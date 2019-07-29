Политика

Трамп выступает за снижение ФРС США базовой ставкиRT на русском вчера в 09:51

Президент США Дональд Трамп считает, что Федеральная резервная система должна снизить базовую ставку для поддержки производителей страны. Об этом президент США сообщил в Twitter.
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