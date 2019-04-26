Политика
Трамп высоко оценил заявления Путина по Северной КорееПолитика Сегодня 10:57
Президент США Дональд Трамп рассказал, что высоко оценивает заявления российского главы Владимира Путина о ситуации вокруг Северной Кореи. «Я ценю заявления президента Путина, сделанные им вчера», — сообщил Трамп журналистам в Белом доме в пятницу, 26 апреля перед отбытием в Индианаполис.
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Я ценю заявления президента Путина по КНДР, сделанные им вчера. Думаю, что ситуация вокруг КНДР развивается хорошо, есть значительный прогресс.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАЕвразия Daily 10:31
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Политика
Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
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Футбол
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Обновлено в 08:39
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В Госдуме поддержали продление «дачной амнистии» до 2022 года
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предложил восстановить «дачную амнистию», которая действует в России уже 13 лет, до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Пожар на территории «Красмаша» не затронул ракетный завод
Пожар на территории предприятия «Красмаш» в Красноярске произошел на частном заводе. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщили в «Роскосмосе».
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Daimler не смог объяснить наличие лимузинов Mercedes у Ким Чен Ына
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Обновлено в 13:08
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Религия
Православные отмечают Страстную пятницу
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Кино
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В Москве на 92-м году жизни скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая.
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Музыка
Певица Дэя заканчивает работу над новым клипом на песню «Время»
По задумке авторов, в клипе будет показан неумолимый "космический" ход времени – чувственные образы, фантастические картины, рождённые воображением, изломы гиперреальности и островки реального мира.
Обновлено в 12:47
Политика
«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»
Возбуждено уголовное дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено в 11:43
Авто
Lada 4x4 получит полностью независимую подвеску
Цены на модель начинаются от 518 900 рублей.
Обновлено в 06:03
Музыка
Rammstein выпустили новый клип на композицию Radio
Обновлено в 06:40
Происшествия
Суд обязал «Новую газету» удалить статью о пытках ФСБ в Магнитогорске
Басманный суд Москвы обязал «Новую газету» удалить информацию о пытках сотрудниками ФСБ в Магнитогорске гражданина Киргизии, так как признал ее не соответствующей действительности, говорится в сообщении на сайте «Новой газеты».
Обновлено в 07:17
Политика
В США Марию Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы
Обновлено в 11:11
Происшествия
После отравления наркотиками в «Матросской Тишине» возбудили дело
Дело возбуждено по факту злоупотребления сотрудниками изолятора должностными полномочиями, которые повлекли за собой тяжкие последствия, а также по статьям о халатности и незаконном сбыте наркотиков в СИЗО.
Обновлено в 12:27
Политика
В ЛНР рассказали об очередях за российскими паспортами
Многие жители Луганской республики выразили желание получить российские паспорта, рассказал глава региона Леонид Пасечник в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:32
Общество
В Архангельске на активистку составили протокол по закону о фейковых новостях
В Архангельске на активистку Елену Калинину составили административный протокол за распространение фейковых новостей.
Обновлено в 13:39
Шоу-бизнес
Алена Апина в откровенном образе выступила на открытии клуба
Российская певица Алена Апина удивила поклонников откровенным образом, который выбрала для выхода на сцену.
Обновлено в 11:32
Футбол
«Челси» и «Порту» сыграют в финале юношеской Лиги УЕФА
Сегодня, 26 апреля, определились финалисты юношеской Лиги УЕФА. В первом полуфинальном матче встречались «Хоффенхайм» и «Порту».
Обновлено в 14:06
Экономика
Размер Нобелевской премии составит около $950 тыс
Размер денежной составляющей Нобелевской премии в каждой номинации в этом году, как и в 2018 году, составит 9 млн крон ($949400).
Обновлено в 13:21
Армия и оружие
Власти США признали, что F-35 не пригоден к боевой службе
Военные самолеты F-35 не соответствуют требованиям боевой машины по решению военных задач.
Обновлено в 12:49
Политика
Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов в Украине
Владимир Путин прокомментировал победу Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине, назвав происходящее провалом политики Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 06:38
Происшествия
В Москве задержали открывшего стрельбу из машины мужчину
В Москве полиция задержала мужчину, который открыл стрельбу из автомобиля на западе города.
Обновлено в 13:56
Энергетика
Бензин в России в марте подешевел на 0,1%
Средняя цена на бензин в России в марте снизилась на 0,1% и составила 44,02 рубля за литр, дизельное топливо подешевело на 0,3% — до 46,89 рубля за литр.
Обновлено в 11:52
Политика
В ЦИК Украины назвали дату оглашения результатов выборов президента
«30 апреля ориентировочно в 12:00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии, на котором предусматривается установка и объявление результатов повторного голосования 21 апреля 2019 года на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года», — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:20
Политика
Климкин призвал к секторальным санкциям против России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал к секторальным санкциям против России в связи с законом об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:16
Политика
США выходят из Международного договора о торговле оружием
Президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединённых Штатов из Международного договора о торговле оружием.
Обновлено в 13:00