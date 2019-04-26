Трамп высоко оценил заявления Путина по Северной КорееПолитика Сегодня 10:57

Я ценю заявления президента Путина по КНДР, сделанные им вчера. Думаю, что ситуация вокруг КНДР развивается хорошо, есть значительный прогресс.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что высоко оценивает заявления российского главы Владимира Путина о ситуации вокруг Северной Кореи. «Я ценю заявления президента Путина, сделанные им вчера», — сообщил Трамп журналистам в Белом доме в пятницу, 26 апреля перед отбытием в Индианаполис.

Здоровье Ростов посетила министр здравоохранения России Вероника Скворцова Сегодня с рабочим визитом Ростов посетила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Политика Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.

Общество Сегодня по всей стране вспоминают события апреля 1986 года 33 года назад, в 1986 году, произошла авария на 4-том энергоблоке Чернобыльской АЭС.

Кино В Google появилась перчатка бесконечности Таноса В поисковике Google появилась перчатка бесконечности Таноса - героя Marvel из фильма "Мстители: Финал", кликнув на которую можно "уничтожить" половину результатов выдачи.

Общество Новый порядок проведения диспансеризации утвердили в России В России утвердили новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации.

Политика В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.

Общество Студенты ВШЭ потребовали снести памятник Дзержинскому Студенты ВШЭ в Москве потребовали снести памятник председателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, который установлен на территории здания вуза на Шаболовке.

Общество Черногория ввела для россиян упрощенный порядок пребывания в стране Россияне смогут пребывать на территории Черногории 90 дней без получения визы вместо прежних 30 суток. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Политика Путин поручил определить порядок изъятия земли за пожарные нарушения До 1 июля правительство должно подготовить проекты нормативных актов, которые позволят закрепить в законодательстве понятия «ландшафтный (природный) пожар» и «лесной пожар», а также разделить сферы ответственности между ведомствами в этой сфере.

Политика Симоньян отреагировала на призыв к мужчинам Кавказа проучить ее Главный редактор телеканала RT и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян отреагировала на призыв к мужчинам Северного Кавказа проучить ее из-за слов о сохранении России как многоконфессиональной страны.

Политика Жители Донбасса не получат пенсии от России Жители Донецкой и Луганской Народных Республик не смогут получать пенсии от России, пока не переедут на территорию РФ.

Происшествия В Ставрополе обнаружили двух детей в заваленной мусором квартире В одной из квартир Ставрополя обнаружили двух детей, которые жили в антисанитарных условиях.

Кино Перенесший инсульт Федор Добронравов вышел в свет Многие забеспокоились, ведь год назад мужчина перенес инсульт и долго восстанавливался.

Армия и оружие В НАТО дали ответ на призыв прекратить военную активность у границ РФ Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в рамках Московской конференции по международной безопасности заявил, что одним из главных условий для снижения градуса напряженности может стать прекращение активности НАТО вблизи западных российских границ РФ.

Автоспорт Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1» Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».

Армия и оружие Китай испытывает многоразовую гиперзвуковую ракету Журнал Popular Mechanics обнаружил, что в КНР проходит испытания прототип перспективной многоразовой гиперзвуковой ракеты.

Авто Hyundai обновит кроссовер Tucson Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.

Политика Зеленский улетел отдыхать в Турцию Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.

Политика В «Нафтогазе» признали, что беспомощны без российского газа Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью YouTube-каналу "skrypin.ua" признался, что у компании нет технической модели работы украинской ГТС после прекращения транзита российского газа.

Происшествия В Уфе пропала семья из 5 человек В Уфе следователи устанавливают обстоятельства исчезновения семьи из пяти человек.