета министров Совета Европы (КМСЕ).
Обновлено в 06:08
Происшествия

Три человека погибли в ДТП на Носовихинском шоссе под Москвой

Обновлено в 07:41
Политика

На инаугурацию Зеленского прибудут пять президентов

Российскую сторону на торжество не пригласили Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила о том, что на инаугурацию президента страны Владимира Зеленского 20 мая прибудут пять президентов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:59
Общество

Мэр Екатеринбурга согласился на референдум о храме в центре города

В Екатеринбурге с 13 мая проходили несанкционированные акции протеста против строительства храма на месте сквера на Октябрьской площади в центре города.
Обновлено в 05:01
Общество

Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах

Обновлено вчера в 12:09
Шоу-бизнес

Звезда «Дом-2» Кристина Дерябина рассталась с женихом накануне свадьбы

Звезда «Дом-2» Кристина Дерябина призналась поклонникам, что рассталась с женихом накануне свадьбы.
Обновлено в 07:01
Музыка

Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов

Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 11:57
Футбол

Особое мнение: Арсений Веснин

Люди, которые выросли в Сибири, они меня поймут, потому что Сибирь - это особый российский регион.
Обновлено вчера в 04:10
Армия и оружие

США начнут платить партнерам за отказ от российского оружия

Власти США намерены расширить список стран, которым будет выплачиваться компенсация на покупку американской военной техники в случае отказа от российского и китайского оружия.
Обновлено в 06:20
Музыка

«Первый канал» аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено 16 мая в 11:37
Шоу-бизнес

Ксения Бородина призналась, что у нее началась паранойя

Звезда допускает, что на фоне информационной перегруженности у нее развивается паранойя.
Обновлено в 01:55
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Джо Байден
Американский политик
Американский политик, член Демократической партии, 47-й Вице-президент США. Вступил в должность одновременно с Бараком Обамой 20 января 2009 года. До избрания вице-президентом был сенатором США от штата Делавэр.
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