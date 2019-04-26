Политика
Трамп высоко оценил заявления Путина по Северной КорееПолитика Сегодня 10:57
Президент США Дональд Трамп рассказал, что высоко оценивает заявления российского главы Владимира Путина о ситуации вокруг Северной Кореи. «Я ценю заявления президента Путина, сделанные им вчера», — сообщил Трамп журналистам в Белом доме в пятницу, 26 апреля перед отбытием в Индианаполис.
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Я ценю заявления президента Путина по КНДР, сделанные им вчера. Думаю, что ситуация вокруг КНДР развивается хорошо, есть значительный прогресс.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАЕвразия Daily 10:31
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