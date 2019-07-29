Экономика

Трамп выступает за снижение ФРС США базовой ставкиRT на русском 09:51

Президент США Дональд Трамп считает, что Федеральная резервная система должна снизить базовую ставку для поддержки производителей страны. Об этом президент США сообщил в Twitter.
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Трамп вновь набросился на ФРС, которая «ничего не делает»

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Трамп опять критикует ФРС, но доллар упорно растёт

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Поможет ли Америке слабый доллар?

Вести.Финанс09:57

Трамп раскритиковал ФРС за бездействие накануне заседания

Financial One09:05
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Общество

Более половины граждан РФ не доверяют электронному паспорту

Согласно проведенному ВЦИОМ годом ранее аналогичному опросу, количество граждан, знающих о возможности оформить электронный паспорт, увеличилось с 60% до 85%.
Обновлено вчера в 23:15
Интернет

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

ПО нацелено на кражу платежных данных с банковских карт, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование компании Sucuri, специализирующейся на кибербезопасности.
Обновлено в 09:26
Происшествия

В Свердловской области один человек погиб при пожаре на заводе

Возгорание произошло в одном из цехов Среднеуральского медеплавильного завода в городе Ревда Свердловской области, одна работница предприятия погибла, еще одна госпитализирована, сообщает в понедельник свердловский главк МЧС.
Обновлено в 09:18
Авто

Компания Geely объявила цены на новый Geely Atlas Pro

Стала известна стоимость новой версии флагманского кроссовера Geely Atlas.
Обновлено в 07:32
Авто

Тираж нового Chevrolet Corvette Stingray уже распродан

Выступая на публичном дебюте нового C8 Corvette во время конкурса Concours d’Elegance of America, руководитель отдела дизайна GM Майкл Симко сказал собравшимся: «Я думаю, что заказы уже перекрыли возможности первого года производства».
Обновлено в 09:10
Общество

В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Обновлено в 08:36
Политика

Помпео: Россия неоднократно вмешивалась в выборы США

Россия не менее пяти раз «вмешивалась» в выборы президента США.
Обновлено в 10:28
Экономика

Медведеву ответили, почему в Севастополе не были начаты стройки

«Несмотря на огромные объемы средств, запланированных государством по ФЦП развития Крыма и Севастополя, никакие стройки в 2018 году начаты не были», — констатировал врио губернатора.
Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес

Ирину Шейк подозревают в романе с бывшим мужем Дженнифер Энистон

По сообщениям иностранных журналистов, Ирина закрутила роман с 47-летним актером Джастином Теру.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве

Обновлено в 04:49
Кино

Джеймс Ван займётся сериалом по мотивам триллера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»

Обновлено в 10:35
Политика

Экс-посол Украины раскрыл размеры военной помощи США

По словам экс-посла Украины в США Валерия Чалого, 92% всей военно-технической помощи, которую украинская сторона получила за последние четыре года, поступило из США.
Обновлено в 08:00
Экономика

Росстат зафиксировал рост уровня бедности

Росстат указывает, что для оценки уровня бедности использовал новую методологию подсчета реальных доходов населения, внедренную в апреле 2019 г. Кроме того, Росстат подчеркнул, что точная оценка численности малоимущего населения возможна только по итогам года.
Обновлено в 10:29
Происшествия

В столичной частной клинике аборты пациенткам делал экономист

В Москве закрыто частное медицинское учреждение "Евроклиник", где аборты пациенткам проводил экономист.
Обновлено в 09:04
Происшествия

Илью Яшина арестовали на 10 суток

Обновлено в 08:43
Общество

Губернатор Амурской области запретил доставлять подтопленцам сигареты

Губернатор Амурской области Василий Орлов призвал обеспечить людей в пострадавших от паводка районах только самым необходимым и не "допускать перегибов".
Обновлено в 10:20
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Ержан Максим представит Казахстан на детском «Евровидении»

Обновлено в 10:40
Происшествия

Двух украинских пограничников застрелили в ДНР при операции СБУ

В результате спецоперации Службы безопасности Украины в самопровозглашённой Донецкой народной республике погибли два украинских пограничника.
Обновлено в 07:55
Баскетбол

Семен Антонов: «Все воодушевлены возможностью сыграть на чемпионате мира»

Форвард ЦСКА и сборной России по баскетболу Семен Антонов рассказал об эмоциональном состоянии национальной команды в преддверии чемпионата мира в Китае.
Обновлено в 10:25
Политика

Украина намерена возобновить переговоры с Россией по газу

Киев планирует в ближайшее время возобновить переговоры с Москвой по вопросу транзита и закупок газа, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в интервью изданию "РБК-Украина".
Обновлено в 07:30
Армия и оружие

В России возрождают расформированные при Горбачеве соединения

Обновлено в 05:59
Музыка

Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем Игоря Крутого

Премьер-министр России Дмитрий Медведем поздравил отечественного композитора Игоря Крутого с 65-летием, направив ему соответствующую телеграмму.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие

Украина провела испытания своих новейших ракет из российских запчастей

Обновлено в 09:52
Армия и оружие

Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах на границе

Представители Азербайджана и Армении обвинили друг друга в обстрелах на границе в выходные, Ереван также заявил о гибели армянского военного.
Обновлено в 08:10
Футбол

В «Зените» прокомментировали переговоры с нападающим «Барселоны»

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб ведет переговоры с нападающим «Барселоны» Малкомом.
Обновлено в 10:33
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Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник

Обновлено вчера в 22:15
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«Спартак» пожаловался в Генпрокуратуру после избиения фанатов ОМОНом

Обновлено в 10:00
Происшествия

Российские второклассники напали на магазин игрушек с пистолетом

Двое второклассников на Урале совершили нападение на магазин игрушек, вооружившись пневматическим пистолетом, сообщает телеграм-канал Baza.
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Общество

«Росконтроль» проверил зубные пасты

"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
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Жителей поселка Олха в Иркутской области эвакуируют из-за паводка

Жителей поселка Олха в Шелеховском районе Иркутской области, где в понедельник утром введен режим ЧС из-за дождевого паводка, эвакуируют, в населенном пункте подтоплено 20 жилых домов и затоплено четыре моста.
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