с чего всё началось

Вместо традиционного белоголового орлана на печати был изображён двуглавый орёл, а в лапах вместо традиционных 13 стрел и оливковой ветви он держал сумку с 13 клюшками для гольфа и пачку долларов. Фотографии с мероприятия тут же распространились по Сети.

Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа в лапах

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