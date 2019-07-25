Политика
Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа в лапахГазета Metro 12:10
Вместо традиционного белоголового орлана на печати был изображён двуглавый орёл, а в лапах вместо традиционных 13 стрел и оливковой ветви он держал сумку с 13 клюшками для гольфа и пачку долларов. Фотографии с мероприятия тут же распространились по Сети.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп выступил с речью перед молодыми сторонниками в Вашингтоне на фоне модифицированной официальной печати главы государства, сообщает Washington Post в четверг, 25 июля.Известия06:06
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