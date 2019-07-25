Политика
Трамп выступил на фоне двуглавого орлаГазета.Ru 05:39
Президент США Дональд Трамп выступил на фоне измененного символа президента США. Об этом сообщает Washington Post. Отмечается, что на новом символе изображен орел с двумя головами вместо одной.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп выступил с речью перед молодыми сторонниками в Вашингтоне на фоне модифицированной официальной печати главы государства, сообщает Washington Post в четверг, 25 июля.Известия06:06
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Музыка
Бузова заявила, что даст последний концерт
Бузова заявила, что даст последний концерт.
Обновлено в 03:23
Футбол
«Зенит» интересуется футболистом «Ювентуса»
Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" интересуется 21-летним турецким защитником итальянского "Ювентуса" Мерихом Демиралом, сообщает Tuttosport.
Обновлено в 04:23
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 21:29
Шоу-бизнес
Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые официально вышли вместе в свет
27-летняя Нинидзе возмущается слухами о любовной связи с 46-летним Виторганом. При этом актеров все чаще видят в обществе друг друга.
Обновлено в 03:30
Кино
Скончался легендарный Рутгер Хауэр
Как сообщает Variety, Хауэр умер у себя дома в Нидерландах после непродолжительной болезни.
Обновлено вчера в 13:17
Армия и оружие
Истребители КНР «Дракон» и «Леопард» заметили над Новосибирском
Особо впечатлили истребители "Стремительный дракон" и "Летающий леопард". Самолеты ВВС Китая пролетели над вчера над Новосибирском.
Обновлено в 00:12
Политика
СБУ задержала российский танкер на Украине
Обновлено в 15:20:00 Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер Neyma.
Обновлено в 07:21
Политика
Президент Туниса умер на 93-м году жизни
Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.
Обновлено в 06:29
Космос
В Сети появилось видео пожара на космическом корабле SpaceX
Обновлено в 05:58
Футбол
ПФЛ объяснила хакерской атакой появление «Газмяса» на своем сайте
Клуб «Газмяс» появился среди участников первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в результате хакерской атаки и вскоре был удален.
Обновлено в 05:10
Общество
Названы сроки возвращения «устойчивого» лета в Москву
Устойчивые летние температуры вернутся в Москву к середине следующей недели, сообщил ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 25 июля.
Обновлено в 03:01
Политика
Бюро расследований отказалось перенести допрос Порошенко
Директор Государственного бюро расследований Украины (ГБР) Роман Труба выразил недоумение в связи с просьбой экс-президента Петра Порошенко перенести его допрос на день раньше, чем планировалось, и подтвердил, что его ожидают в ГБР 25 июля.
Обновлено вчера в 10:35
Теннис
Теннисистка Кузнецова снялась с турнира в США из-за проблем с визой
Россиянка Светлана Кузнецова не сможет принять участие в турнире City Open в Вашингтоне.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Названо местонахождение заказчика теракта в петербургском метро
На выездном заседании Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге прокурор Надежда Тихонова заявила, что предполагаемый заказчик теракта в метро Санкт-Петербурга Сирожиддин Мухтаров, по данным следствия, в настоящее время находится в сирийском Идлибе.
Обновлено в 08:23
Общество
Жара в Бельгии побила новый рекорд
На этой неделе синоптики прогнозируют вторую волну аномальной жары по всей Европе, включая Францию, Бельгию, Германию и Нидерланды.
Обновлено в 07:40
Политика
Путин отменил некоторые санкции против Турции
Президент России Владимир Путин разрешил гражданам Турции со служебными и спецпаспортами без виз осуществлять любые поездки в РФ, а не только в краткосрочные командировки.
Обновлено в 07:33
Спорт
Бузова признана одной из самых успешных звезд России
Певица Ольга Бузова заняла второе место в рейтинге "40 самых успешных звезд России до 40 лет", опубликованном Forbes.
Обновлено в 06:27
Экономика
Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей
Ретейлеры могут отказаться от участия в системе быстрых платежей Центробанка из-за возможного роста тарифа за осуществление платежа по QR-коду до 0,7%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено в 02:39
Музыка
Певец Макс Барских заявил о завершении карьеры
Обновлено в 05:20
Происшествия
Гудков на допросе использовал право не свидетельствовать против себя
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Гудков на допросе в Следственном комитете пользовался статьей конституции, дающей право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, сообщил его пресс-секретарь Алексей Обухов.
Обновлено в 07:31
Кино
Создатели «Игры престолов» ответили на петицию недовольных фанатов
Директор канала HBO Кейси Блойс прокомментировал петицию недовольных фанатов, которых разочаровал финальный сезон "Игры престолов", сообщает The Independent.
Обновлено в 05:52
Экономика
Правительство выделит 4,3 млрд рублей на социальные доплаты к пенсиям
Правительство выделяет 4,3 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям.
Обновлено в 06:24
Происшествия
В Симферополе вынужденно сел пассажирский самолет
Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Симферополя из-за технической причины, посадка прошла в штатном режиме, сообщила пресс-служба авиаузла.
Обновлено в 07:41
Футбол
Боккетти подписал контракт с «Вероной»
Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, соглашение с 32-летним футболистом подписано до 30 июня 2021 года.
Обновлено в 05:39
Политика
Джонсон заявил, что Британия не готова к Brexit без сделки
Джонсон заявил, что в ближайшее время намерен активизировать переговоры по условиям Brexit и торговому соглашению с европейскими коллегами, а также усилить подготовку к возможному выходу из ЕС без заключения сделки.
Обновлено в 07:38
Политика
Зеленский встретился с будущими депутатами Рады от своей партии
Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с будущими депутатами Верховной рады от своей партии «Слуга народа».
Обновлено в 07:33
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17