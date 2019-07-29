Экономика
Трамп выступает за снижение ФРС США базовой ставкиRT на русском 09:51
Президент США Дональд Трамп считает, что Федеральная резервная система должна снизить базовую ставку для поддержки производителей страны. Об этом президент США сообщил в Twitter.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 10:46, Вашингтон
Общество
Более половины граждан РФ не доверяют электронному паспорту
Согласно проведенному ВЦИОМ годом ранее аналогичному опросу, количество граждан, знающих о возможности оформить электронный паспорт, увеличилось с 60% до 85%.
Обновлено вчера в 23:15
Интернет
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
ПО нацелено на кражу платежных данных с банковских карт, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование компании Sucuri, специализирующейся на кибербезопасности.
Обновлено в 09:26
Происшествия
В Свердловской области один человек погиб при пожаре на заводе
Возгорание произошло в одном из цехов Среднеуральского медеплавильного завода в городе Ревда Свердловской области, одна работница предприятия погибла, еще одна госпитализирована, сообщает в понедельник свердловский главк МЧС.
Обновлено в 09:18
Авто
Компания Geely объявила цены на новый Geely Atlas Pro
Стала известна стоимость новой версии флагманского кроссовера Geely Atlas.
Обновлено в 07:32
Авто
Тираж нового Chevrolet Corvette Stingray уже распродан
Выступая на публичном дебюте нового C8 Corvette во время конкурса Concours d’Elegance of America, руководитель отдела дизайна GM Майкл Симко сказал собравшимся: «Я думаю, что заказы уже перекрыли возможности первого года производства».
Обновлено в 09:10
Общество
В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 08:36
Политика
Помпео: Россия неоднократно вмешивалась в выборы США
Россия не менее пяти раз «вмешивалась» в выборы президента США.
Обновлено в 10:28
Экономика
Медведеву ответили, почему в Севастополе не были начаты стройки
«Несмотря на огромные объемы средств, запланированных государством по ФЦП развития Крыма и Севастополя, никакие стройки в 2018 году начаты не были», — констатировал врио губернатора.
Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес
Ирину Шейк подозревают в романе с бывшим мужем Дженнифер Энистон
По сообщениям иностранных журналистов, Ирина закрутила роман с 47-летним актером Джастином Теру.
Обновлено в 10:00
Кино
Джеймс Ван займётся сериалом по мотивам триллера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»
Обновлено в 10:35
Политика
Экс-посол Украины раскрыл размеры военной помощи США
По словам экс-посла Украины в США Валерия Чалого, 92% всей военно-технической помощи, которую украинская сторона получила за последние четыре года, поступило из США.
Обновлено в 08:00
Экономика
Росстат зафиксировал рост уровня бедности
Росстат указывает, что для оценки уровня бедности использовал новую методологию подсчета реальных доходов населения, внедренную в апреле 2019 г. Кроме того, Росстат подчеркнул, что точная оценка численности малоимущего населения возможна только по итогам года.
Обновлено в 10:29
Происшествия
В столичной частной клинике аборты пациенткам делал экономист
В Москве закрыто частное медицинское учреждение "Евроклиник", где аборты пациенткам проводил экономист.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Илью Яшина арестовали на 10 суток
Обновлено в 08:43
Общество
Губернатор Амурской области запретил доставлять подтопленцам сигареты
Губернатор Амурской области Василий Орлов призвал обеспечить людей в пострадавших от паводка районах только самым необходимым и не "допускать перегибов".
Обновлено в 10:20
Музыка
Ержан Максим представит Казахстан на детском «Евровидении»
Обновлено в 10:40
Происшествия
Двух украинских пограничников застрелили в ДНР при операции СБУ
В результате спецоперации Службы безопасности Украины в самопровозглашённой Донецкой народной республике погибли два украинских пограничника.
Обновлено в 07:55
Баскетбол
Семен Антонов: «Все воодушевлены возможностью сыграть на чемпионате мира»
Форвард ЦСКА и сборной России по баскетболу Семен Антонов рассказал об эмоциональном состоянии национальной команды в преддверии чемпионата мира в Китае.
Обновлено в 10:25
Политика
Украина намерена возобновить переговоры с Россией по газу
Киев планирует в ближайшее время возобновить переговоры с Москвой по вопросу транзита и закупок газа, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в интервью изданию "РБК-Украина".
Обновлено в 07:30
Музыка
Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем Игоря Крутого
Премьер-министр России Дмитрий Медведем поздравил отечественного композитора Игоря Крутого с 65-летием, направив ему соответствующую телеграмму.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
Украина провела испытания своих новейших ракет из российских запчастей
Обновлено в 09:52
Армия и оружие
Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах на границе
Представители Азербайджана и Армении обвинили друг друга в обстрелах на границе в выходные, Ереван также заявил о гибели армянского военного.
Обновлено в 08:10
Футбол
В «Зените» прокомментировали переговоры с нападающим «Барселоны»
Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб ведет переговоры с нападающим «Барселоны» Малкомом.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Российские второклассники напали на магазин игрушек с пистолетом
Двое второклассников на Урале совершили нападение на магазин игрушек, вооружившись пневматическим пистолетом, сообщает телеграм-канал Baza.
Обновлено в 08:39
Общество
«Росконтроль» проверил зубные пасты
"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Жителей поселка Олха в Иркутской области эвакуируют из-за паводка
Жителей поселка Олха в Шелеховском районе Иркутской области, где в понедельник утром введен режим ЧС из-за дождевого паводка, эвакуируют, в населенном пункте подтоплено 20 жилых домов и затоплено четыре моста.
Обновлено в 06:20