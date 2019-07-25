Политика

Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфаРБК 04:30

Как отмечает газета, на ней, как и на оригинальной, был изображен орел, и на первый взгляд она была похожа на настоящую. Но у орла было две головы (на оригинальной печати одна), а вместо стрел в когтях были изображены несколько клюшек для гольфа.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп выступил с речью перед молодыми сторонниками в Вашингтоне на фоне модифицированной официальной печати главы государства, сообщает Washington Post
 в четверг, 25 июля.
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