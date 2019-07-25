с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп выступил на фоне измененного символа президента США. Об этом сообщает Washington Post. Отмечается, что на новом символе изображен орел с двумя головами вместо одной.

Футбол «Зенит» интересуется футболистом «Ювентуса» Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" интересуется 21-летним турецким защитником итальянского "Ювентуса" Мерихом Демиралом, сообщает Tuttosport.

Политика Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые официально вышли вместе в свет 27-летняя Нинидзе возмущается слухами о любовной связи с 46-летним Виторганом. При этом актеров все чаще видят в обществе друг друга.

Кино Скончался легендарный Рутгер Хауэр Как сообщает Variety, Хауэр умер у себя дома в Нидерландах после непродолжительной болезни.

Политика СБУ задержала российский танкер на Украине Обновлено в 15:20:00 Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер Neyma.

Политика Президент Туниса умер на 93-м году жизни Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.

Футбол ПФЛ объяснила хакерской атакой появление «Газмяса» на своем сайте Клуб «Газмяс» появился среди участников первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в результате хакерской атаки и вскоре был удален.

Общество Названы сроки возвращения «устойчивого» лета в Москву Устойчивые летние температуры вернутся в Москву к середине следующей недели, сообщил ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 25 июля.

Политика Бюро расследований отказалось перенести допрос Порошенко Директор Государственного бюро расследований Украины (ГБР) Роман Труба выразил недоумение в связи с просьбой экс-президента Петра Порошенко перенести его допрос на день раньше, чем планировалось, и подтвердил, что его ожидают в ГБР 25 июля.

Теннис Теннисистка Кузнецова снялась с турнира в США из-за проблем с визой Россиянка Светлана Кузнецова не сможет принять участие в турнире City Open в Вашингтоне.

Происшествия Названо местонахождение заказчика теракта в петербургском метро На выездном заседании Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге прокурор Надежда Тихонова заявила, что предполагаемый заказчик теракта в метро Санкт-Петербурга Сирожиддин Мухтаров, по данным следствия, в настоящее время находится в сирийском Идлибе.

Общество Жара в Бельгии побила новый рекорд На этой неделе синоптики прогнозируют вторую волну аномальной жары по всей Европе, включая Францию, Бельгию, Германию и Нидерланды.

Политика Путин отменил некоторые санкции против Турции Президент России Владимир Путин разрешил гражданам Турции со служебными и спецпаспортами без виз осуществлять любые поездки в РФ, а не только в краткосрочные командировки.

Спорт Бузова признана одной из самых успешных звезд России Певица Ольга Бузова заняла второе место в рейтинге "40 самых успешных звезд России до 40 лет", опубликованном Forbes.

Экономика Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей Ретейлеры могут отказаться от участия в системе быстрых платежей Центробанка из-за возможного роста тарифа за осуществление платежа по QR-коду до 0,7%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

Происшествия Гудков на допросе использовал право не свидетельствовать против себя Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Гудков на допросе в Следственном комитете пользовался статьей конституции, дающей право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, сообщил его пресс-секретарь Алексей Обухов.

Кино Создатели «Игры престолов» ответили на петицию недовольных фанатов Директор канала HBO Кейси Блойс прокомментировал петицию недовольных фанатов, которых разочаровал финальный сезон "Игры престолов", сообщает The Independent.

Происшествия В Симферополе вынужденно сел пассажирский самолет Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Симферополя из-за технической причины, посадка прошла в штатном режиме, сообщила пресс-служба авиаузла.

Футбол Боккетти подписал контракт с «Вероной» Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, соглашение с 32-летним футболистом подписано до 30 июня 2021 года.

Политика Джонсон заявил, что Британия не готова к Brexit без сделки Джонсон заявил, что в ближайшее время намерен активизировать переговоры по условиям Brexit и торговому соглашению с европейскими коллегами, а также усилить подготовку к возможному выходу из ЕС без заключения сделки.

Политика Зеленский встретился с будущими депутатами Рады от своей партии Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с будущими депутатами Верховной рады от своей партии «Слуга народа».