Политика
Трамп выступил за расследование связей Байдена с КитаемРИА Новости 00:46
Президент США Дональд Трамп поддержал идею провести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена. Об этом он заявил в интервью каналу Fox News, фрагмент которого опубликован в Twitter программы The Next Revolution.
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Трамп заявил о необходимости провести расследование связей Байдена с Китаем
Московский Комсомолец00:59
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Здоровье
Ученые предупредили о риске ранней смерти из-за злоупотребления соками
Американские исследователи из Университета Эмори и Корнелльского университета выяснили, что употребление даже свежевыжатых фруктовых соков вредно для здоровья и может привести к ранней смерти, так же как и употребление колы или лимонада.
Обновлено в 04:10
Политика
Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Рады
СМИ опубликовали проект указа новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Рады.
Обновлено вчера в 16:23
Политика
Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым
Обновлено в 04:12
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Политика
Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия
«Аэрофлот» ответил на сообщения об ошибках пилотов SSJ-100
Авиакомпания «Аэрофлот» опровергла сообщения о том, что экипаж самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при посадке в аэропорту Шереметьево, нарушил инструкции.
Обновлено вчера в 20:28
Музыка
«Первый канал» аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено 16 мая в 11:37
Кино
Историк спрогнозировал неожиданную развязку «Игры престолов»
Развязка культового сериала канала HBO «Игра престолов» может стать неожиданной для фанатов, считает американо-немецкий историк, специалист по Средним векам Рихард Утц.
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес
Прохор Шляпин сетует, что его не пускают на эстраду
Обновлено в 02:11
Общество
Судья просит опровергнуть сообщения о списании Чечне долга за газ
История с задолженностью Чечни за газ получила продолжение.
Обновлено в 04:07
Футбол
Необыкновенная история: ЦСКА одержал волевую победу над «Реалом»
Обновлено вчера в 18:44
Игры
Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft
Компания Microsoft представила Minecraft Earth — мобильную версию "песочницы" в духе Pokémon Go, адаптированную к условиям дополненной реальности.
Обновлено вчера в 11:28
Космос
Мощная магнитная буря на Земле завершилась
Мощная магнитная буря уровня 3 завершилась - магнитосфера Земли вернулась в спокойное состояние, согласно материалам на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).
Обновлено 15 мая в 03:15
Авто
Назван ТОП-5 доступных подержанных авто с «неубиваемой» подвеской
«Автоновости дня» совместно с экспертами рынка б/у-машин составили ТОП-5 крепких моделей с выносливой ходовой частью, которые не боятся жестких условий эксплуатации.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Небензя предложил помощь российских врачей постпреду Великобритании
В ответ постпред РФ при ООН Василий Небензя предложил коллеге помощь российских специалистов, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
Четыре человека погибли в пожаре в Ярославской области
В селе Покров Ярославской области пожар унес жизни четырех человек, следователи возбудили уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе следственного управления СКР по региону.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Юлия Скрипаль собралась сделать заявление
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Авто
7 автомобилей, которые создавали сразу несколько компаний, но они всё равно не попали на конвейер
Невостребованность транспортного средства обернулась провалом сразу для двух автопроизводителей.
Обновлено вчера в 07:00
Армия и оружие
Опубликовано видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по Дамаску
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
Собака нашла похороненного заживо младенца и спасла ему жизнь
Обновлено вчера в 13:54
Авто
Названы самые популярные в России автомобили с ручной КПП
Обновлено в 03:20
Общество
Двум участникам акций в Екатеринбурге снизили срок ареста
Обновлено в 02:43
Наука
Британский лингвист расшифровал манускрипт Войнича
Обновлено 15 мая в 12:09
Шоу-бизнес
Жена Диброва впервые за 10 лет осталась без прислуги
Полина призналась, что впервые за 10 лет осталась дома наедине с детьми без персонала.
Обновлено в 01:42
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали свидетельство о рождении сына
В свидетельстве в графе с информацией о родителях содержатся данные Меган - «принцесса Соединенного Королевства» и Гарри - «принц Соединенного Королевства».
Обновлено вчера в 20:46
Происшествия
В Перу два человека погибли при падении вертолета
Перуанский вертолет разбился на границе с Эквадором, два находившихся на борту человека погибли, еще двое пострадали, следует из пресс-релиза вооруженных сил Перу.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Учительница Кадырова погибла в ДТП
Школьная учительница главы Чечни Рамзана Кадырова Вера Дерябина погибла в ДТП на Кубани. Об этом сообщает «Комсомольская правда Кубань».
Обновлено вчера в 19:49
Авто
Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем
Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено в 01:41
Шоу-бизнес
Павел Прилучный продает дом через Instagram
На личной странице в Instagram артист разместил объявление о продаже дома в поселке Деденево.
Обновлено в 03:35
Политика
Главы МИД России и Германии договорились о членстве России в ПАСЕ
ИА «Ореанда-Новости» Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас достигли договорённости о сохранении членства Москвы в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 09:09