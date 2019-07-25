с чего всё началось

Трамп вышел на сцену и произносил речь на фоне печати президента США, на которой вместо обычного орла был двуглавый, сжимающий в лапе вместо стрел клюшки для гольфа — намек на увлечение президента этим дорогостоящим видом спорта.

Трамп выступил на фоне печати с двуглавым орлом

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