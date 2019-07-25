Политика
Трамп выступил на фоне печати с двуглавым орломLenta.ru 06:36
Трамп вышел на сцену и произносил речь на фоне печати президента США, на которой вместо обычного орла был двуглавый, сжимающий в лапе вместо стрел клюшки для гольфа — намек на увлечение президента этим дорогостоящим видом спорта.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп выступил с речью перед молодыми сторонниками в Вашингтоне на фоне модифицированной официальной печати главы государства, сообщает Washington Post в четверг, 25 июля.Известия06:06
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 11:40, Вашингтон
Политика
Российских моряков с задержанного Украиной танкера отпустили
Российские моряки, находившиеся на задержанном танкере NEYMA, возвращаются домой, заявило посольство России в Киеве.
Обновлено в 10:28
Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 08:34
Политика
Украина нашла замену российскому газу в Катаре
Украинские чиновники утверждают, что нашли альтернативу российскому газу.
Обновлено в 08:19
Футбол
«Спартак» может подписать Перейро в ближайшие дни
Обновлено вчера в 18:35
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $0,6 млрд
Международные резервы РФ на 19 июля 2019 года составили $520,3 млрд, что на $0,6 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15
Общество
Синоптики рассказали о холодном фронте в Москве
Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал, какой погоды ждать жителям столицы на предстоящей неделе.
Обновлено в 10:48
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
Обновлено вчера в 14:50
Единоборства
Дадашев перенёс инсульт во время боя с Матиасом
Обновлено в 09:37
Общество
Суд запретил работу аэродрома имени Егора Летова под Омском
Обновлено в 03:49
Происшествия
Спасавшего детей в лагере «Холдоми» мальчика наградят посмертно
Власти Хабаровского края представят к государственной награде десятилетнего Алексея Мартыненко, спасавшего детей при пожаре в лагере «Холдоми».
Обновлено в 02:50
Религия
Протоиерея Димитрия Смирнова экстренно госпитализировали в Москве
Протоиерея Димитрия Смирнова госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 09:53
Экономика
ЦБ пообещал продавцам продуктов и одежды сниженный тариф на QR-платежи
Банк России пообещал установить тариф на уровне 0,4% для супермаркетов и магазинов одежды и бытовой техники за прием QR-платежей в Системе быстрых платежей.
Обновлено в 06:52
Наука
Периодов глобального потепления не было до XX века
Обновлено в 09:48
Футбол
Сборная России опустилась на 46 месте в рейтинге ФИФА
ФИФА опубликовала ежемесячный рейтинг национальных сборных. Российская команда,Российская команда вернулась на 46 место.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
Завершился первый этап поставок российских С-400 в Турцию
Министерство обороны Турции сообщило об окончании первого этапа поставок российских ЗРК С-400 в страну.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Пассажирский самолет совершит аварийную посадку в Крыму
Обновлено в 07:15
Политика
Дана Борисова прокомментировала запрет Украины на въезд
Ранее сообщалось, что Дане Борисовой на три года запретили въезд на Украину.
Обновлено в 09:12
Спорт
Forbes представил рейтинг самых успешных российских знаменитостей
Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге самых успешных знаменитостей России до 40 лет, подготовленном журналом Forbes, заработав за год 11,5 миллиона долларов.
Обновлено в 02:50
Финансы
Госдолг Украины превысил 80 миллиардов долларов
Государственный долг Украины вырос в июне на 1,96 миллиарда долларов и составляет 80,35 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба министерства финансов страны.
Обновлено в 08:40
Происшествия
В Сочи спала вода в подтопленном селе Барановка
Как ранее сообщали «Кубанские новости», было подтоплено шесть придомовых территорий, из них в пяти домовладениях внутрь зашла вода на высоту до 30 см В 16.50 25 июля поступило сообщение о том, что вследствие выпадения 25 мм осадков произошел нанос корчей и веток в подмостовое пространство ручья Безымянный в населенном пункте Барановка.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Сбежавший на Кубани особо опасный преступник обезглавил брата
Уроженец Республики Саха, 39-летний Антон Санников, совершивший побег при конвоировании в Армавире 24 июля, был обвинен в убийстве своего старшего брата.
Обновлено в 06:10
Здоровье
О смертельной опасности аспирина рассказали эксперты
Эксперты советуют отказаться от употребления аспирина в качестве профилактики болезней сердца. Однако отказываться нужно постепенно.
Обновлено в 05:09
Спорт
США подали протест на дисквалификацию соперницы Ефимовой Кинг на ЧМ
Олимпийскую чемпионку из США Лилли Кинг дисквалифицировали за нарушение правил прохождения поворота на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, американская сторона решила опротестовать это решение.
Обновлено в 00:14
Шоу-бизнес
Собчак ответила Шнурову откровенным видео
Звезды снова конфликтуют в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Сергея Шнурова вновь появился язвительный стих в адрес Ксении Собчак.
Обновлено в 03:57
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Обновлено вчера в 21:29
Экономика
Сбербанк и Mail.Ru Group решили создать СП на ₽100 млрд
Что войдет в СП Сбербанка и Mail.Ru Group Mail.Ru Group внесет в СП доли в сервисе доставки еды Delivery Club (100%) и сервисе такси "Ситимобил" (22,69%), а также связанные с ними миноритарные инвестиции и опционы в другие компании этих индустрий и деньги — 7,7 млрд руб. До закрытия сделки Mail.Ru Group обеспечит консолидацию на СП не менее 75% акций "Ситимобил".
Обновлено в 02:04
Общество
Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд
Обновлено в 09:00
Авто
Премиальный внедорожник Changan CS75 Plus приехал к дилерам
Премиальный внедорожник Changan CS75 Plus приехал к дилерам в качестве выставочных образцов, а по сути автомобиль является роскошным вариантом обычного Changan CS75.
Обновлено в 10:43