Политика

Трамп выступил на фоне двуглавого орлаГазета.Ru 05:39

Президент США Дональд Трамп выступил на фоне измененного символа президента США. Об этом сообщает Washington Post. Отмечается, что на новом символе изображен орел с двумя головами вместо одной.
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Президент США Дональд Трамп выступил с речью перед молодыми сторонниками в Вашингтоне на фоне модифицированной официальной печати главы государства, сообщает Washington Post
 в четверг, 25 июля.
Известия06:06

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РЕН ТВ03:24

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