Политика

Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа в лапахГазета Metro 12:10

Вместо традиционного белоголового орлана на печати был изображён двуглавый орёл, а в лапах вместо традиционных 13 стрел и оливковой ветви он держал сумку с 13 клюшками для гольфа и пачку долларов. Фотографии с мероприятия тут же распространились по Сети.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп выступил с речью перед молодыми сторонниками в Вашингтоне на фоне модифицированной официальной печати главы государства, сообщает Washington Post
 в четверг, 25 июля.
Известия06:06

Подробнее о событии

Трамп выступил на фоне президентской печати с двуглавым орлом и клюшками для гольфа

ТАСС07:27

Трамп выступил на фоне измененного символа президента США с двуглавым орлом

РИА Новости02:47

Над Трампом подшутили с помощью президентской печати

Взгляд.ру03:03

Герб США изменили для выступления Трампа. На нем появился двуглавый орел

Фонтанка.Ру04:40

Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа

РБК04:30

Над Трампом подшутили, изменив президентскую печать

РЕН ТВ03:24

Трамп выступил перед студентами на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа

Интерфакс06:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 14:39, Вашингтон
Политика

СБУ отпустила экипаж задержанного российского танкера

Обновлено в 10:25
Политика

МВД Австрии объявило в розыск подозреваемого в работе на ГРУ

МВД Австрии объявило в розыск Игоря Егоровича Зайцева.
Обновлено в 13:29
Политика

Госдума завершила весеннюю сессию

Государственная Дума завершила в четверг весеннюю сессию, в ходе которой было принято 325 законов.
Обновлено в 07:21
Происшествия

В Подмосковье женщину убили на детской площадке

В Московской области мужчина зарезал прохожую на детской площадке.
Обновлено в 12:06
Политика

Зеленский и Трамп поговорили по телефону

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 14:03
Политика

В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне

Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.
Обновлено в 11:45
Происшествия

В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы

Участок трассы Джубга — Сочи обрушился в Центральном районе курортного города, рассказали в управлении МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес

Ольга Филиппова рассказала о ссорах с Владимиром Вдовиченковым

Обновлено в 09:56
Политика

На курганского активиста составили протокол о неуважении к власти за песню про Путина

Пост с песней Жуков опубликовал «ВКонтакте» 20 февраля. Президент Владимир Путин подписал закон о неуважении к власти в марте.
Обновлено в 10:26
Здоровье

Названы болезни, вызывающие рак

Если не лечить хронические болезни кишечника, вирусы папилломы человека и Эпштейн-Барра, высок риск развития рака, отмечают врачи.
Обновлено вчера в 22:15
Космос

NASA опубликовало новые снимки Млечного пути и скопления галактик

Обновлено вчера в 06:04
Происшествия

Дальневосточный проспект заволокло черным дымом после пожара на свалке

Дальневосточный проспект заволокло черным дымом после пожара на свалке, сообщают очевидцы в социальной сети.
Обновлено в 13:16
Политика

Украина нашла в Катаре альтернативу российскому газу

«Работаем над тем, чтобы уже с января 2020 года можно было осуществлять поставки газа на Украину с южного направления через Трансбалканский газопровод», — написал Макогон в Facebook.
Обновлено в 07:49
Политика

Бывшего министра обороны Грузии задержали по делу о митингах

Грузинские правоохранители задержали бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в ходе демонстраций 20 и 21 июля в Тбилиси у здания парламента.
Обновлено в 12:37
Авто

«АвтоВАЗ» в третий раз с начала года поднимет цены

Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес

Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод

Обновлено в 10:52
Авто

Тюнеры хотят выпустить обновленный ГАЗ-69 «Козлик»

Тюнинг-ателье Truck Garage собирается выпустить лимитированную серию обновленного внедорожника ГАЗ-69.
Обновлено в 07:53
Футбол

Сульшер хочет подписать Магуайра как можно скорее

По сведениям, норвежец попросил исполнительного директора "манкунианцев" Эда Вудворда подписать защитника как можно скорее.
Обновлено в 13:26
Финансы

Евро опустился ниже 70 рублей впервые с марта прошлого года

Курс евро на торгах Московской биржи в четверг, 25 июля, опустился ниже 70 руб. К 15.37 мск евро подешевел на 54 коп. к закрытию среды до 69,97 руб. Последний раз европейская валюта торговалась ниже отметки в 70 руб. 12 марта прошлого года.
Обновлено в 08:55
Происшествия

Пассажирский самолет совершит аварийную посадку в Крыму

Пассажирский лайнер готовится к аварийной посадке в аэропорту Симферополя, сообщил "Интерфаксу" источник в органах управления воздушным движением.
Обновлено в 07:15
Общество

Названы изменения в законодательстве России с 1 августа

С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено вчера в 12:02
Общество

Французский модный дом Sonia Rykiel закрывается

Обновлено в 11:53
Политика

Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17

Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Футбол

«Рубин» подписал контракт с российским полузащитником Никой Кипиани

Обновлено в 13:38
Авто

«Автотор» планирует построить новый завод в Калининграде

Калининградский «Автотор» намерен в 2020 году построить завод с производственной мощностью 50 тыс. легковых машин в год.
Обновлено в 02:31
Здоровье

Жительница подмосковной Балашихи родила четверню

Обновлено в 11:53
Общество

Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»

Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Футбол

Комличенко забил первый гол за «Младу Болеслав» в еврокубках

Форвард отличился в добавленное к первому тайму время. Это первый гол Комличенко в еврокубках в составе "Млады Болеслав".
Обновлено в 14:00
Общество

О снеге в выходные предупредили в Гидрометцентре

В Северо-восточной части России и на Севере не исключено выпадение мокрого снега с дождем.
Обновлено вчера в 12:53
Кино

В Сети появилось видео с неудачными дублями из «Мстителей: Финал»

Обновлено в 14:03
Главное